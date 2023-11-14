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Вместо М и Ж: 20 туалетных вывесок, с которыми точно не запутаешься, куда идти


Подборка креативных туалетных вывесок.

Подборка креативных туалетных вывесок.

Как бы странно это не звучало, но тема туалетов почему-то вызывает повышенный интерес у наших соотечественников. Принимая этот факт во внимание, сегодня мы собрали 20 креативных туалетных вывесок, с которыми ни за что не запутаешься, в какую дверь нужно входить.

1. Персик и банан


Оригинальная версия от дизайнеров туалетных вывесок.

Оригинальная версия от дизайнеров туалетных вывесок.

 

2. «Звездные войны» рулят


Узнаваемые герои из «Звездных войн» вместо скучных «М» и «Ж».

Узнаваемые герои из «Звездных войн» вместо скучных «М» и «Ж».

 

3. Что бы это могло значить?


Туалетная комната - это огромное поле для творческой фантазии.

Туалетная комната - это огромное поле для творческой фантазии.

 

4. Такова реальность


Современная интерпретация.

Современная интерпретация.

 

5. Забавные знаки для уборной


Искусством может быть даже дверь туалета.

Искусством может быть даже дверь туалета.

 

6. Природа зовет


Туалетные знаки, от которых вы будете смеяться весь день.

Туалетные знаки, от которых вы будете смеяться весь день.

 

7. Похоже разница небольшая


Позитивные знаки в уборную.

Позитивные знаки в уборную.

 

8. Таблички на туалет


Ванная-туалет.

Ванная-туалет.

 

9. Общественный туалет


Оригинальный знак в общественном туалете.

Оригинальный знак в общественном туалете.

 

10. Просто забавная туалетная табличка


Вывеска, которая сразу привлекает к себе внимание.

Вывеска, которая сразу привлекает к себе внимание.

 

11. Загрузка


Дизайнерская табличка.

Дизайнерская табличка.

 

12. Кабинет задумчивости


Смешная вязаная табличка на дверь в туалете.

Смешная вязаная табличка на дверь в туалете.

 

13. Без комментариев...


Сразу понятно, кому куда.

Сразу понятно, кому куда.

 

14. Универсальный указатель


Прямолинейные указатели.

Прямолинейные указатели.

 

15. Мальчики налево, девочки направо


Оригинальная наклейка для туалетов в общественных местах.

Оригинальная наклейка для туалетов в общественных местах.

 

16. Самые важные органы


Намёки, которые всем понятны.

Намёки, которые всем понятны.

 

17. Теперь не перепутаешь!


Понятно без слов.

Понятно без слов.

 

18. Главное не перепутать...


И тут я забыл, куда шёл.

И тут я забыл, куда шёл.

 

19. Для практичности и абсолютного комфорта


Оригинальная таблички на дверях туалетов.

Оригинальная таблички на дверях туалетов.

 

20. Равноправие


Леди и джентельмены.

Леди и джентельмены.

 

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