Как помыть кухню от жира и грязи – 11 рецептов для разных поверхностей

Мытье кухни – это серьёзное дело. Подготовьте свои резиновые перчатки и энтузиазм — в этой статье мы расскажем, как очистить кухню в домашних условиях легко и безопасно для отделки фасадов, столешницы и фартука (в том числе деревянных!).
Но, прежде чем приступать к выбору рецепта, рекомендуем ознакомиться со следующими универсальными правилами и рекомендациями, которые актуальны как для окрашенных/неокрашенных деревянных кухонь, так и ламинированных, лакированных, пластиковых фасадов из МДФ и ДСП.
Общие рекомендации
- Самое главное правило: прежде чем приступать к чистке кухни, ВСЕГДА тестируйте чистящее средство на незаметном участке. Обработайте его, затем протрите начисто и насухо, подождите 1-2 минуты и оцените, не изменился ли цвет покрытия, не исчез ли блеск и прочее.
- Жирный налет на кухонной мебели – это смесь пыли с испарениями и мельчайшей взвеси жира, которые образуются во время готовки. Чем старее налет, тем сложнее от него избавиться. Поэтому оптимальный график «генеральной» чистки кухни от жира — 1-2 раза в год, «капитальной» — каждые 2 месяца с применением мягких средств и, конечно, при возникновении необходимости.
- Чтобы очистить труднодоступные места, щели или декоративную отделку используйте зубную щетку, смоченную в чистящем средстве из нашей статьи. Также узкие щели можно почистить ножом, завёрнутым в ткань.
- Не используйте жесткие абразивы, допустимы только сода, мягкая зубная щетка или жесткая сторона обычной поролоновой губки. Особенно это касается деревянных кухонь, а также любых окрашенных гарнитуров без верхнего защитного покрытия.
- Для мытья кухни лучше использовать новую губку с чистой абразивной стороной. Старая засаленная губка может еще больше навредить.
- По окончанию уборки кухню желательно протереть: начисто – влажной тряпкой из микрофибры и насухо – чистой сухой тряпкой так же из микрофибры. Так вы избежите разводов и остатков самого чистящего средства.
- Особое внимание во время мытья кухни следует уделить шкафчикам над плитой.
А теперь немного специальных рекомендаций и предостережений.
Способ 1. Экспресс-чистка и полировка для запущенных случаев (сода + растительное масло)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: деревянные НЕокрашенные кухни и столешницы (покрытые матовым лаком, маслом, воском, полиролью, какими-либо пропитками), лакированные и ламинированные кухни из МДФ и ДСП, фартуки из любых материалов.
Особенно выручает этот рецепт, если нужно вернуть к жизни старую кухню или столешницу за минимальные время и деньги.
- С его помощью можно, во-первых, легко удалить намертво прилипшие капли жира, налет и пятна. Во-вторых, «запечатать» поры дерева, защитить его от влаги и грязи. А в-третьих – придать фасадам естественный блеск и яркость. По сути, этот старый домашний рецепт заменяет и чистящие средство, и полироль для мебели.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: окрашенные деревянные кухни и светлые деревянные кухни (масло может немного желтить).
ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ: Важно, чтобы чистка содово-масляным средством проводилась регулярно – не реже, чем каждые 2 месяца. Дело в том, что масло имеет свойство окисляться и терять защитные свойства, возможно меняться в цвете.
ИНСТРУКЦИЯ:
Шаг 1. Смешайте 1,5 столовые ложки соды с 1 столовой ложкой растительного масла (можно использовать в большем количестве в пропорции 1,5:1).
Шаг 2. Полученный «скраб» нанесите на загрязненные поверхности, уделяя особое внимание шкафам в зоне плиты. Сода будет немного сыпаться, а масло – впитываться как полироль. Вы увидите, что дерево на глазах станет чище и чуть ярче.
Шаг 3. Протрите обработанные участки чистой влажной тряпкой из микрофибры или мягкой ткани.
Шаг 4. Протрите остальные шкафчики от пыли и легких загрязнений влажной тряпкой. При необходимости содово-масляным средством можно обработать всю кухню.
Способ 2. Как удалять локальные пятна, жир и грязь (6%-ный уксус + теплая вода)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Для всех типов поверхностей, но для деревянных — с осторожностью.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ: при необходимости, но не чаще, чем 1 раз в два-три месяца.
ИНСТРУКЦИЯ:
Добавьте в теплую воду 6%-ный уксус в пропорции 1:1, затем удалите загрязнения губкой или распылите средство из пульверизатора, протрите обработанное место начисто влажной тряпкой. Наконец, высушите поверхность сухой мягкой тканью или тряпкой из микрофибры.
Способ 3. Универсальный рецепт для глубокой и тщательной очистки (уксус 6% + изопропиловый спирт)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Для генеральной уборки застарелого жира и других сложных загрязнений окрашенной и неокрашенной деревянной кухни, ламинированных, лакированных, пластиковых глянцевых фасадов из МДФ и ДСП, всех видов столешниц и фартуков.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ: 1-2 раза в год.
ИНСТРУКЦИЯ:
Шаг 1. Смешайте 6-%-ный уксус с протирочным (изопропиловым) спиртом в пропорции 7:1 и добавьте к раствору несколько капель жидкого мыла.
