Как стать миллиардером: самые неожиданные призы первых советских лотерей

Все для фронта: первые лотереи в СССР
«Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку», - этот призыв управдома из фильма «Бриллиантовая рука» помнит каждый. Однако мало кто помнит, что в советские годы выиграть в лотерею можно было гораздо более интересные призы. Так, участники первой лотереи СССР могли сорвать джек-пот в 30 миллиардов рублей!
Лотерейный билет в поддержку военпрома
Лотереи в СССР были одним из эффективных способов борьбы с кризисом, вырученные средства в разные годы направляли на помощь голодающим и пострадавшим в годы гражданской войны. Выигрыши были заявлены нешуточные: в 1922 году участники лотереи, организованно Петроградским советом, рассчитывали получить 30 млрд рублей, в 1923 – и вовсе 50 млрд рублей! Для республиканской лотереи главный приз был назначен еще более солидный – 200 млрд рублей.
Лотерея в СССР
Лотерея 1974 года
Организаторы лотерей отличались креативным подходом в выборе призов. Например, главным призом в лотерее, организованной Обществом содействия обороне, авиационному и химическому строительству, было кругосветное путешествие. Остальные призы тоже могут показаться нам не совсем обычными. Участники могли получить оружие (малокалиберные винтовки, охотничьи ружья), противогазы и детские игрушки для игры в войну. Помимо милитаризованных призов, были и те, что называются «для души»: патефоны и путевки на базы отдыха.
Лотерея 1958 года
Во всесоюзной лотерее, проводившейся под эгидой Красного Креста (1931 год), на кону были не только квартиры, автомобили и предметы мебели. Участники также могли выиграть племенную корову или кроликов, предметы быта и гигиены, а также – сочинения В.И. Ленина.
Книга вместо водки: антиалкогольная лотерея
При помощи лотерей проводилась антиалкогольная кампания (все участники могли гарантированно получить книгу, чтобы развлечь себя на досуге). Розыгрыши помогли и в приобщении сельского населения к новой технологии – использованию радиоприемников. Их выдавали в качестве призов на Всесоюзной радио лотерее в 1929 году.
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