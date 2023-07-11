10 картин известных художников-реалистов, которые перевернули представление о прекрасном

Отвергая чрезмерный акцент на эмоциональности, что так присущ романтизму, и восторженное прославление прошлого, реалисты во главе с Гюставом Курбе и Жаном-Франсуа Милле стали рисовать не только простых людей, но и различные моменты с невероятно достоверной точностью. И несмотря на то, что большинство ныне известных реалистичных картин частенько подвергались критике, вызывая споры в связи с тем, что они якобы показывали такие ситуации, которые многие художники старались избегать в своих работах, считая их неуместными, тем не менее, многие сумели покорить мир, прочно засев в истории мира искусства.
1. Роза Бонёр
Ярмарка лошадей (1853 год) - Роза Бонёр.
Розу Бонёр называли одной из самых популярных художниц XIX века, которая прославилась на весь мир, благодаря своим работам с изображением животных. Но колоссальный успех пришёл к ней лишь тогда, когда мир увидел её потрясающую работу под названием «Ярмарка лошадей», на которой запечатлён конный рынок, проходящий на парижском бульваре Лопиталь. И как бы забавно это не звучало, но, чтобы максимально точно передать всё увиденное, женщина чуть ли не ежедневно на протяжении полутора часа ходила на площадь, чтобы сделать несколько набросков, что в последствии и легли в основу её картины.
В 1853 году состоялся первый показ её картины на Paris Salon, после чего работа отправилась по всему миру, покоряя не только жителей Европы, но и Америки. И совсем неудивительно, что даже английская королева в своё время очень высоко и по достоинству оценила эту работу, а музей Метрополитен и вовсе назвал «Ярмарку лошадей» самым известным и примечательным творением.
2. Илья Репин
Бурлаки на Волге (1873 год) - Илья Репин.
Илья Репин хорошо известен благодаря такой работе, как «Бурлаки на Волге», которую он написал под впечатлением от отдыха на реке в 1870 году. Это произведение представляет собой странную смесь человеческой силы, социального расслоения и всех тех трудностей, с которыми доводится сталкиваться простому люду. Он мастерски запечатлел одиннадцать трудящихся, которые не покладая рук тащат баржу по Волге, представляя собой единое целое, то, что смело можно назвать несломленным моментом. И совсем неудивительно, что именно эта картина получила международное признание за максимально точно и достоверно переданные перипетии, с которыми довелось столкнуться простым людям, выходцам рабочего класса.
Столь масштабный и колоссальный успех стал своеобразным, весьма приятным и небезуспешным толчком к началу карьеры художника, сделав его истинным мастером, способным задокументировать пресловутое социальное неравенство. В конечном итоге, владельцем картины стал князь Владимир Александрович, при помощи которого она была выставлена на территории тогдашней Европы, став символом истинного, русского реализма того времени.
3. Томас Икинс
Клиника Гросса (1875 год) - Томас Икинс.
Томас Икинс – это главный американский реалист, что выделялся из толпы других мастеров тем, что в своих работах он мастерски изображал человеческую сущность и индивидуальность каждой модели, делая на этом главный акцент. Пожалуй, самой популярной картиной мастера является работа под названием «Клиника Гросса», на которой запечатлён выдающийся хирург из США – Сэмюэль Д. Гросс. На картине он проводит сложнейшую операцию, в ходе которой удалил повреждённую кость в области бедра. «Клиника Гросса», по достоинству оцененная своим бескомпромиссным реализмом, считается многими критиками лучшей реалистической картиной в истории искусства Америки. Она прославляется как великая история медицины XIX века, а также считается невероятно реалистичным и детализированным американским портретом.
4. Жан-Франсуа Милле
Анжелюс (1859 год) - Жан-Франсуа Милле.
Жан-Франсуа Милле – это один из наиболее выдающихся деятелей, что творили на поприще французского реализма. А также его охотно ставят в один ряд с Гюставом Курбе, поскольку он так же, как и этот гигант живописи, прославился на весь мир картинами с изображениями простых селян. Его работа под названием «Анжелюс» стала последней, но самой известной работой автора, что олицетворяет собой преданность к католицизму и молитве. Она демонстрирует изображение двух крестьян, кланяющихся Анжелюсу под конец дня, чтобы поблагодарить его.
Стоит обратить внимание, что в области горизонта чётко просматривается церковь, и, скорее всего, именно звон церковного колокола оповестил мужчину и женщину о конце рабочего дня, дабы они, закончив свою работу, произнесли молитву. Изначально картина носила весьма оригинальное название «Молитва о картофельном поле», ведь изображённая зарисовка показывает, что всё происходящее имеет место быть в Барбизоне, во Франции, на одном из картофельных полей.
5. Гюстав Курбе
Исходя из этических соображений! мы публикуем более приемлемый вариант этой картины. Происхождение мира (1866 год) - Гюстав Курбе. \ Фото: johnbeckley.com.
Что уж говорить, а Гюстава Курбе и по сей день величают выдающимся мастером французского реализма, его главным вдохновителем и деятелем. Во время, когда он решил создать свою наиболее спорную картину «Происхождение мира», эротические мотивы и человеческое, нагое тело были допустимы исключительно в произведениях, что несли в себе мифологические или же сказочные мотивы. А потому вовсе не удивительно, что этот реалистичный подход Курбе попросту перевернул мир искусства с ног на голову, меняя представление о правильном и презентабельном.
