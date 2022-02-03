Как помыть кухню от жира и грязи – 11 рецептов для разных поверхностей

Мытье кухни – это серьёзное дело. Подготовьте свои резиновые перчатки и энтузиазм — в этой статье мы расскажем, как очистить кухню в домашних условиях легко и безопасно для отделки фасадов, столешницы и фартука (в том числе деревянных!).

Но, прежде чем приступать к выбору рецепта, рекомендуем ознакомиться со следующими универсальными правилами и рекомендациями, которые актуальны как для окрашенных/неокрашенных деревянных кухонь, так и ламинированных, лакированных, пластиковых фасадов из МДФ и ДСП.

Общие рекомендации

Самое главное правило: прежде чем приступать к чистке кухни, ВСЕГДА тестируйте чистящее средство на незаметном участке. Обработайте его, затем протрите начисто и насухо, подождите 1-2 минуты и оцените, не изменился ли цвет покрытия, не исчез ли блеск и прочее.

Жирный налет на кухонной мебели – это смесь пыли с испарениями и мельчайшей взвеси жира, которые образуются во время готовки. Чем старее налет, тем сложнее от него избавиться. Поэтому оптимальный график «генеральной» чистки кухни от жира — 1-2 раза в год, «капитальной» — каждые 2 месяца с применением мягких средств и, конечно, при возникновении необходимости.

Чтобы очистить труднодоступные места, щели или декоративную отделку используйте зубную щетку, смоченную в чистящем средстве из нашей статьи. Также узкие щели можно почистить ножом, завёрнутым в ткань.

Не используйте жесткие абразивы, допустимы только сода, мягкая зубная щетка или жесткая сторона обычной поролоновой губки. Особенно это касается деревянных кухонь, а также любых окрашенных гарнитуров без верхнего защитного покрытия.

Для мытья кухни лучше использовать новую губку с чистой абразивной стороной. Старая засаленная губка может еще больше навредить.

По окончанию уборки кухню желательно протереть: начисто – влажной тряпкой из микрофибры и насухо – чистой сухой тряпкой так же из микрофибры. Так вы избежите разводов и остатков самого чистящего средства.

Особое внимание во время мытья кухни следует уделить шкафчикам над плитой.

А теперь немного специальных рекомендаций и предостережений.

Способ 1. Экспресс-чистка и полировка для запущенных случаев (сода + растительное масло)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: деревянные НЕокрашенные кухни и столешницы (покрытые матовым лаком, маслом, воском, полиролью, какими-либо пропитками), лакированные и ламинированные кухни из МДФ и ДСП, фартуки из любых материалов.

Особенно выручает этот рецепт, если нужно вернуть к жизни старую кухню или столешницу за минимальные время и деньги.

С его помощью можно, во-первых, легко удалить намертво прилипшие капли жира, налет и пятна. Во-вторых, «запечатать» поры дерева, защитить его от влаги и грязи. А в-третьих – придать фасадам естественный блеск и яркость. По сути, этот старый домашний рецепт заменяет и чистящие средство, и полироль для мебели.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: окрашенные деревянные кухни и светлые деревянные кухни (масло может немного желтить).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ: Важно, чтобы чистка содово-масляным средством проводилась регулярно – не реже, чем каждые 2 месяца. Дело в том, что масло имеет свойство окисляться и терять защитные свойства, возможно меняться в цвете.