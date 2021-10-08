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Аллергия – это особая реакция иммунитета на раздражающее вещество, объясняющаяся чрезмерно высокой чувствительностью к нему организма. Специалист, в области которого находится диагностика и терапия аллергии – аллерголог.

В целом, аллергия на шоколад, какао, мед, цветочную пыльцу не может быть однозначно классифицирована именно как заболевание. По сути, она является сильнейшей реакцией иммунитета на длительный или повторный контакт с веществом-раздражителем. Именно этот момент сильно затрудняет диагностику. Первый контакт часто проходит бессимптомно, организму нужно понять, какое именно перед ним вещество, изучить его структуру и классифицировать для "верной" реакции.

Аллергия у детей: классификация

Аллергических реакций немало, при классификации нужно учитывать клиническую картину, а также тип вещества, взаимодействие с которым спровоцировало патологический процесс. Список основных патологий следующий:



Респираторные аллергозы;



Кожные аллергозы, возникающие после контакта дермы с раздражающим веществом;



Пищевые аллергии;



Инсектные аллергии, причина – реакция на укус насекомого;



Аллергии на лекарственные препараты;



Аллергии, возникшие из-за перенесенных инфекций и воспалительных процессов.



Статистика показывает, что год от года аллергий становится все больше. Сейчас приступами страдает до 30 процентов населения. Если соответствующее лечение отсутствует, высока вероятность развития осложнений: астмы и других тяжелых патологий.

Симптоматика

Точная клиническая картина определяется типом патологии и того, где именно протекает процесс. Например, при кожной аллергии проявления следующие:



Гиперемия пораженной области;



Высыпания различного характера;



Шелушение;



Ощущение жжения и зуда.



В основном, кожные аллергии характерны для младенцев, но иногда встречаются и у детей старшего возраста. Аллергический ринит и поллиноз характеризуются следующим:



Нарушенное носовое дыхание, ощущение заложенности носоглотки;



Водянистые выделения из носа;



Приступы чихания;



Зудящее ощущение в носу;



Повышенное слезоотделение.



При аллергическом конъюнктивите наблюдается:



Отек, краснота век;



Покраснение белков глаз;



Повышенное слезоотделение;



Сильная резь в глазах, ощущение, что под веки насыпали песка;



Светобоязнь.



Почему она возникает?

Основная причина – попадание в организм вещества-раздражителя. Пути попадания следующие:



Пероральный. Употребление некоторых напитков и продуктов;



Респираторный, вдыхание раздражающего вещества с воздухом. Пример такого раздражителя – пыльца растений;



Контактный. Непосредственный контакт с опасным веществом.



Статистика показывает, что для детей наибольшую опасность представляют лекарственные препараты, укусы насекомых, особо раздражающие продукты питания (мед, молоко, шоколад), чистящие средства.

Точный механизм развития аллергии учеными до сих пор не установлен, но выделен ряд факторов, которые существенно увеличивают риск столкнуться с патологией:



Наследственность;

Подверженность организма инфекциям;

Негативная экология в местности проживания;

Стремление родителей оградить ребенка от опасных факторов, создать “стерильные” жизненные условия;

Ранний отказ матери от грудного вскармливания, перевод на смеси и прикорм.



Терапия построена, главным образом, на исключении контакта с раздражающим веществом. Чтобы облегчить симптомы, назначаются антигистаминные средства, местные и пероральные, в тяжелых случаях необходим прием гормональных препаратов.