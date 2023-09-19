Откуда в Турции сотни заброшенных замков в стиле Диснейленда: Как элитный поселок стал «призраком»

Кто не мечтал бы поселиться в «диснеевском» замке или хотя бы приезжать в такой дом по выходным? Авторы одного странного архитектурного проекта, задав себе этот вопрос, приняли решение, в результате которого и появился Бурдж-аль-Бабас – турецкий город-призрак, похожий скорее на безумную декорацию, чем на населенный пункт. Оказалось, что с диснеевскими замками не все так однозначно – по крайней мере, в том случае, если несколько сотен ближайших соседей живут в таких же.
Поселок, состоящий из семисот диснеевских замков
Бурдж-аль-Бабас находится неподалеку от городка Мудурну, что в полутора сотнях километров от черноморского побережья Турции. В Мудурну приезжают в том числе и ради целебных горячих источников – и этот козырь застройщики учитывали при строительстве нового поселка для богачей. Ориентировались прежде всего на арабских покупателей и туристов – жители жарких стран Ближнего Востока очень ценят природу и климат Турции, а их покупательская способность, в свою очередь, очень уважаема в Малой Азии.
Бурдж-аль-Бабас в Турции. Источник: pinterest.com
Инициаторами застройки стали братья Эрделен, бизнесмены из Стамбула. При создании проекта «Бурдж-аль-Бабас» в качестве источников вдохновения использовались средневековые постройки и башни старой османской столицы, а также европейские старинные замки и укрепленные сооружения. И, разумеется, не был обойден вниманием и опыт построек «мультяшных» замков, неизменно пользующихся вниманием публики в Диснейлендах.
Замки в японском и американском Диснейлендах - как возможные источники вдохновения застройщиков
Турция начала 2000-х была популярным объектом для инвестиций, цены на недвижимость росли, и сооружение элитного поселка для любителей замков казалось прибыльным проектом. Но начало строительства Бурдж-аль-Бабас пришлось на 2014 год, и застройщики оказались заложниками сложной экономической ситуации в стране, падения цен на нефть и общей нестабильности. В процессе строительства было продано около половины запроектированных домов-замков – то есть больше трех сотен. Однако продажи замерли – и проект приостановили из-за начавшейся процедуры банкротства.
Что могло бы ждать новых жильцов в сказочном комплексе
Снаружи замки-особняки Бурдж-аль-Бабас выглядят абсолютно идентичными, но по внутренней планировке имеются различия: покупателям предлагался один из трех возможных вариантов расположения комнат и прочих помещений. Каждый дом украшен собственными башенками и террасами, вокруг каждого можно разбить сад – правда, совсем маленький, так как расстояние между «дворцами» предусмотрено небольшое. Предусматривалось также оборудование по желанию заказчика крытого бассейна или джакузи, а также различные дополнительные удобства вроде теплых полов.
Город-призрак Бурдж-аль-Бабас. Источник: pinterest.com
Вместо заборов предлагалось разграничивать владения живой изгородью, а для оздоровления организма в близлежащих окрестностях Бурдж-аль-Бабас служили бы подземные горячие источники. Но красивые образы «королевской» жизни в собственном замке так и остались лишь в проекте: новому поселку не удалось стать желанным местом отдыха богачей. Строго говоря, каких-то заоблачных денег за особняки и не просили: приобрести участок с домом-замком можно было по цене от 370 до 530 тысяч долларов.
В центре комплекса должен был функционировать элитный торговый центр. Источник: pinterest.com
Если бы интерес покупателей не сошел на нет, то и банкротства удалось бы избежать. Но получилось так, как получилось – и дворцы Бурдж-аль-Бабас, ненужные и заброшенные, уже начинают постепенно разрушаться. Как и сооружение в центре поселка, чья архитектура напоминает американский Капитолий: в этом здании с куполом планировалось устроить торговый центр, кинотеатр, турецкие бани. Впрочем, сказать, что Бурдж-аль-Бабас полностью заброшен и не вызывает никакого интереса, нельзя.
Город с историей и город, в которой она пока не началась
Город Мудурну, рядом с которым построен злосчастный поселок, и сам пользуется некоторым интересом туристов. Причина тому – и многовековая история, восходящая еще к византийским временам, и местные природные богатства. От побережья Черного моря Мудурну находится на некотором удалении, зато гостей города ждут богатые впечатления от посещения старой части Мудурну и его старинных архитектурных достопримечательностей. Город совсем небольшой, в нем проживает около пяти тысяч жителей.
Часовая башня Мудурну, несмотря на возраст, пользуется большим вниманием туристов, чем башенки Бурдж-аль-Бабас
Бурдж-аль-Бабас с архитектурой Мудурну не гармонирует никак – зато ровные ряды замков неплохо встроены в окружающий ландшафт. К тому же, как утверждается строителями поселка, несмотря на масштабность проекта, в процессе работ не было срублено ни одно дерево. Поэтому виды безлюдного, как будто бы вымершего города замков прекрасно справляются с ролью декорации при создании различных видео-произведений. За годы существования Бурдж-аль-Бабас здесь было снято несколько музыкальных клипов, а также множество роликов для социальных сетей.
Особняки начинают разрушаться. Источник: pinterest.com
Жилищные проблемы, от которых страдают миллионы людей, чрезмерная концентрация жителей в крупнейших городах-мегаполисах и прочие проблемы перенаселения существуют параллельно с феноменом городов-призраков, готовых предложить бесконечные пространства обустроенного жилья, но не встречающих интереса со стороны потенциальных жителей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии