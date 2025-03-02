Самые удивительные города на скалах

Есть некоторые удивительные подвиги архитектуры в нашем мире, которые представляют собой не просто красиво построенное здание, а нечто большее… Речь пойдет об объединении архитектуры и природы. Около 5 процентов людей страдают от акрофобии — иррациональной боязни высоты. Большинство людей истерик на высоте не испытывают, но все же ведут себя осторожно, падение чревато серьёзными последствиями.
Тем не менее, человек устроен таким образом, что хотя высота заставляет ощущать головокружение, но она его всегда притягивает как магнит. Предлагаем обзор потрясающих примеров сооружений и конструкций, расположенных на высоких склонах и скалах, и среди них есть целые города, построенные на утесах и скалах.
Кастельфольит де ла Рока
Кастельфольит де ла Року считают одной из самых красивых деревень в области Каталонии в Испании. Она построена на утесе базальта, между двумя реками. Большинство зданий, кажется, находятся на самом краю утеса, создавая иллюзию, что они могут упасть в любой момент. Вся деревня простирается менее чем на километр в в длину. Самые старые части деревни были построены в Средневековье и составлены из узких улочек. Здания здесь сделаны из вулканической породы
Месторасположение — провинция Жирона в Испании
Площадь — 0,67 км²
Рокамадур
Рокамадур — крошечная деревня, основанная на скалистом утесе, выше ущелья на реке Алзоу в юго-западной Франции. Здания Рокамадура возвышаются шаг за шагом, в сторону утеса. Деревня, которая относится ко времени 12-ого столетия, была почти брошена на произвол судьбы из-за войны и Французской революции. Сегодня она снова популярна и сюда каждый год приезжают тысячи туристов
Месторасположение — юго-запад Франции
Площадь — 49,42 км²
Бонифачо
Бонифачо — город в южной части Корсики. Город и его укрепления простираются вдоль вершин утеса высотой в 70-метров. Городские утесы были вымыты океаном так, что здания на самом краю пропасти, кажется, нависают над водой
Месторасположение — остров Корсика (Франция)
Площадь — 138,4 км²
Акапулько
Акапулько — оригинальный мексиканский курортный город, который занял выдающееся место в истории с 1950 года — сюда сбегают уставшие от всего звезды Голливуда и миллионеры. Однако, он остается популярным туристическим местом среди многих людей.
Месторасположение — 300 километров от юго-запада Мехико
Площадь — 1 881 км²
Меса Верде
Месса Верде находится в юго-западном Колорадо и является родиной древних людей. Это самый существенный археологический заповедник индейской культуры в США. В 12-ом столетии индейские племена начинали строить здания в мелких пещерах и под горными выступами вдоль стен каньона. К 1300 году, все индейцы оставили Меса Верде, но место их жительства сохранилось отлично. Причина их внезапного отъезда остается необъясненной. Теории колеблются от неурожая из-за засухи, до вторжения иностранных племен с Севера.
Месторасположение — национальный парк на юго-западе штата Колорадо.
Площадь — 211 км².
Нагорье Бандиагара
Нагорье Бандиагара — песчаный утес в Мали, который возвышается почти на 500 метров. Эти утесы усеяны древним жильем пещерных людей. Они вырезали свои пещеры так, чтобы их мертвые родные могли быть похоронены высоко над землей, во избежание внезапных наводнений, которые характерны для этой области.
Месторасположение — Нагорье Бандиагара — памятник природы, расположенный в области Мопти Мали.
Площадь — 400000 га, на ней расположились 289 деревень
Ронда
Ронда расположен в провинции Малага в Испании. Город находится в горах высотой в 760 метров и расколот на две части рекой Гуэдэлевин. В помощь туристам есть три моста, которые пересекают каньон. Архитектура города получила свои черты от римлян и мавров, которые когда-то управляли областью
Месторасположение — 50 км на север от Марбельи и Коста-дель-Соль
Площадь — 481 км²
Аль Хайяра
Аль Хайяра является историческим городом на утесе в Горах Йемена, расположенных к западу от города Мэнэха. Это — одна из самых внушительных и легкодоступных горных деревень в Йемене. Деревня была буквально встроена в гору в ходе добычи камня. Аль Хайяр существует с 12 столетия. Такие конструкции, как зернохранилища и цистерны с водой, позволяли этой деревне противостоять долгим осадам.
Месторасположение — Йемен
Площадь — 11700 м²
Позитано
Позитано является одной из самых популярных достопримечательностей в Италии. Город будто бы рассеян сверху донизу, вплоть до самого склона, ведущего к побережью. В 20-ом столетии Позитано представлял собой бедные рыбацкие поселения, а сегодня он очень популярен среди туристов
Месторасположение — берег Амальфитанского побережья (Италия)
Площадь — 8 км²
Остров Санторини
Санторини — один из греческих вулканических островов. Он известен благодаря своим великолепным драматическим пейзажам и удивительным закатам солнца, за которыми можно наблюдать из городов Фира и Оиа. Оиа был построен на вершине острых скал у уснувшего вулкана, а Фира знаменит сплетением венецианской архитектуры с рядом других стилей. Среди белоснежно белых домов на улицах этих городов множество ресторанов, таверн и отелей.
Месторасположение — Южные Эгейские острова (Греция)
Площадь — 76 км²
Пиодан
Место красивое и впечатляющее. Это средневековое творение, которое спрятано в глубине гор. Проживает здесь мало местных жителей, которые радушно встречают туристов.
Месторасположение — Португалия, округ Коимбра
Площадь — 36,36 км²
Риомаджоре
Уникальное и очень яркое место. Цветные домики привлекают туристов, а когда-то давно служили маячком для морских путешественников.
Месторасположение — Италия
Площадь — 10 км²
Ла-Пас
Очень интересный городок, который скрыт от посторонних глаз. Здесь проживают индейцы. Они радушно встречают гостей, очень гостеприимны.
Месторасположение — Боливия
Площадь — 472 км²
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии