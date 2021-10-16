Ее величество гречка: почему на западе не выращивают царь-крупу

Очень часто в отношении гречневой крупы можно услышать идеи о том, что в Европе ее почти не выращивают, а ту немногочисленную гречку что все-таки выращивают, отправляют на корм скоту. Так ли это на самом деле? Абсолютным лидером по производству гречки на сегодняшний день является Российская Федерация. В этом отношении Россия почти в 3 раза опережает Китай и почти в 10 раз самого видного производителя гречки из Западной Европы, о котором речь пойдет позднее.

Однако, так было не всегда.

На Руси гречка появилась очень давно. Принято считать, что первая гречка попала в славянские земли из Греции еще в VII веке, откуда предположительно и взялось название «гречневая крупа». По другим данным, культура появилась гораздо позже, в XIII веке после нашествия татар. Тем или иным путем, но на Русь гречка пробралась из Азии. Эндемичным регионом лучшей русской каши в действительности является Китай. Там в качестве сельскохозяйственной культуры гречиху стали использоваться более 5 тысяч лет назад.

Производство гречки в славянских землях постоянно росло. Именно по этой причине гречневая каша стала неотъемлемой частью национальной кухни многих восточноевропейских народов. В первую очередь поляков, украинцев, белорусов, литовцев.

Однако, нельзя сказать, что производство гречки во времена первых русских и балтских государств доминировала в качестве агрокультуры. Во времена Российской Империи гречки стали производить гораздо больше, однако даже тогда в первую очередь выращивались куда более «традиционные» зерновые. Мода на гречку сохранилась и в Советском Союзе. Правда, после войны с гречкой стало сложно. В 1950-1960-е годы была намечена тенденция на сокращение производства гречневой крупы. И здесь мы медленно подходим к самому главному.

Дело в том, что относительно большинства других зерновых культуры гречка имеет достаточно низкую урожайность. Этот недостаток компенсируется тем, что расти она может даже на многих песчаных почвах. Кроме того, гречка реже болеет, у нее немного врагов в числе вредителей. Не интересует она даже мышей-полевок.

Тем не менее, даже в послевоенном СССР была предпринята попытка перехода к куда более производительным культурам. Отчасти с сокращением производства гречки была связана и «кукурузная программа» Никиты Сергеевича Хрущева. Если у вас есть много более-менее годной земли для посева, то выращивание гречки будет очень неплохой идеей. Однако, если условия позволяют выращивать что-то более капризное и при этом куда более высокоурожайное, то едва ли есть смысл выращивать гречку.

Для подтверждения своих слов немного цифр по урожайности гречихи. Ее максимальная урожайность в мире составляет 30 центнеров с гектара. В России — 8-10 центнеров с гектара. Для сравнения: средняя урожайность ржи составляет 18-28 центнеров с гектара, средняя урожайность ячменя – 25-30 центнеров с гектара, средняя урожайности риса составляет 40-60 центнеров с гектара, а средняя урожайность пшеницы составляет 40-50 центнеров с гектара по миру. При этом максимальная урожайность пшеницы может достигать 98 центнеров с гектара.

Поэтому при прочих равных предпочтение в сельском хозяйстве отдается отнюдь не гречке, а какому-нибудь рису, ячменю или пшенице. Кстати, по производству риса Россия, конечно, и близко не входит в топ-10 стран, но выращивает его тоже очень много. Если гречки в 2016 году в стране произвели 1.1 млн тонн, то риса вырастили 1.08 млн тонн.

Таким образом в Европе с гречкой исторически не сложилось именно из-за ее достаточно низкой урожайности. В силу климатических, агрокультурных, географических и демографических причин предпочтение отдавалось другим культурам. Исключением в Западной Европе можно смело считать Францию: без преувеличения житницу западной части Старого Света наряду с Голландией и югом Италии. Там, как и в Восточной Европе гречку выращивали с Средних веков, так что крупа даже успела войти в национальную кухню. Например, из гречневой муки там делают бретонские блинчики «galette bretonne». Кроме того, гречка является неотъемлемой частью традиционной еврейской кухни, ярчайший пример: «каша варнишкес» — гречка, смешенная с вермишелью.

Во Франции гречки в 2016 году вырастили около 122 тысяч тонн. Это гораздо меньше, чем в России, но почти в 10 раз больше, чем в какой-нибудь Беларуси – 13 тысяч тонн (и, к слову, Беларусь не такая уж «маленькая европейская страна»). Площади двух государств отличаются примерно в 2 раза. Немало гречки выращиваются и в США. Там в 2015-2016 годах произвели около 400 тысяч тонн этой культуры. А если пойти в Google и вбить в поисковую строку страшное англо-саксонское слово «Buckwheat» (гречиха), то можно будет найти десятки статей, в том числе от каких-нибудь мастодонтов журналистики вроде BBC в духе: «5 преимуществ гречки», «самый простой способ приготовления гречневой каши», «10 причин перейти на гречку уже сегодня» и т.д и т.п.

Так что «буржуины» едят гречку так, что только за ушами трещит. Что же до использования гречихи при производстве кормов для скота, то эта практика распространена по всему миру. Чего уж там: значительная часть гречихи, произведенной в России, не потребляется населением, а идет на экспорт, где ее используют, в том числе для производства кормов, а также в медицинских целях. Дело в том, что гречка является очень важным источником рутина – вещества, широко используемого при лечении сосудов. Ну не считают европейцы гречку «непрестижный едой». Во всяком случае 98.9% трудового народа стран Запада.