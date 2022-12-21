4 способа, чтобы лобовое стекло автомобиля не замерзало и не покрывалось наледью

Замерзшее лобовое стекло машины/ Фото: glass.net
Свежее зимнее утро может быть прекрасным. Но если надо садиться в обледеневшую машину, восторг исчезает. Замороженные стекла автомобиля и мутные зеркала под снежной шапкой быстро портят настроение. Давайте посмотрим, можно ли предотвратить замерзание стекол, чтобы избавить себя от неприятных утренних сюрпризов.
У нас нет волшебного заклинания, но есть советы, простые и недорогие в реализации. Надеемся, они помогут начинать свои утра без стресса даже тем, у кого нет теплого благоустроенного гаража.
Хитрости для предотвращения обледенения лобовых стекол
Что можно сделать для того, чтобы предотвратить обледенение лобовых стекол?/ Фото: twitter.com
В морозную погоду очень важно очистить ветровое стекло. Но не проще ли просто предотвратить образование льда, чем стоять на морозе со скребком? Эти советы помогут сохранить чистоту стекла. Некоторые настолько просты, что вы удивитесь, почему не применяли их раньше.
1. Подготовьтесь к зиме
До наступления зимы стекла автомобиля нужно привести в порядок/ Фото: pinterest.com
Даже когда недостаточно холодно, чтобы снег или земля замерзли, окна и зеркала вашего автомобиля могут запотевать и покрываться инеем. Множество приемов помогают предотвратить образование льда, но для начала, если на вашем стекле есть протекающие уплотнители или небольшие трещины, отремонтируйте их до наступления зимнего сезона.
Стресс от повторяющихся заморозков и оттепелей усугубит ущерб. И учтите: грязные окна замерзают быстрее, чем чистые, к тому же грязь на лобовом стекле может действовать как наждачная бумага.
2. Паркуйтесь внутри
В идеале, оставлять автомобиль лучше под крышей и в тепле/ Фото: odstroy.ru
Если это вообще возможно, лучше всего подойдет хороший, уютный, незамерзающий гараж – кристаллы льда там не образуются. Соответственно, стёкла и замки не замерзнут. Но если в помещении все еще достаточно холодно и влажно, чтобы машина покрылась инеем, взгляните на следующие шаги.
3. Укройте нежные поверхности
Укрывание автомобиля от холода/ Фото: walmart.com
Поднимите дворники и наденьте защитные крышки – это устранит вероятность их примерзания. Для лобового окна используйте большой солнцезащитный коврик, простыню, полотенце или даже предметы одежды.
Некоторые держат для этого большой лист картона, другие обходятся занавеской для душа. С предварительным распылением антиобледенителя эффективность покрытий удваивается. Для зеркал подойдет пара пластиковых пакетов или обычных носков, закрепленных резинками.
4. Антиобледенительные спреи
Спреи против обледенения помогут предотвратить образования ледяной корки на стеклах/ Фото: live-mag.com
Существует несколько рецептов аэрозолей-антиобледенителей. Они весьма эффективны, а ингредиенты найдутся на полочках в ванной и кухонных шкафчиках. Несколько пшиков на ночь, и утром ветровое стекло будет чистым (если хотите, обрабатывайте все окна и зеркала). Попробуйте один из составов в большой бутылке с распылителем:
- Уксусный: смешайте одну часть воды с тремя частями любого белого уксуса в пульверизаторе. Распылите смесь на стекло, пока на нем нет льда – она предотвратит образование кристаллов. Мягкой тканью, смоченной уксусной жидкостью – или любой из перечисленных ниже – можете протирать щетки стеклоочистителя, чтобы они не прилипали к стеклу;
- Спиртовой: соедините две части водки (подойдет медицинский спирт) и одну часть воды в пульверизаторе. Обильно побрызгайте ветровое стекло на ночь, чтобы предотвратить образование льда. Тот же состав хорошо растворяет ледяную корку и может использоваться для быстрой утренней разморозки. Используемый внутри машины, он также помогает устранить запотевание салона. Подобными свойствами обладает и дезинфицирующее средство для рук. Можете добавить спирт (водку) в бачок омывателя: растертая дворниками по стеклу во время вождения, она предотвратит обледенение. Пяти столовых ложек на бачок достаточно – только убедитесь, что в алкоголе нет остатков сахара или красителей, которые могут испортить работу;
Приготовление соляного раствора для предотвращения обледенения/ Фото: livejournal.com
- Солевой: 2 стакана воды и 1-2 чайные ложки не йодированной соли прокипятить пару минут, осторожно слить, не трогая остаток, остудить до комнатной температуры и разбрызгать. Состав также можно использовать утром, чтобы растворить возможные участки льда. Конечно, вы помните, что нельзя использовать очень горячую воду для мытья холодных стекол автомобиля – они чувствительны к резким перепадам температуры и могут треснуть.
Примечание: Смесь соли и воды стоит использовать, если нет других вариантов: только в экстренных случаях и очень экономно. Соль плохо влияет на многие материалы и способствует образованию ржавчины – это не то, что вы захотите дать своему автомобилю;
Существует также масса промышленных антиобледенителей. Они проще и удобнее, если вы не возражаете против химического остатка. Коммерческие спреи бывают токсичными: некоторые способны отравить животных, детей и почву. Кроме того:
- жидких антиобледенителей редко бывает достаточно для сильно замерзших стёкол;
- им нужно время, чтобы сделать работу;
- комбинация распыления и царапания часто неизбежна;
- автомобильная химия далеко не всегда дешева и доступна.