Протирочный изопропиловый спирт можно купить в точках по продаже расходников для принтеров, компаниях, занимающихся продажей оптоволокна и специальных интернет-магазинах. С другими видами спирта экспериментировать не стоит.
Шаг 2. Протрите шкафы полученной смесью, используя тряпку из микрофибры.
Шаг 3. Теперь начисто протрите кухню тряпкой, смоченной в теплой воде.
Шаг 4. Наконец, вотрите во все поверхности специальное масло для деревянной мебели, в составе которого содержится пчелиный воск. Это действие «запечатает» поры и надолго защитит вашу кухню от пятен, грязи, влаги и жира.
Способ 4. Нашатырный спирт + теплая вода
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Для всех типов поверхностей, но для деревянных — с большой осторожностью.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ: при необходимости, но не чаще, чем 1 раз в два-три месяца.
ИНСТРУКЦИЯ:
Добавьте в теплую воду нашатырный спирт в пропорции 1:1, затем удалите загрязнения губкой или распылите средство из пульверизатора, протрите обработанное место начисто влажной тряпкой. Наконец, высушите поверхность сухой мягкой тканью или тряпкой из микрофибры.
Способ 5. Перекись водорода + вода
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Только для кухонь, фартуков и столешниц из МДФ и ДСП. Средство поможет не только очистить кухню от жира и грязи, но и дезинфицировать обработанные им участки.
- Перекисью водорода допустимо чистить деревянную кухню, но только если нужно удалить плесень.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ: При необходимости.
ИНСТРУКЦИЯ:
Смешайте эти ингредиенты в пропорции 1:2, обработайте полученной жидкостью нужные участки при помощи тряпки (лучше всего распылить средство из пульверизатора).
Способ 6. Как удалить прожжённые темные пятна от сигарет (льняное масло)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Для удаления прожогов на деревянных неокрашенных фасадах, столешнице или фартуке.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ: При необходимости.
ИНСТРУКЦИЯ:
Втирайте в пятно льняное масло при помощи мягкой чистой ткани до тех пор, пока оно не исчезнет.
Способ 7. Удаление пятен и царапин (6% уксус + растительное масло)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Для затирания мелких царапин, удаления жира и пятен с деревянной кухонной мебели, столешницы и фартука.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ: При необходимости и с осторожностью.
ИНСТРУКЦИЯ:
Втирайте в царапины смесь уксуса и растительного масла (развести 1:1) при помощи мягкой чистой ткани до тех пор, пока царапины не исчезнут.
Способ 8. Удаление сложных пятен (6% уксус + соль)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Для удаления сложных и въевшихся пятен вроде ягодного сока, кетчупа или шоколада с деревянной кухонной мебели, столешницы и фартука.
ИНСТРУКЦИЯ:
Сделайте сметанообразную пасту из уксуса и соли. Окуните зубную щетку в пасту и слегка потрите испачканную область. Смойте пасту чистой водой и высушите чистым полотенцем.
Способ 9. Удаление сложных пятен (сода + влажная губка)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Для удаления сложных и въевшихся пятен вроде ягодного сока, кетчупа или шоколада с деревянной кухонной мебели, столешницы и фартука.
ИНСТРУКЦИЯ:
Просто насыпьте немного соды на влажную губку и протрите пятно. Также вы можете использовать мягкую зубную щетку.
Способ 10. Удаление жира при помощи отпаривателя
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Для удаления застарелого жирного налета на всех кухонных поверхностях кроме деревянных (!).
ИНСТРУКЦИЯ:
Если у вас есть отпариватель для одежды, то вы можете обработать им всю кухню начиная от фасадов и заканчивая фартуком. Способ хорош своей простотой и эффективностью. После такой «бани» кухню следует протереть мыльным раствором, а затем чистой влажной и сухой тряпкой из микрофибры.
- Желательно не обрабатывать паром кромки, ведь это самое слабое место любой мебели из МДФ и ДСП.
Способ 11. Удаление сложных загрязнений при помощи меламиновой губки
Наверняка вы уже слышали о меламиновой губке или даже успели попробовать ее в деле. Эта губка состоит из множества тончайших волокон меламиновой резины, подобно ластику она легко цепляет и скатывает загрязнения с любой поверхности. Вопреки мифам, меламиновый чудо-ластик вреден только при употреблении внутрь.
По этой причине рекомендуем не чистить губкой внутренние полки, ящики и шкафы. После уборки крошки нужно тщательно собрать, а все фасады протереть начисто. И, конечно, губку нужно хранить подальше от детей и животных.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Для удаления застарелого жирного налета на всех кухонных поверхностях кроме деревянных (!) и любых столешниц. На окрашенных фасадах использовать с большой осторожностью – бывают случаи, когда вместе с пятнами меламиновая губка стирала и краску.
ИНСТРУКЦИЯ:
Намочите губку в воде, отожмите излишек влаги, затем протрите ею грязные участки. Скатавшиеся остатки грязи тщательно соберите и выкиньте.
Как чистить металлические ручки и фурнитуру кухни
Металлические детали и фурнитуру можно чистить любыми средствами, перечисленными в статье, кроме тех, что подразумевают использование: уксуса, перекиси водорода, лимонной кислоты, щелочей.
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