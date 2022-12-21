4 способа, чтобы лобовое стекло автомобиля не замерзало и не покрывалось наледью

С нами не соскучишься!





Замерзшее лобовое стекло машины/ Фото: glass.net

Свежее зимнее утро может быть прекрасным. Но если надо садиться в обледеневшую машину



Свежее зимнее утро может быть прекрасным. Но если надо садиться в обледеневшую машину , восторг исчезает. Замороженные стекла автомобиля и мутные зеркала под снежной шапкой быстро портят настроение. Давайте посмотрим, можно ли предотвратить замерзание стекол, чтобы избавить себя от неприятных утренних сюрпризов.

Хитрости для предотвращения обледенения лобовых стекол

Что можно сделать для того, чтобы предотвратить обледенение лобовых стекол?/ Фото: twitter.com

1. Подготовьтесь к зиме

До наступления зимы стекла автомобиля нужно привести в порядок/ Фото: pinterest.com

2. Паркуйтесь внутри

В идеале, оставлять автомобиль лучше под крышей и в тепле/ Фото: odstroy.ru

3. Укройте нежные поверхности

Укрывание автомобиля от холода/ Фото: walmart.com

4. Антиобледенительные спреи

Спреи против обледенения помогут предотвратить образования ледяной корки на стеклах/ Фото: live-mag.com



Уксусный: смешайте одну часть воды с тремя частями любого белого уксуса в пульверизаторе. Распылите смесь на стекло, пока на нем нет льда – она предотвратит образование кристаллов. Мягкой тканью, смоченной уксусной жидкостью – или любой из перечисленных ниже – можете протирать щетки стеклоочистителя, чтобы они не прилипали к стеклу;





Спиртовой: соедините две части водки (подойдет медицинский спирт) и одну часть воды в пульверизаторе. Обильно побрызгайте ветровое стекло на ночь, чтобы предотвратить образование льда. Тот же состав хорошо растворяет ледяную корку и может использоваться для быстрой утренней разморозки. Используемый внутри машины, он также помогает устранить запотевание салона. Подобными свойствами обладает и дезинфицирующее средство для рук. Можете добавить спирт (водку) в бачок омывателя: растертая дворниками по стеклу во время вождения, она предотвратит обледенение. Пяти столовых ложек на бачок достаточно – только убедитесь, что в алкоголе нет остатков сахара или красителей, которые могут испортить работу;



Приготовление соляного раствора для предотвращения обледенения/ Фото: livejournal.com



Солевой: 2 стакана воды и 1-2 чайные ложки не йодированной соли прокипятить пару минут, осторожно слить, не трогая остаток, остудить до комнатной температуры и разбрызгать. Состав также можно использовать утром, чтобы растворить возможные участки льда. Конечно, вы помните, что нельзя использовать очень горячую воду для мытья холодных стекол автомобиля – они чувствительны к резким перепадам температуры и могут треснуть.





жидких антиобледенителей редко бывает достаточно для сильно замерзших стёкол;





им нужно время, чтобы сделать работу;





комбинация распыления и царапания часто неизбежна;





автомобильная химия далеко не всегда дешева и доступна.



5. Лук или картофель

Обработка стекла картофелем/ Фото: shnyagi.net

Лед с внутренней стороны лобового стекла

Лобовое стекло, покрытое льдом изнутри/ Фото: drivenn.ru

1. Воздействие на стёкла

Что можно сделать для того, чтобы автомобильные стекла не покрывались льдом изнутри?/ Фото: kamaz1981.ru

2. Устранение причин

Боремся с причинами обледенения стекол в машине/ Фото: avito.ru

Резиновый автомобильный коврик/ Фото: avtofishki.com.ua

Открытые двери в автомобиле/ Фото: auto-tip.ru