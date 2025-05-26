Как добиться, чтобы пододеяльник во время стирки в машинке не «съедал» белье

Пододеяльник – вот главный враг всей остальной одежды и предметов белье в стиральной машине. Каждый раз одно и тоже – все вещи снова оказываются внутри именно его. Полотенца, майки, носки, трусы, наволочки и еще многое другое вновь было «съедено» пододеяльником. Наверняка многим хозяйкам интересно, почему так происходит и можно ли со всем этим что-то сделать.

Почему мелкое белье всегда попадает во время стирки в машине в более крупное с формами кармана? На самом деле ответ на данный вопрос достаточно простой . Дело в том, что когда вращается барабан стиральной машины, происходит образование нескольких водных потоков и струй. Одни из них крупные, другие мелкие. Пододеяльник, как самая большая вещь в барабане, подхватывается только самым крупным и сильным потоком, а все остальные вещи «скачут» на более мелких струях.Движется пододеяльник в барабане намного медленнее любых других вещей, а иногда, из-за своих габаритов и вовсе перестает вращаться, прилипая непосредственно к стенкам барабана. Мелкое же белье во время движения сжимается еще сильнее, комкается и очень быстро движется. Двигаясь вдоль стенок барабана, рано или поздно, оно попадает в прорезь пододеяльника. А дальше начинает работать «прочный круг» - вещи, попавшие внутрь, утяжеляют пододеяльник и помогают ему ловить все больше новых предметов. Позднее, во время отжима все «съеденные» вещи в добавок ко всему прочему еще и перекрутятся между собой. Примечание: хуже всего то, что из-за такой ситуации с пододеяльником радикально сокращается качество стирки. Решить данную проблему можно, причем это не так уж сложно.Самое очевидное, что можно сделать – это зашить пододеяльник перед тем, как отправлять его в стирочный барабан. Данный подход будет самым надежным , но и самым затратным по времени. Можно также использовать резинки для вязания, чтобы «стянуть» прорезь пододеяльника. Также можно перетянуть пододеяльник веревкой посередине, которая значительно сократит количество белья, которое попадает внутрь. Неплохой идеей также является завязывание в «хвостики» углов данного предмета белья. Наконец, можно просто купить специальный мешок для стирки и положить пододеяльник в него.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: