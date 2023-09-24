Как оформить крохотную спальню

Маленькая спальня – это не приговор и не повод расстраиваться. Более того, ее гораздо проще сделать уютной, прямо как в ваших любимых интерьерных блогах.







Лофт, сканди, минимализм, классика – доступны любые стили. Главное – знать несколько нюансов о грамотном оформлении небольшого пространства, чтобы спальня получилась не только красивой, но и функциональной.



1. С чего начать?

2. Какую планировку выбрать?

3. Какой стиль лучше?

4. Яркие цвета – это плохо?

5. Как выбрать идеальную кровать и матрас?

6. Что делать с окном?

7. Чем заменить прикроватные тумбы?

8. Как настроить свет?

Продумайте, какая мебель и аксессуары должны присутствовать в комнатеДля начала необходимо подумать, какие вещи вам необходимы для комфортного пребывания в спальне, и составить список. Для удобства ответьте себе на несколько вопросов. Нужен ли туалетный столик? Будете ли вы хранить здесь постельное белье? Нуждаетесь ли в отдельной рабочей зоне? Хотите спать на классической кровати, раскладном диване или обустроить специальный подиум с местами для хранения? А может вам в спальне нужно место под синтезатор, ведь вы увлекаетесь музыкой?Классическое оформление комнаты, где есть кровать, шкаф, комод и прикроватные тумбы, конечно, имеет право на жизнь, и воплотить его проще всего. Однако это совсем не значит, что все эти предметы будут соответствовать вашим потребностям. Поэтому в первую очередь ориентируйтесь на свои пожелания, а уже потом ищите подходящую картинку на Pinterest, если вам сложно самостоятельно визуализировать интерьер, о котором мечтаете.По бокам от кровати должно оставаться свободное место.Лучше всего рисовать схему спальни на бумаге, а не у себя в голове. Тогда получится четко все выстроить и избежать ситуации, когда тумба не влезла между стеной и кроватью, а дверцы шкафа перестали открываться из-за непосредственной близости другой мебели.Помните, что и слева, и справа от постели необходимо оставить минимум по 40 сантиметров (лучше 60 сантиметров) для комфортного передвижения. Если вы планируете установку распашного шкафа (хотя дизайнеры рекомендуют выбирать для крохотной спальни шкаф-купе), не забудьте оставить достаточно свободного места для открывающейся створки. В противном случае придется каждый раз отодвигать в сторону стул, тумбочку или другую мебель, которая мешает. Между телевизором и вашим лицом должно оставаться не менее полутора метров, чтобы не страдало зрение.И последнее: старайтесь не нагружать спальню мебелью. Если есть возможность оставить только кровать, напольную вешалку и зеркало в полный раз – сделайте это. Чем больше пространства и воздуха будет в комнате, тем комфортнее и расслабленнее получится обстановка, а значит, вы будете крепче спать.Примеры спален в стиле сканди и провансЗдесь нет однозначного ответа, все зависит от ваших личных предпочтений. Кому-то комфортно в светлом сканди, кому-то – в брутальном лофте, кому-то – в романтичном провансе. Кстати, сейчас очень редко можно встретить интерьер в чистом стиле – обычно дизайнеры одно направление берут за основу, а дополняют его деталями из другого.Обратите внимание, что «по канону» необходимо подбирать мебель, отделку, светильники, основную цветовую гамму, а вот текстиль, декор и акценты могут быть любыми и меняться под настроение или же в соответствии с сезоном.В интерьер могут присутствовать и светлые, и более насыщенные цветаНет, это хорошо, но почему-то многие их боятся. Да, светлая цветовая гамма способна визуально расширить помещение, сделать его просторным и спокойным, что очень важно в дизайне маленькой спальни. Но если вам не нравятся все эти серые, бежевые, нежно-голубые оттенки, тогда зачем брать их за основу? Делайте ставку на свои любимые цвета, просто грамотно вписывайте их в интерьер. Если вы в восторге от изумрудного, винного, желтого, попробуйте выкрасить в любимый тон, например, одну из стен или подобрать соответствующие шторы/ковер/ покрывало на кровать. Не бойтесь, что такие детали зрительно уменьшат пространство – наоборот, они добавят ему глубины и сделают интерьер гораздо интереснее.Ориентируйтесь на размеры и планировку комнаты.Кровать – главный атрибут спальни, и именно от нее и матраса будет зависеть, в каком настроении вы будете просыпаться по утрам. Но не требуйте от комнаты слишком многого – если вы четко осознаете, что двуспальная кровать, а которой вы так мечтали, займет большую часть комнаты, отдайте предпочтение чем-то более компактному, например, вместо формата 180Х200 выберите 140х200.Также нужно учитывать ваши привычки во время сна: если вы спите в одной позе и не привыкли раскидывать руки по сторонам, смело берите узкую кровать. А вот тем, кто спит «звездой», подойдет только широкая. Что касается материала, то здесь на ваше усмотрение, просто учитывайте, что модель с мягкими боковинами и изголовьем в стиле каретной стяжки будет выглядеть более громоздкой, чем, например, из МДФ.При выборе матраса ориентируйтесь, прежде всего, на вес людей, которые собираются на нем спать. При весе до 60 кг он должен быть мягким, от 60 до 90 кг – средней жесткости, свыше 90 кг – жестким. Современные матрасы считаются анатомическими – они поддерживают тело спящего человека в оптимальном положении. Поэтому нет смысла покупать специальный ортопедический матрас – обычно его рекомендует исключительно врач.Из подоконника можно сделать рабочий стол или зону отдыхаВ маленькой спальне всегда не хватает места для хранения и других нужных зон. Чтобы слегка увеличить полезное пространство и добавить комнате функциональности, задействуйте окно. Например, после расширения подоконника его можно использовать в качестве рабочего или туалетного столика. Если окно находится слишком низко, можно положить матрас и несколько подушек, тем самым оформив зону для отдыха или уголок для чтения. Также вокруг окна получится выстроить целый шкаф для книг или других нужных вам вещей. Самое главное, чтобы полки не были слишком глубокими, иначе маленькая спальня «схлопнется» до размеров шкафа-купе, и спать в ней точно будет некомфортно.Варианты полок вместо прикроватных тумбТумбы по бокам от кровати – это классический вариант. Иногда мы покупаем их на автомате, даже не задумываясь, если ли в этом смысл. А ведь есть еще много других, не менее удачных вариантов систем хранения для спальни. Например, обратите внимание на мобильные столики на колесах, которые можно двигать когда угодно и куда угодно, или узкие стеллажи, способные вместить всю вашу домашнюю библиотеку, а не только одну книгу. Также можно повесить полки над изголовьем или выстроить целую систему хранения вокруг кровати. Подумайте, какой вариант будет для вас наиболее предпочтительным, и начинайте поиски идеальной мебели.Бра над изголовьем кровати незаменимы в спальне.Сразу следует сказать, что точечные световые споты на потолке – не самый лучший, хотя и популярный вариант. Они лишь подчеркнут скромные размеры комнаты, будут бросать мрачные тени на стены и точно не создадут такую желанную расслабляющую атмосферу в спальне.Продумайте несколько световых сценариев – они помогут скрыть тот факт, что комната заканчивается на кровати. Или замаскируют полумраком туалетный столик, на котором вы забыли убрать косметику. Оптимальный перечень светильников для спальни следующий: два бра в изголовье кровати, ненавязчивая центральная люстра, подсветка у зеркала и гирлянда у окна для уютного настроения.