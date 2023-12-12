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Очаровательные террасы и веранды, которые захочется соорудить на своем участке


Дизайнерские террасы и веранды, которые захочется соорудить на своем участке.

Дизайнерские террасы и веранды, которые захочется соорудить на своем участке.

Пожалуй, каждый владелец земельного участка с собственным домом мечтает обустроить пространство у себя во дворе. Одним из практичных решений этой задачи можно назвать наличие террасы или веранды. Мы подобрали 20 практичных вариантов, которые обязательно захочется соорудить на своем участке.

1. Терраса, пристроенная к дому


Красивый и современный дизайн веранды, пристроенной к загородному дому.

Красивый и современный дизайн веранды, пристроенной к загородному дому.

 

2. Веранда в стиле прованс


Летняя веранда в стиле прованс, которая станет настоящей изюминкой и излюбленным местом для отдыха в загородном доме.

Летняя веранда в стиле прованс, которая станет настоящей изюминкой и излюбленным местом для отдыха в загородном доме.

 

3. Терраса из экологически чистого материала


При обустройстве террасы важно, чтобы все элементы соответствовали общему дизайну загородного участка.

При обустройстве террасы важно, чтобы все элементы соответствовали общему дизайну загородного участка.

 

4. Застеклённая веранда


Застеклённая веранда с прекрасным видом на окрестности для счастливого и безмятежного времяпрепровождения.

Застеклённая веранда с прекрасным видом на окрестности для счастливого и безмятежного времяпрепровождения.

 

5. Открытая терраса


Открытая площадка, пристроенная к дому.

Открытая площадка, пристроенная к дому.

 

6. Открытая площадка в греческом стиле


Терраса в традиционном греческом стиле является воплощением гармонии, просты и изысканности.

Терраса в традиционном греческом стиле является воплощением гармонии, просты и изысканности.

 

7. Терраса, которая способна заменить беседку


Вдохновляющий пример красивого оформления интерьера открытой площадки, которая способна полностью заменить беседку.

Вдохновляющий пример красивого оформления интерьера открытой площадки, которая способна полностью заменить беседку.

 

8. Застекленная веранда в современном исполнении


Для создания уютной веранды можно использовать природные материалы, которые с успехом применяют для организации закрытых беседок.

Для создания уютной веранды можно использовать природные материалы, которые с успехом применяют для организации закрытых беседок.

 

9. Элементы греческого стиля


Открытая летняя площадка, которая станет излюбленным местом для отдыха не только хозяев, но и гостей.

Открытая летняя площадка, которая станет излюбленным местом для отдыха не только хозяев, но и гостей.

 

10. Комфортная терраса с панорамным остеклением


Остекление веранды позволяет создать маленький островок уюта, который не нарушает единения с природой.

Остекление веранды позволяет создать маленький островок уюта, который не нарушает единения с природой.

 

11. Крутая идея для оформления двора около дома


Дизайнерская веранда, которую захочется соорудить на своем участке.

Дизайнерская веранда, которую захочется соорудить на своем участке.

 

12. Пристроенная терраса


Терраса открытого типа, которая совмещает приватность и полный комфорт.

Терраса открытого типа, которая совмещает приватность и полный комфорт.

 

13. Любимое место для отдыха и посиделок


Великолепная терраса, которая разделена на несколько функциональных зон.

Великолепная терраса, которая разделена на несколько функциональных зон.

 

14. Экостиль в интерьере


Пристроенная к дому веранда, которая поможет расширить полезное пространство.

Пристроенная к дому веранда, которая поможет расширить полезное пространство.

 

15. Минималистский стиль


Даже небольшая веранда увеличивает полезную площадь и общую планировку загородного дома.

Даже небольшая веранда увеличивает полезную площадь и общую планировку загородного дома.

 

16. Веранда из дерева


Летняя веранда с элементами в стиле прованс, пристроенная к одноэтажному загородному домику.

Летняя веранда с элементами в стиле прованс, пристроенная к одноэтажному загородному домику.

 

17. Терраса с обеденной зоной


Отличное решение соорудить террасу с обеденной зоной, что обеспечит приятные посиделки на природе.

Отличное решение соорудить террасу с обеденной зоной, что обеспечит приятные посиделки на природе.

 

18. В тени деревьев


Правильно подобранные растения создают прекрасную атмосферу, способствуют фильтрации света и воздуха.

Правильно подобранные растения создают прекрасную атмосферу, способствуют фильтрации света и воздуха.

 

19. Терраса-беседка


Терраса, которая по своей форме напоминает большую деревянную перголу.

Терраса, которая по своей форме напоминает большую деревянную перголу.

 

20. Небольшая пристройка в минималистском стиле


При декорировании террасы стоит использовать долговечные материалы, которые способны выдерживать смену погодных условий.

 

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