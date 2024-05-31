19 колоритных ретро фотографий Франции 1852 - 1864 годов

Исторические памятники культуры до наших дней.
Глядя на эти фотографии, которые были сделаны во Франции в конце XIX века, погружаешься в удивительно романтическую атмосферу Парижа. Кажется, что фоном для этих фотографий звучит французский шансон, а в воздухе витает аромат французских булок и лёгкий флёр влюблённости.
1. Шанз-Элизе
Центр Парижа - это Елисейские поля с многочисленными магазинами, выставочными центрами, кафетериями и ресторанами. Июнь, 1952 год.
2. Оживленная улица
Жители города проводят свободное время в выходной день.
3. Мартинг - приморский город
Возле старых домов небольшая пристань. Июнь, 1952 год.
4. Пляж Каталан
Взрослые и дети отдыхают под жаркими лучами солнца на берегу Средиземного моря. Июнь, 1952 год.
5. Тюильри - самый старый сад
Небольшое развлечение для маленьких детей. Июнь, 1952 год.
6. Старый города
Крыши многочисленных домов так близко расположены друг к другу, что хочется по ним прогуляться. Май, 1954 год.
7. Эйфелевая башня
Железная леди во всей своей красе. Май, 1954 год.
8. Сказочный город
Вид на город с его маленькими улочками и зелеными насаждениями с Триумфальной арки. Май, 1954 год.
9. Город Шамони
Небольшая демонстрация во французском городе Шамони, что находится в Альпах. Июнь, 1960 год.
10. У подножия горы Монблан
Горожане выстроились в колонны для приветственного шествия. Июнь, 1960 год.
11. Замок Рамбуйе
Замок Рамбуйе утопающий в зелени в любое время года. Июнь, 1960 год.
12. Старый замок
Замок, окруженный водой и зелеными деревьями. Июнь, 1960 год.
13. Французский город Анси
Торговая площадь заставлена разными продуктами питания для продажи. Июнь, 1960 год.
14. Маленькая Венеция
В городе Анси протекает канал реки Тиу, который соединяется с рекой Фье. Июнь, 1960 год.
15. Площадь Трокадеро
Площадь Трокадеро расположена на самой высокой точке холма. Июнь, 1960 год.
16. Атмосфера старого Парижа
Старый дом с обсыпавшейся штукатуркой, ставнями на окнах и ресторан-баром. Июнь, 1960 год.
17. Вид сверху
С высоты птичьего полета. Июнь, 1960 год.
18. Замок Мон Сен-Мишель
Старый многоуровневый замок с шпилем и золотым архангелом на самом верху. Июнь, 1964 год.
19. Сен-Мало Франция
Набережная на берегу Ла-Манша. Июнь, 1964 год.
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