Предметы советской эпохи, о назначении и важности которых современная молодежь догадается с трудом

Предметы быта советской эпохи.
В нашу стремительную эпоху, когда все быстро меняется и приобретает немыслимые формы и функции, многие предметы интерьера конца прошлого века кажутся уже смешными и нерациональными. Хотя у людей постарше они до сих пор вызывают ностальгию по давно ушедшим годам и молодости. Мы же воспринимаем их со снисходительной улыбкой. Ну а дети и вовсе не смогут понять и определить функционального их назначения. Действительно, прошло не так много времени, но уже некоторые вещи выглядят совсем нелепо или кажутся жуткими инструментами для пыток.
Эти сервизы и статуэтки непременно выставлялись в открытые серванты
Хор рыбок в разных цветовых вариантах.
Этот необычный хор рыбок - самое бесполезное изобретение советской эпохи. Ими никто и никогда не пользовался по прямому назначению, но купить такое чудо было заветной мечтой любой семьи.
Считалось, что семь слонов принесут удачу и благополучие в дом.
Светящиеся в темноте орлы и медведи всегда стояли на видном месте.
Светящие фигурки и семь слонов - запредельная роскошь убранства советской квартиры. Во многих жилищах эти статуэтки красовались на самом видном месте или в центре серванта.
Такие школьные принадлежности были у каждого школьника необъятной страны
Подставка для книг, обязательный предмет на парте школьника.
Нынешние дети даже представить не могут, что их бабушки и дедушки носили в портфелях вместе с кучей книг и тетрадей. Непременный атрибут, присутствовавший на парте ученика – книжная подставка. Иногда она служила методом воспитания для двоечников, когда те пытались списывать. Отличница демонстративно могла спрятать свою контрольную за ней, а если не помогало, то и хлопнуть ею по голове.
Набор чернильниц и специальных ручек для письма.
Такой набор для письма носили школьники до 70-х годов прошлого века, постоянно разливая содержимое баночки то в портфеле, то на тетради с книгами. С появлением шариковых ручек пером стали пользоваться только в исключительных случаях.
Папки с буквами и цифрами для первоклашек.
Кассы и наборы букв имели в портфеле все первоклассники. С их помощью учили буквы и цифры, составляли слоги, слова и целые предложения, а также учились считать.
Металлический конструктор для уроков труда школьников.
Без металлического конструктора не проходил ни один урок труда в младших классах. Причем такие конструкторы были как у мальчиков, так и у девочек. Правда, после каждого урока школьники недосчитывались части своего набора, поэтому на учебный год его никогда не хватало.
Многофункциональная логарифмическая линейка.
Этими странными гаджетами пользовались старшеклассники и студенты математических и технических специальностей. Используя такую линейку, не имея под рукой ни смартфона, ни калькулятора, ученик мог свободно умножать и делить, складывать и вычитать, а также возводить в степень и извлекать квадратный корень. А самое фантастическое - вычислять логарифмы и работать с тригонометрическими функциями, с точностью до 5 цифр после запятой!http://vs-t.ru/predmety-sovetskoj-epoxi-o-naznachenii-i-vazhnosti-kotoryx-sovremennaya-molodezh-dogadaetsya-s-trudom
Набор для чертежа, главный атрибут уроков геометрии или черчения.
Если нет готовальни, то на урок геометрии или черчения просто не пускали, без нее там было делать нечего. Такие специальные пеналы вмещали большое количество разнообразных циркулей и транспортиров.
Люди, увлекавшиеся чем-либо, во все времена имели в своем арсенале массу вещей, понятных только им
Фотоаппарат «Зоркий», экспонометр и фотопленка тех времен.
Чего стоят только фотографы?! Чтобы сделать качественное фото, надо было иметь не только фотоаппарат и фотоэкспонометр для более точного определения яркости, но еще и целую фотолабораторию в придачу с массой приборов, реактивов и ванночек с водой.
Фотолаборатория в домашних условиях фотографа-любителя.
Очень популярная коллекция фантиков.
Коллекция открыток и бумажных куколок.
В те времена было очень популярно коллекционирование. Им занимались все от мала до велика. Девчонки собирали фантики от конфет и жвачек, открытки и даже бумажные куколки с нарядами, которые сами рисовали или покупали.
Коллекция значков.
Коллекция самолетов.
Мальчишки больше собирали солдатиков, танки, самолеты, машинки и, конечно же, значки.
Коллекция этикеток спичечных коробков.
Коллекция металлических крышек от бутылок.
Взрослые люди тоже не отставали, были в почете те же значки и марки, а также крышки от бутылок, наклейки от спичек и пустые пачки сигарет.
Модниц и красавиц тех времен советская промышленность тоже не забывала
Фен с шапочкой и жуткой трубой испугает кого угодно.
Плойка действительно напоминает инструмент для пыток.
Несмотря на то, что эти приспособления выглядели угрожающе, но они имели ошеломительный успех, и не каждая женщина могла себе позволить.
Тушь для бровей и ресниц.
А эта тушь? Даже на бумажной коробочке написано «увлажнить», что воспринималось в буквальном смысле – просто плюнуть и потереть кисточкой.
Безысходность в глазах девушки, но другого-то ничего не было.
И это еще не все, пока тушь не засохла на ресницах, надо было быстро тонкой палочкой или булавочкой их разделить.
Кухонные и бытовые приспособления для облегчения домашнего женского труда
Сифон для того, чтобы дома делать воду с газом.
Сепаратор для отделения сливок от молока.
Вряд ли кто из молодого поколения догадается, для чего служили эти предметы и что они делали на кухне.
Ручной миксер помогал при взбивании яиц и коктейлей.
Ручная кофемолка-мельница.
Ручная соковыжималка. Надо быть Геркулесом, чтобы с ее помощью сок выжимать.
А эта так называемая бытовая техника для многих хозяек оставалась мечтой, потому что всегда была в дефиците.
Машинка для штопки дыр на колготках.
А такое приспособление для зашивания дырок на носках вообще вводит в ступор нынешнее поколение.
Самая верная и надежная помощница покупателя советских времен.
И главная «кормилица» всей семьи — авоська. Эта очень компактная сеточка была во всех карманах и сумках советского человека. Вдруг попадешь на завоз товара и выбросят какой-нибудь дефицит. Она, благодаря тому, что растягивалась до невероятных размеров, помещала огромное количество продуктов. Ведь в то время о пакетах можно было только мечтать и увидеть их только в больших городах. А вот авоська была везде и всюду.
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