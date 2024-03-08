Можно ли держать в доме искусственные цветы

Рассказываем обо всех нюансах хранения и значения зеленых друзей, не требующих бережного отношения и ухода.







Любая зелень способна значительно облагородить любое помещение. Сегодня наряду с живыми цветами можно заметить огромное количество пластмассовой альтернативы, которая давно является неотъемлемой частью современных интерьеров. Искусственные цветы возникли много веков назад — их история уходит в далекое прошлое, когда царские дворы использовали шелковые цветы для украшения внутренних помещений. С развитием производства полимерных материалов качество искусственной зелени значительно улучшилось, что способствовало увеличению ее популярности.



Сегодня пластмассовые растения можно встретить в самых разнообразных стилях дизайна — от классического до минимализма. Они используются для декорирования офисных пространств, ресторанов, жилых зон и при проведении различных мероприятий. Рассмотрим все плюсы и минусы приобретения пластмассовых цветов.



Приметы и суеверия об искусственных растениях

Преимущества искусственных растений

Как это влияет на экологию?

Искусственные растения и психика человека

Некоторые приметы и суеверия гласят, что искусственные цветы способны «замораживать» энергетику помещения. Считается, что они не несут в себе жизненной силы и могут вызывать застой в делах и личной жизни. Есть вера, что такие растения притягивают бедность или неудачи, поскольку символизируют нечто фальшивое или умершее.В то же время, согласно восточной философии фэн-шуй, любой искусственный цветок защищает хозяина от сглаза, впитывая всю негативную энергетику, которую он приносит с улицы — каждый суккулент и папоротник является своеобразным оберегом. Дизайнеры интерьеров призывают не поддаваться суевериям и подходить к этому вопросу с практической точки зрения: если у вас есть время и желание ухаживать за живыми растениями, смело их покупайте. Однако если вы знаете, что не сможете взять ответственность, и потом, скорее всего, выкинете увядшие цветы, проще инвестировать средства в «вечную» пластмассовую зелень.Одним из главных преимуществ искусственных растений является удобство ухода. Они не требуют полива, подкормки или определенного количества солнечного света, что делает их идеальным выбором для людей с загруженным графиком или отсутствием навыков в садоводстве. Благодаря долговечности, такие растения могут оставаться неизменными на протяжении многих лет. Кроме того, искусственная зелень не зависит от климатических условий и может использоваться как элемент декора в любом климате. Это определяет еще одно важное достоинство: возможность создавать интерьер с тропическими или экзотическими растениями там, где содержать живые образцы было бы сложно или невозможно.Экологическая сторона использования таких растений вызывает двоякие мнения. С одной стороны, они избавляют от потребности в эксплуатации почв и водных ресурсов для выращивания живых экземпляров. С другой стороны, производство пластика связано с выбросами парниковых газов, а неправильная утилизация может способствовать загрязнению окружающей среды. В последнее время появилось много альтернатив из перерабатываемых материалов или биопластика на основе растительных компонентов. Такие инновации потенциально могут уменьшить негативное влияние на экологию.Исследования указывают на то, что присутствие зеленых растений благотворно влияет на эмоциональное состояние людей. Однако эффект от контакта с искусственной природой может отличаться от эффекта от общения с живыми растениями — все-таки последние оказывают более положительный эффект, наполняя комнату кислородом. Несмотря на это, пластиковые растения все чаще используются для создания определенной атмосферы комфорта и спокойствия — вы могли заметить, что в ресторанах и бутиках живые цветы все чаще заменяют пластиковыми, чтобы создавать уютную обстановку для гостей, но при этом не тратить силы и ресурсы на уход за цветами.Для некоторых присутствие живых растений является выражением стремления к естественности и природе — особенно, если человек живет в мегаполисе и редко бывает на природе; для других — использование пластика символизирует признание модернизации общества. На самом деле, как такового глубокого значения у этих предметов интерьера нет. По большей части они лишь экономят время и силы хозяина, который ценит эстетику, но никак не может выделить время на уход за настоящими растениями.