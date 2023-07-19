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15 реальных примеров абсолютно сумасшедшего тюнинга Запорожца



Примеры удивительного тюнинга.

Примеры удивительного тюнинга.

Автомобиль "Запорожец", который выпускался в СССР, заслуженно считался народным автомобилем - он был доступен по цене, позволял преодолевать бездорожье и был достаточно надёжен. Правда, очень часто "Запорожец" становился мишенью для шуток по поводу своего дизайна. Сегодня же старые автомобили этой марки являются источником вдохновения для дизайнеров. 15 авто из нашего обзора тому подтверждение.



1. Гоночный автомобиль


Низкий ЗАЗ с литыми диски и обвесом.

Низкий ЗАЗ с литыми диски и обвесом.

 

2. Синий кабриолет


Превращение старого Запорожца в потрясающий синий кабриолет.

Превращение старого Запорожца в потрясающий синий кабриолет.

 

3. Вездеход


Два дополнительных колеса превратили Запорожец в вездеход.

Два дополнительных колеса превратили Запорожец в вездеход.

 

4. Спортивный автомобиль


Белоснежный ЗАЗ с литыми дисками, тонированными окнами, обвесом и спойлером.

Белоснежный ЗАЗ с литыми дисками, тонированными окнами, обвесом и спойлером.

 

5. Машина-зверь


Роскошный кабриолет тигровой расцветки.

Роскошный кабриолет тигровой расцветки.

 

6. Пикап


Запорожец переделанный в Пикап.

Запорожец переделанный в Пикап.

 

7. Суперкар


Полный тюнинг Запорожца.

Полный тюнинг Запорожца.

 


8. Удлиненный ЗАЗ


 
Заниженный Запорожец long.

Заниженный Запорожец long.

 

9. Внедорожник


 
Превращение маленького Запорожца в огромный внедорожник.

Превращение маленького Запорожца в огромный внедорожник.

 

10. Спорткар


Яркий тюнинг «горбатого» Запорожца.

Яркий тюнинг «горбатого» Запорожца.

 


11. Простой тюнинг


Простой тюнинг собственными руками.

Простой тюнинг собственными руками.

 

12. Забавный Пикап


 
Неудачная попытка превращения Запорожца в Пикап.

Неудачная попытка превращения Запорожца в Пикап.

 

13. GTR


 
Сверхмощный спорткар, под капотом которого установлен мощный мотор от Мустанга.

Сверхмощный спорткар, под капотом которого установлен мощный мотор от Мустанга.

 


14. Яркий ЗАЗ


 
Блестящий тюнингованный Запорожец ярко-красного цвета.

Блестящий тюнингованный Запорожец ярко-красного цвета.

 


15. Женский кабриолет


 
Превращение Запорожца в необычный кабриолет ярко-розового цвета.

Превращение Запорожца в необычный кабриолет ярко-розового цвета.

 








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15 реальных примеров абсолютно сумасшедшего тюнинга Запорожца

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15 реальных примеров абсолютно сумасшедшего тюнинга ЗапорожцаПодписаться на мой Instagram
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