Художник детализировано и точно изображает обнаженную женщину и её гениталии, что хорошо видны, поскольку её поза с широко раздвинутыми ногами позволяет увидеть всё воочию. Эта картина по-прежнему обладает способностью шокировать даже современного зрителя своей откровенностью, однако, эта работа всё же сумела создать противоречие, что привело к её цензуре и запрету во многих случаях.
6. Эндрю Уайет
Мир Кристины (1948 год) - Эндрю Уайет.
«Мир Кристины» – картина, что была написана ведущим художником США того времени, которая входит в число наиболее выдающихся и известных американских произведений прошлого века. Она изображает женщину, что лежит на поле. Женщина смотрит на серый дом, что виднеется на горизонте. Главная героиня этой работы далеко не вымышленный персонаж, а реальная личность, вдохновившая художника на её написание. Анна Кристина Олсон была соседкой художника, которая страдала от дегенеративного мышечного расстройства, и это не давало ей нормально ходить.
Однажды, стоя у окна, Эндрю увидел то, как она изо всех сил ползла по полю. Именно этот момент и подтолкнул его к созданию «Мира Кристины». Даже несмотря на то, что на первом показе картина осталась без должного внимания, постепенно, со временем она стала обретать всё большую популярность, став настоящим символом американского стиля.
7. Жан-Франсуа Милле
Сборщицы колосьев (1857 год) - Жан-Франсуа Милле.
Помимо легендарного «Анжелюса» у Милле было ещё три выдающихся картины, что изображали смиренный, простой люд. «Сборщицы колосьев» – это наиболее известная из всего творчества этого гения. Именно это произведение повлияло на труды остальных художников, что жили и творили после Милле, к примеру, таких, как Ван Гог, Ренуар, Сеур, Писсарро. Она изображает трёх крестьянских женщин, что блуждают по полю, собирая оставшиеся после жатвы колосья.
В своей работе Милле изобразил низший ранг сельского общества в мрачно-сочувственном стиле, тем самым вызвав жёсткую критику со стороны французских аристократов и членов высшего общества во время первой демонстрации картины. Ко всему прочему, негодование со стороны общественности вызвали и далеко нестандартные размеры полотна 33 на 44 дюйма, которые зачастую использовали для картин с мифологическими и религиозными мотивами.
8. Гюстав Курбе
Погребение в Орнане (1850 год) - Гюстав Курбе.
Картина «Погребение в Орнане» произвела настоящий фурор, вызвав огромный шквал эмоций и пересудов среди многочисленной публики в 1850-51 годах. Она изображает похороны двоюродного дедушки художника, проходившие в маленьком поселении Орнан во Франции. Гюстав с неимоверной реалистичностью изобразил тех горожан, что пришли и поприсутствовали на обряде погребения. Но не это вызвало недовольство зрителя, а то, что полотно было невероятно огромным (10 на 22 фута) для картины такого плана, ибо подобный формат был отведён исключительно для героических и религиозных сцен в исторической живописи.
Помимо всего этого, возмущение вертелось и вокруг того, что процессия была изображена, не имея под собой никакого сентиментально-эмоционального мотива, тем самым потрясая мир изобразительного искусства. Вопреки всему, пройдя через критику и пересуды, эта работа стала главной, благодаря которой зрители перестали ценить романтическое направление, начав интересоваться новым, более реалистичным и жизненным подходом к творчеству, что и стало переломным моментом во Франции в XIX веке.
9. Эдвард Хоппер
Полуночники (1942 год) - Эдвард Хоппер.
Такая личность, как Эдвард Хоппер, стала известна благодаря тому, что в своих работах он умудрялся раскрыть уединение жизни, вынуждая каждого, кто смотрит на картину, включить воображение, дабы закончить художественное повествование. Написание этой картины было навеяно воспоминаниями о ресторане на Гринвич-авеню. На ней художник изображает людей, сидящих в закусочной, расположенной в центре города поздно вечером. К огромному изумлению, этот сюжет многими был истолкован как иллюстрация ужасающих последствий Второй мировой войны, а также как изображение полной изоляции отдельно взятой личности среди нью-йоркской суеты.
10. Эдуард Мане
Олимпия (1863 год) - Эдуард Мане.
Эдуард Мане – человек, которого величали в обществе художников никем иным, как импрессионистом, однако он сам называл себя самым настоящим реалистом. Об этом и говорит одна из наиболее известных его работ, а именно – картина «Олимпия», что изображает нагую, лежащую на роскошной постели женщину в сопровождении горничной. В 1865 году данное произведение было выставлено на всеобщее обозрение, вызвав негодование не только стороны общественности, а и со стороны критиков. Нет, не из-за того, что на ней была запечатлена нагая девушка, а из-за ряда деталей, которые открытым текстом указывали на то, что она путана, а именно: орхидея, украшавшая её волосы, браслет, надетый на руку, жемчужные серьги и тонкая восточная шаль, на которой она лежит.
Помимо всего этого, на картине присутствует чёрный кот, который по тем временам также считался традиционным символом проституции. Главная особенность этой картины, как считают мировые критики, вовсе не в том, что она была вдохновлена изображением «Тицианской Венеры» Урбино, а как раз в том, что на этом полотне изображена не роскошная женщина, не богиня, и даже не аристократка, а самая что ни на есть элитная проститутка. Ключевым аспектом картины является конфронтационный взгляд этой женщины, который многие трактуют как ничто иное, как вершину неповиновения патриарху.
По материалам сайта learnodo-newtonic.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии