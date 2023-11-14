Вместо М и Ж: 20 туалетных вывесок, с которыми точно не запутаешься, куда идти

Подборка креативных туалетных вывесок.

1. Персик и банан

Оригинальная версия от дизайнеров туалетных вывесок .

2. «Звездные войны» рулят

Узнаваемые герои из «Звездных войн» вместо скучных «М» и «Ж».

3. Что бы это могло значить?

Туалетная комната - это огромное поле для творческой фантазии.

4. Такова реальность

Современная интерпретация.

5. Забавные знаки для уборной

Искусством может быть даже дверь туалета.

6. Природа зовет

Туалетные знаки, от которых вы будете смеяться весь день.

7. Похоже разница небольшая

Позитивные знаки в уборную.

8. Таблички на туалет

Ванная-туалет.

9. Общественный туалет

Оригинальный знак в общественном туалете.

10. Просто забавная туалетная табличка

Вывеска, которая сразу привлекает к себе внимание.

11. Загрузка

Дизайнерская табличка.

12. Кабинет задумчивости

Смешная вязаная табличка на дверь в туалете.

13. Без комментариев...

Сразу понятно, кому куда.

14. Универсальный указатель

Прямолинейные указатели.

15. Мальчики налево, девочки направо

Оригинальная наклейка для туалетов в общественных местах.

16. Самые важные органы

Намёки, которые всем понятны.

17. Теперь не перепутаешь!

Понятно без слов.

18. Главное не перепутать...

И тут я забыл, куда шёл.

19. Для практичности и абсолютного комфорта

Оригинальная таблички на дверях туалетов.

20. Равноправие