5. Лук или картофель
Обработка стекла картофелем/ Фото: shnyagi.net
Нет пульверизатора? Обыщите кладовую в поисках картошки или луковицы. Разрежьте одну пополам и протрите срезом окно. Кристаллы льда будут расти медленнее и плохо прилипать. Можете использовать вторую половинку внутри, чтобы предотвратить запотевание.
Лед с внутренней стороны лобового стекла
Лобовое стекло, покрытое льдом изнутри/ Фото: drivenn.ru
Когда ветровое стекло покрывается изморозью не только снаружи, но и изнутри, справиться с проблемой сложнее. Можно воспользоваться скребком или автоматическим обогревателем, но соскобленный/растопленный иней будет расплываться по приборной панели. Что делать с замерзшим внутри стеклом, и как предотвратить это явление?
1. Воздействие на стёкла
Что можно сделать для того, чтобы автомобильные стекла не покрывались льдом изнутри?/ Фото: kamaz1981.ru
Когда на внутренней стороне стекла образовался лед, можно ждать, пока машина прогреется и вентилятор сделает за нас всю работу. Если спешите, поможет скребок или химический антиобледенитель. Вне зависимости от выбранного способа понадобится тряпочка, чтобы собирать иней с торпедо и других элементов интерьера.
Для профилактики запотевания разрежьте луковицу надвое, приложите срезом к стеклу и вотрите, тщательно покрывая поверхность. Содержащиеся в луке масла помогут предотвратить обледенение, но придется проделывать это ежевечерне. Если запах не нравится, попробуйте проделать то же с сырой картофелиной. В качестве альтернативы используйте специальную автохимию или домашние средства вроде спреев против запотевания душевых кабин.
Пена для бритья тоже весьма действенна. Возьмите мягкую чистую тряпочку, распылите на нее пену и размажьте по окнам до полного покрытия. Другой чистой ветошью протрите все насухо, пока не исчезнут следы. Метод работает с автомобилями не хуже, чем с зеркалами в ванной комнате: обработанные окна больше не будут запотевать.
2. Устранение причин
Боремся с причинами обледенения стекол в машине/ Фото: avito.ru
В автомобиле всегда есть влага, особенно осенью и зимой. Одни из причин – забитые водостоки в районе лобового стекла, поврежденные уплотнения, растаявший снег на полу, дыхание пассажиров и прочее. Влагу необходимо срочно устранить, поскольку запотевшие окна – самая маленькая проблема по сравнению с коррозией, плесенью и трудновыводимым запахом.
Включенный кондиционер, подогревающий и высушивающий воздух – пожалуй, самое эффективное оружие: запотевшие окна проясняются за считанные секунды. Но если мы хотим, чтобы это явление возникало как можно реже, сосредоточимся на профилактике. Благодаря ей малоприятная регулярная чистка стекол изнутри имеет шансы уйти в прошлое.
Проверим состояние воздушного фильтра салона – возможно, потребуется его замена. Загрязненный, забитый фильтр способствует задержанию в салоне влажного воздуха. Это, в свою очередь, приводит к оседанию на окнах водяного пара, который затем замерзает.
Проверим состояние уплотнителей дверей и багажника: любые повреждения могут способствовать попаданию воды в машину.
Резиновый автомобильный коврик/ Фото: avtofishki.com.ua
Заменим матерчатые коврики на резиновые. Первые впитывают воду, которая заносится в машину со снегом на обуви, вторые же легко стряхиваются и протираются.
Убедимся, что сливы не засорены. Дренажные отверстия в капоте оказывают особое влияние на уровень влажности внутри автомобиля. Забитые грязью, они не могут эффективно отводить воду, что впоследствии приводит к образованию пара и инея на окнах.
Будем время от времени мыть все окна изнутри: любые загрязнения способствуют появлению наледи.
После поездки проветрим машину, покинув салон и распахнув 2-4 двери на несколько минут. Если спешим – за 5-10 минут до прибытия выключим печку и приспустим оконные стёкла. Это заставит лишнюю влагу испариться и приблизит температуру салона к окружающей среде, не давая шанса конденсату превратиться в иней на окнах.
Открытые двери в автомобиле/ Фото: auto-tip.ru
Для дополнительной защиты подумаем о приобретении поглотителя влаги. Стоимость такого устройства невелика, и оно хорошо справляется с испарениями, провоцирующими замерзание окон. Не менее эффективны обычные пакетики с силикагелем: разложенные в разных местах салона, они прекрасно высасывают влагу из воздуха, причем их можно сушить и использовать повторно.
Если используется один крупный пакет – достаточно включать обогреватель на полную мощность примерно на час раз в месяц, разместив мешочек на вентиляционном отверстии у лобового стекла или рядом, чтобы он не мешал циркуляции воздуха. Эти полезные штуки можно найти в обувных коробках или заказать оптом на AliExpress.
Компактные приборы-осушители стоят дороже, но имеют два ценных преимущества: избавляют пользователей от волнений о куче маленьких бусинок, которые могут быть опасными для детей и домашних животных, и имеют окошко с цветовой кодировкой, позволяющей отслеживать насыщение влагой.
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