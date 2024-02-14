Чудо-раствор от колорадского жука

Известный не понаслышке всем дачникам вредитель — колорадский жук — способен очень быстро уничтожить посадки картофеля и лишить вас урожая. Если не обработать растение, то очень скоро от него могут остаться одни лишь голые стебельки!
Борьба с колорадским жуком ведётся постоянно, часто — химией (инсектицидами). Предложим вам один раствор, которым необходимо обработать картофель перед посадкой.
Подготовка компонентов
Перед приготовлением раствора для обработки картофеля нужно отдельно, желательно — за сутки, приготовить два компонента. Первый — зола. 0,5 л золы залейте 1 л горячей воды (90 градусов).
В отдельную ёмкость высыпьте 50 г порошка янтарной кислоты. Залейте 0,5 л горячей воды (можно за пару часов до приготовления основного раствора).
Раствор для семенного картофеля
Подготовьте достаточно вместительное ведро (лучше — на 20 л). Налейте 10 л воды. Добавьте первый компонент раствора — препарат «Максим» (протравитель). На весь объём достаточно 25 мл.
Следом обязательный компонент — зелёное калийное мыло. Хватит 2 ст. л.
Далее в раствор отправляется березовый деготь. Его добавьте 40 мл. В конце влейте ранее приготовленные растворы золы и янтарной кислоты.
Обработка картофеля перед посадкой
Теперь понадобится достаточно вместительный таз, куда спокойно помещается ящик с семенным картофелем. Перелейте раствор.
Поместите пластиковый ящик, в который выложен семенной картофель в 1 ряд. Оставьте на 5 минут, затем отправьте следующий. Таким образом обработайте весь картофель, а через полдня высадите в огород!
Такая обработка защищает не только от болезней, но и от вредителей, главным из которых был и остаётся колорадский жук! Семенной посадочный матер
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