Как «дочери короля» должны были приручить мужчин Нового Света, и что из этого вышло

В 18 веке многие государства и их правители старались расширить территории своих стран за счёт новых, неизведанных земель. Как только в далёкие страны отправлялись группы поселенцев, сразу возникали проблемы. Как заставить их здесь остаться, чтобы основать общину и сделать её частью своей империи? Когда губернаторы взмолились к Людовику XIV с просьбой хоть как-то помочь решить этот сложный вопрос, король предложил гениальное решение.
«Дочери короля»
В середине 17 века интендантом Новой Франции в Канаде был некто по имени Жан Тэлон. Он писал французскому королю о том, что в поселении недостаточно женщин. Община не только не расширяется, но мужчины бунтуют и занимаются непотребством. В это время английские колонии по всему миру только росли и процветали. Людовик XIV приказал решить этот вопрос радикально. Он дал задание французским властям найти как можно больше молодых женщин от 12 до 25 лет. У юных особ должно было быть рекомендательное письмо от их приходского священника. Также они должны быть вполне здоровы, чтобы выдержать все испытания тяжёлой жизни колонистов.
Портрет Жана Тэлона.
Женщины, которых отобрали для этой «благородной» цели, стали именоваться filles du roi - «дочери короля». На самом деле они ими, конечно, не были, но французский монарх выступал их спонсором. Всем девушкам давали щедрое приданое, оплачивали все расходы связанные с переездом. Между 1663 и 1673 годами почти тысяча молодых француженок отправилась в Новый Свет. Какая-то часть их умерла, другая пожалела о своём решении и вернулась домой. Некоторые же были отправлены назад ибо не соответствовали требуемым стандартам. Несмотря на это, колония значительно выросла за этот период. На свет появилось более семи сотен детей.
По неизвестным причинам история стала рассматривать всех этих женщин как особ лёгкого поведения. Они, дескать, были отправлены туда для ублажения всех неблаговидных желаний диких поселенцев. Однако согласно документам тех времён только одна женщина обратилась к этой древнейшей профессии. Её звали Катрин Гишлен. Сделала она это только потому что муж её бросил и уехал во Францию, а она осталась без средств к существованию.
Прибытие французских девушек.
Несмотря на предпринятые меры, женщин всё равно на всех не хватало. В связи с этим в конце 17 века основатель луизианской колонии по имени Пьер Ле Мойн д'Ибервиль отправил королю прошение. Он хотел, чтобы Людовик позволил поселенцам жениться на местных. Это была ошибка. Ведь таким образом они становились более близкими к местным народам, чем к родной Франции. Это стало вызывать беспокойство в высших кругах, так как возникал невольный вопрос: на чьей стороне выступят эти граждане в случае войны?
Больше французских жён
Затея с французскими невестами была успешна. Просто их нужно было гораздо больше. Губернатор Луизианы писал, что поселенцы просто сходят с ума от отсутствия женской ласки и гоняются по лесам за индейскими женщинами. Король решил подобрать подходящих девушек в монастырях и приютах. Они были бедны и богатого приданого от короля не получили, но они были честными и добродетельными. Идеальными невестами для мужчин, которые должны были строить новую жизнь в Новом Свете.
Прибытие невест в Новый Свет.
Точное количество женщин, отобранных таким образом, неизвестно. Примерно несколько сотен женщин погрузили на корабль. В Гаване они сделали остановку, чтобы запастись припасами. Большинство пассажиров и моряков заразилось жёлтой лихорадкой и умерло. Спустя полгода плавания, в Новый Свет прибыли лишь двадцать три женщины с двумя монахинями в качестве сопровождающих. Каждая имела при себе небольшой деревянный сундучок для ценных вещей. Их называли fille à la cassette, что значило «девушка с чемоданом». Со временем девушек стали называть Casquette Girls (или Casket Girls), то есть «девушки из гроба». Ещё их именовали «девушки-пеликаны», потому как они прибыли на судне под названием «Пеликан».
Реконструкция того самого французского корабля «Пеликан».
Суровая реальность для девочек из гроба
Юным иммигранткам было от 14 до 19 лет. С самого начала их потрясли дикие условия жизни с которыми они столкнулись в Новом Свете. Дома были какими-то несуразными, наспех сооружёнными лачугами с земляными полами. На окна натягивали оленьи шкуры, чтобы сохранить тепло. Мужчины были просто дикарями. «Дочерям короля» позволялось расторгнуть брачный контракт, если они останутся недовольными супругом. «Девушки из гроба» были лишены этого права. Их не брали на корабли, отплывающие во Францию. Местные власти оставались глухи ко всем их жалобам.
