Чудо-раствор от колорадского жука

Известный не понаслышке всем дачникам вредитель — колорадский жук — способен очень быстро уничтожить посадки картофеля и лишить вас урожая. Если не обработать растение, то очень скоро от него могут остаться одни лишь голые стебельки!

Борьба с колорадским жуком ведётся постоянно, часто — химией (инсектицидами). Предложим вам один раствор, которым необходимо обработать картофель перед посадкой.







Подготовка компонентов

Раствор для семенного картофеля

Обработка картофеля перед посадкой

Перед приготовлением раствора для обработки картофеля нужно отдельно, желательно — за сутки, приготовить два компонента. Первый — зола. 0,5 л золы залейте 1 л горячей воды (90 градусов).В отдельную ёмкость высыпьте 50 г порошка янтарной кислоты. Залейте 0,5 л горячей воды (можно за пару часов до приготовления основного раствора).Подготовьте достаточно вместительное ведро (лучше — на 20 л). Налейте 10 л воды. Добавьте первый компонент раствора — препарат «Максим» (протравитель). На весь объём достаточно 25 мл.Следом обязательный компонент — зелёное калийное мыло. Хватит 2 ст. л.Далее в раствор отправляется березовый деготь. Его добавьте 40 мл. В конце влейте ранее приготовленные растворы золы и янтарной кислоты.Теперь понадобится достаточно вместительный таз, куда спокойно помещается ящик с семенным картофелем. Перелейте раствор.Поместите пластиковый ящик, в который выложен семенной картофель в 1 ряд. Оставьте на 5 минут, затем отправьте следующий. Таким образом обработайте весь картофель, а через полдня высадите в огород!Такая обработка защищает не только от болезней, но и от вредителей, главным из которых был и остаётся колорадский жук! Семенной посадочный матер