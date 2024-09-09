В США запретили штрафовать за превышение скорости: в чем соль ситуации

В одном американском городке полицейским запретили штрафовать автомобилистов за нарушение скоростного режима. Звучит как рай для автомобилиста. Однако, если пораскинуть мозгами, то возникают некоторые сомнения о том, что на такой шаг местные власти пошли не то из-за резко обострившейся сердобольности полиции, не то из-за резко обострившейся ответственности граждан. Так в чем же дело?
Городишко небольшой. |Фото: pinterest.com.
В американском штате Арканзас есть небольшой город Менифи. Не так давно там запретили выписывать автомобилистам штрафы за превышение скорости сроком на 1 год. Мораторий был введен по результатам прокурорской проверки в отношении местных властей и сотрудников правоохранительных органов. Дело в том, что в США существуют квоты на пополнение местных бюджетов от штрафов на автомобилистов.
Перестарались со штрафами. |Фото: itcrumbs.ru.
Важно подчеркнуть, что Менифи – это крошечный городок с населением всего в 300 человек, который при этом стоит на автомобильном шоссе, ведущим от Мемфиса в Оклахому и Альбукерке. При этом за последний год местный бюджет получил от штрафов за превышение скорости сумму более 120 тысяч долларов (порядка 7 млн российских рублей). Для населенного пункта размером с деревню это колоссальные деньги. Мэр Менифи Гэри Грин поспешил обвинить в произошедшем местного шефа полиции Джона Рэндэлла, который по его утверждению злоупотребил служебными полномочиями.
Город превратили в скоростную ловушку. |Фото: snopes.com.
Прокурорская проверка в Менифи показала, что городок был превращен местной полицией в «скоростную ловушку» для автомобилей, проходящих транзитом. Более того, по сути, нарушали закон сотрудники правопорядка не год и не два. По всей видимости «ловушка» работала как минимум с 2018 года. Более того, есть все основания полагать, что учтены в местном бюджете были далеко не все деньги, так как большинство штрафов выписывалось автомобилистам-жертвам полицейскими, уже ушедшими в отставку и не числящимися в штате сотрудникам органов правопорядка.
Была проведена прокурорская проверка. ¦Фото: Twitter.
Было бы ошибкой думать, что теперь рядом с Менифи можно ездить на любой скорости. На самом деле мораторий распространяется только на полицейских из городка. Контролировать дорогу будут сотрудники других участков. Поэтому штрафы за лихачество все равно «прилетят» нарушителям закона. Само собой, деньги с их оплаты пойдут в бюджет других населенных пунктов.
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