Карта Луизианы, составленная Кристофом Вайгелем, опубликованная в 1734 году.
Жизнь на новых землях оказалась, мягко говоря, не совсем такой, как ожидали женщины. Французская выпечка здесь казалась недостижимой роскошью. Тут были лишь кукурузные лепёшки. Только малая часть мужчин была солдатами или священниками, а остальные охотниками и звероловами. Последние большую часть времени проводили не дома, а в лесу. Они не уделяли никакого внимания жене и дому. Те жили в жалких лачугах и питались желудями, чтобы просто выжить. Это безобразие в конечном итоге привело к «восстанию юбок». Женщины отказывали мужчинам в ночлеге, не готовили еду, требуя строить нормальные дома и обеспечивать семье достойное пропитание. Мужья, конечно, посчитали требования несправедливыми, а жён просто избалованными существами, но метод сработал.
Губернатор же стал требовать впредь высылать в колонию лишь девушек из деревни, которые привыкли к тяжёлому физическому труду. Тем временем слухи о плохом обращении с «девушками из гроба» и непомерно суровых условиях жизни достигли Франции. Добровольно никто не хотел отправляться в Новый Свет. Нужда в женщинах достигла критической точки. Правительство нашло гениальное решение.
Приезд «девушек для утех» в Новый Свет.
Девушки-преступницы
Женщины, которых было решено отправить на этот раз на другой берег Атлантики, были особенными. Их желания никто не учитывал. «Дочери короля» поехали туда с охотой и по собственной воле. С «девушками из гроба» хоть как-то нормально обращались. Следующая группа женщин была отправлена туда силой. Сопротивление было невероятно мощным. Неудивительно, ведь их принудительно отобрали в тюрьмах, приютах, больницах и просто забрали с городских улиц. Было набрано около семи тысяч женщин. До Нового Света добрались лишь 1300.
В конечном итоге цель была достигнута: население Луизианы тогда стремительно выросло на 8000 человек всего за пару лет. К началу 19 века уже каждый пятый гражданин здесь имел честь являться потомком этих упрямых преступниц. Тогда же для обучения этих непокорных женщин были отправлены монахини-урсулинки. Они занимались ими, пока им не находили подходящего мужа.
Городские легенды о вампирах
Тот самый деревянный сундук крупным планом.
Название «девушки из гроба» произошло от слова «сasquette», что означало небольшой чемодан или сундук. Его имела каждая из них по приезде в Новый Свет. Со временем «девушки из гроба» стали изображаться в настоящих гробах. Ходили слухи, что они в них были привезены. Начали задаваться вопросами: почему у них столь бледная кожа? Хотя какой ей ещё быть? Таков был стиль их жизни в родной Франции, плюс долгое путешествие на корабле не придавало здоровья. Естественно, что они были гораздо бледнее, чем все остальные поселенцы.
Слухи, сплетни и домыслы стали распространяться со скоростью лесного пожара. Вот уже прочно закрепилась в обществе слава этих девушек, как... вампиров! Здесь ещё подлило масло в огонь то, как вели себя монахини-урсулинки, приставленные к молодым незамужним француженкам. По непонятным причинам третий этаж монастыря был опечатан. Ставни там даже были забиты гвоздями. Скорее всего, так было сделано для предотвращения краж и защиты добродетели живущих там девушек. Только вот слухи поползли нехорошие.
Люди стали говорить, что на самом деле так было сделано потому что девушки боятся солнечного света. Они либо сами вампиры, либо привезли таковых с собой. Стали расходиться слухи о том, что гвозди, которыми забили ставни, благословил сам Папа Римский, чтобы держать кровопийц взаперти.
Старый монастырь Урсулинок (1727 год) на Шартр-стрит, Новый Орлеан, Луизиана, около 1935 года.
Такие истории дошли и до наших дней. Некоторые подкрепляют их тем, что в 1978 году в здешнем монастыре урсулинок погибли при невыясненных обстоятельствах два человека. Это были исследователи паранормальных явлений, которые решили провести ночь во дворе монастыря. На следующее утро их нашли мёртвыми и обескровленными. Правда это или нет неизвестно, но ясно одно: монастырь урсулинок — место достойное посещения для тех, кто интересуется сверхъестественным.
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