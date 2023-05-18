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Хуанхэ — «Желтая река»

Открытие водохранилища на знаменитой реке Хуанхэ — впечатляющее зрелище. После открытия шлюзов из резервуара несутся огромные потоки воды и песка. Такой сброс воды позволяет очистить течение реки от ила и предотвратить локальные наводнения.

Кстати, Хуанхэ (что означает «Желтая река») — вторая по величине река Китая.

Хуанхэ — «Желтая река»


Вода течет с невероятной скоростью: 2 600 кубометров в секунду.

Хуанхэ — «Желтая река»

В переводе с китайского языка её название — «Желтая река», что связано с обилием наносов, придающих желтоватый оттенок её водам. Именно благодаря им море, в которое впадает река, называется Жёлтым.

Хуанхэ — «Желтая река»

Река Хуанхэ. Вид из космоса:

Хуанхэ — «Желтая река»

Хуанхэ берёт начало в восточной части Тибетского нагорья на высоте свыше 4 000 метров.

Хуанхэ — «Желтая река»

В целях защиты от наводнений Хуанхэ и её притоки ограждены масштабной системой дамб, суммарная длина которых составляет около 5 тысяч км. Прорывы дамб приводили к огромным наводнениям и перемещениям русла. Это приводило к гибели большого числа людей и дало реке прозвище «Горе Китая».

Хуанхэ — «Желтая река»

Бассейн «Желтой реки» обеспечивает около 140 миллионов человек питьевой водой и водой для орошения.

Хуанхэ — «Желтая река»

С 602 н. э. до наших дней зафиксировано 26 изменений русла Хуанхэ и 1 573 прорыва дамб.

Хуанхэ — «Желтая река»

Водопад Хукоу на границе Шэньси и Шаньси:

Хуанхэ — «Желтая река»

Рекордный годовой показатель выноса ила рекой Хуанхэ был зафиксирован в 1933 году, составив 3.91 миллиарда тонн.

Хуанхэ — «Желтая река»

В 1938 году на Хуанхэ было наводнение, устроенное националистическим правительством в центральном Китае во время первой половины Второй японо-китайской войны в попытке остановить быстрое продвижение японских войск. Оно было впоследствии названо «крупнейшим актом экологической войны в истории».

Хуанхэ — «Желтая река»

Наводнение покрыло и уничтожило тысячи квадратных километров сельскохозяйственных угодий и переместило устье Хуанхэ на сотни миль к югу. Тысячи деревень были затоплены или уничтожены, и несколько миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома, став беженцами. Официальная оценка погибших послевоенной комиссией националистов утверждает о том, что в наводнении утонули 800 000 человек, но эти данные могут быть занижены

Хуанхэ — «Желтая река»

В 11 г. н. э. Хуанхэ совершила прорыв в новое русло, который стал причиной гуманитарной катастрофы — одним из факторов, приведших к падению династии Синь. (Кликабельно, 1920×1200 px):

Хуанхэ — «Желтая река»

Максимальное зафиксированное перемещение русла Хуанхэ составило около 800 км.

Хуанхэ — «Желтая река»

Сегодня долина «Желтой реки» густо заселена. Среди городов, расположенных по её берегам, крупнейшими являются Ланьчжоу, Иньчуань, Баотоу, Лоян, Чжэнчжоу, Кайфэн, Цзинань. (Фото Chris Bryant):

Хуанхэ — «Желтая река»

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Хуанхэ — «Желтая река»

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