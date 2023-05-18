Хуанхэ — «Желтая река»

Открытие водохранилища на знаменитой реке Хуанхэ — впечатляющее зрелище. После открытия шлюзов из резервуара несутся огромные потоки воды и песка. Такой сброс воды позволяет очистить течение реки от ила и предотвратить локальные наводнения.



Кстати, Хуанхэ (что означает «Желтая река») — вторая по величине река Китая.









Вода течет с невероятной скоростью: 2 600 кубометров в секунду.







В переводе с китайского языка её название — «Желтая река», что связано с обилием наносов, придающих желтоватый оттенок её водам. Именно благодаря им море, в которое впадает река, называется Жёлтым.







Река Хуанхэ. Вид из космоса:







Хуанхэ берёт начало в восточной части Тибетского нагорья на высоте свыше 4 000 метров.







В целях защиты от наводнений Хуанхэ и её притоки ограждены масштабной системой дамб, суммарная длина которых составляет около 5 тысяч км. Прорывы дамб приводили к огромным наводнениям и перемещениям русла. Это приводило к гибели большого числа людей и дало реке прозвище «Горе Китая».







Бассейн «Желтой реки» обеспечивает около 140 миллионов человек питьевой водой и водой для орошения.







С 602 н. э. до наших дней зафиксировано 26 изменений русла Хуанхэ и 1 573 прорыва дамб.







Водопад Хукоу на границе Шэньси и Шаньси:







Рекордный годовой показатель выноса ила рекой Хуанхэ был зафиксирован в 1933 году, составив 3.91 миллиарда тонн.







В 1938 году на Хуанхэ было наводнение, устроенное националистическим правительством в центральном Китае во время первой половины Второй японо-китайской войны в попытке остановить быстрое продвижение японских войск. Оно было впоследствии названо «крупнейшим актом экологической войны в истории».







Наводнение покрыло и уничтожило тысячи квадратных километров сельскохозяйственных угодий и переместило устье Хуанхэ на сотни миль к югу. Тысячи деревень были затоплены или уничтожены, и несколько миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома, став беженцами. Официальная оценка погибших послевоенной комиссией националистов утверждает о том, что в наводнении утонули 800 000 человек, но эти данные могут быть занижены







В 11 г. н. э. Хуанхэ совершила прорыв в новое русло, который стал причиной гуманитарной катастрофы — одним из факторов, приведших к падению династии Синь. (Кликабельно, 1920×1200 px):







Максимальное зафиксированное перемещение русла Хуанхэ составило около 800 км.







Сегодня долина «Желтой реки» густо заселена. Среди городов, расположенных по её берегам, крупнейшими являются Ланьчжоу, Иньчуань, Баотоу, Лоян, Чжэнчжоу, Кайфэн, Цзинань. (Фото Chris Bryant):







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