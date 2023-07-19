15 реальных примеров абсолютно сумасшедшего тюнинга Запорожца

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Примеры удивительного тюнинга.

Автомобиль "Запорожец", который выпускался в СССР, заслуженно считался народным автомобилем - он был доступен по цене, позволял преодолевать бездорожье и был достаточно надёжен. Правда, очень часто "Запорожец" становился мишенью для шуток по поводу своего дизайна. Сегодня же старые автомобили этой марки являются источником вдохновения для дизайнеров





Автомобиль "Запорожец", который выпускался в СССР, заслуженно считался народным автомобилем - он был доступен по цене, позволял преодолевать бездорожье и был достаточно надёжен. Правда, очень часто "Запорожец" становился мишенью для шуток по поводу своего дизайна. Сегодня же старые автомобили этой марки являются источником вдохновения для дизайнеров . 15 авто из нашего обзора тому подтверждение.

1. Гоночный автомобиль



Низкий ЗАЗ с литыми диски и обвесом.



2. Синий кабриолет



Превращение старого Запорожца в потрясающий синий кабриолет.



3. Вездеход



Два дополнительных колеса превратили Запорожец в вездеход.



4. Спортивный автомобиль



Белоснежный ЗАЗ с литыми дисками, тонированными окнами, обвесом и спойлером.



5. Машина-зверь



Роскошный кабриолет тигровой расцветки.



6. Пикап



Запорожец переделанный в Пикап.



7. Суперкар



Полный тюнинг Запорожца.







8. Удлиненный ЗАЗ





Заниженный Запорожец long.



9. Внедорожник





Превращение маленького Запорожца в огромный внедорожник.



10. Спорткар



Яркий тюнинг «горбатого» Запорожца.







11. Простой тюнинг



Простой тюнинг собственными руками.



12. Забавный Пикап





Неудачная попытка превращения Запорожца в Пикап.



13. GTR





Сверхмощный спорткар, под капотом которого установлен мощный мотор от Мустанга.







14. Яркий ЗАЗ





Блестящий тюнингованный Запорожец ярко-красного цвета.







15. Женский кабриолет





Превращение Запорожца в необычный кабриолет ярко-розового цвета.



















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