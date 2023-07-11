10 картин известных художников-реалистов, которые перевернули представление о прекрасном

1. Роза Бонёр

Ярмарка лошадей (1853 год) - Роза Бонёр.

2. Илья Репин

Бурлаки на Волге (1873 год) - Илья Репин.

3. Томас Икинс

Клиника Гросса (1875 год) - Томас Икинс.

4. Жан-Франсуа Милле

Анжелюс (1859 год) - Жан-Франсуа Милле.

5. Гюстав Курбе

Исходя из этических соображений! мы публикуем более приемлемый вариант этой картины. Происхождение мира (1866 год) - Гюстав Курбе. \ Фото: johnbeckley.com.

6. Эндрю Уайет

Мир Кристины (1948 год) - Эндрю Уайет.

7. Жан-Франсуа Милле

Сборщицы колосьев (1857 год) - Жан-Франсуа Милле.

8. Гюстав Курбе

Погребение в Орнане (1850 год) - Гюстав Курбе.

9. Эдвард Хоппер

Полуночники (1942 год) - Эдвард Хоппер.

10. Эдуард Мане

Олимпия (1863 год) - Эдуард Мане.