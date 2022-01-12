Необычные сексуальные ритуалы животных

Все животные обладают инстинктом размножения, но лишь немногие из них получают от секса удовольствие, как люди. Для кошек, например, это вообще довольно болезненный и неприятный процесс. А если говорить о более экзотических видах, то сексуальные привычки и обычаи могут вылиться во что-то совершенно невероятное.
Карликовый шимпанзе
Бонобо, или карликовые шимпанзе (лат. Pan paniscus), — один из немногих видов животных, получающих от секса удовольствие и потому посвящающий ему значительное время. Секс для бонобо — это не только размножение, но и способ разрешения конфликтов (им может закончиться драка), приветствие (аналог рукопожатия) и даже решение вопроса, кому достанется больше еды. Вот бы нам так!
Фрегат
Для приветствия самки и привлечения ее к сексу фрегаты (лат. Fregata) раздувают огромный красный зоб на горле. Это помогает самке заметить заинтересованного ухажера издалека. По размерам зоба выбирается и превалирующий самец.
Пузатый клещ
Пузатые клещи (лат. Pyemotes ventricosus) — мелкие и довольно неприятные насекомые, вызывающие у людей зерновую чесотку, — по сути, являются сексуальными варварами. У них нет инстинкта разделения между полами, и они просто набрасываются на всё, что движется и что отдаленно похоже на клеща, совокупляясь в том числе с братьями и сестрами, а также с неодушевленными объектами.
Большая панда
Умилительные бамбуковые медведи (лат. Ailuropoda melanoleuca) известны тем, что практически не размножаются в неволе, да и на свободе малоактивны в сексуальном плане, из-за чего являются постоянными героями Красной книги. Так вот, в китайских зоопарках, чтобы простимулировать панд к размножению, им показывают видеозаписи совокуплений панд, то есть… порнографию.
Дельфин
Дельфины (лат. Delphinidae), милые создания, практически помешаны на сексе. Хорошо известны ролики на YouTube, где дельфины пытаются заняться сексом с людьми, — это связано с тем, что, если рядом нет самки, дельфин не может не удовлетворить свои потребности с любым более или менее подходящим объектом.
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