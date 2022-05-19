Продукты, в которых скрывается настоящий кладезь полезных веществ

Картофель и бекон многие считают откровенно вредными продуктами, печень и морскую капусту любят далеко не все, а клюкву в ее естественном виде вряд ли кто-то часто употребляет в пищу. А ведь все эти продукты могут принести большую пользу нашему организму.



Авторы стараются следить за своим питанием, и, серфя в интернете в поисках вкусных, но полезных блюд, мы обнаружили, что многую еду в современном мире категорически недооценивают. И тогда мы решили восстановить справедливость.



Бекон

Картофель

Квашеная капуста

Морская капуста

Яичный желток

Клюква

Сливочное масло

Консервированные помидоры

Печень

Семечки

Кажется, что слова «бекон» и «здоровое питание» не должны даже находиться в одном предложении. Но в умеренных количествах этот продукт может принести пользу. Например, жиры, которые в нем содержатся, полезны для мозга, а высокие концентрации соли и калия в беконе могут помочь заменить электролиты, потерянные из-за обезвоживания.Обычно картофель непопулярен у любителей здорового питания и у тех, кто следит за фигурой. Но, как ни странно, он помогает похудеть. Картофель — источник клетчатки, которая способствует сохранению чувства сытости и улучшению пищеварения. Правда, картофель фри все же нельзя отнести к полезной пище — лучше употреблять этот продукт в вареном или запеченном виде.Из-за ферментации квашеная капуста обладает гораздо большей питательной ценностью и пользой для здоровья, чем свежая.А все потому, что она подвергается брожению — процессу, во время которого микроорганизмы переваривают естественные сахара и превращают их в углекислый газ и органические кислоты. В итоге складываются условия, способствующие росту полезных пробиотиков, помогающих пищеварению, укрепляющих иммунную систему и способствующих похудению.Морская капуста — продукт на любителя, поэтому к популярным его отнести сложно. И совершенно напрасно. Она содержит клетчатку и аминокислоты, полезные для сердца и предотвращающие диабет и ожирение.Считается, что желтки — довольно тяжелая пища, богатая холестерином, однако для того, чтобы она причинила вред здоровью, за день нужно съесть 7–8 яиц. Если же употреблять желтки в умеренных количествах, они обогатят рацион витаминами, кислотами омега-3 и антиоксидантами, которые, в частности, полезны для зрения.Эта ягода очень кислая, поэтому редко появляется на столе в свежем виде и без сахара. И совершенно напрасно, потому что она может защитить нас от кариеса, снять воспаление и помочь пищеварению.Этот продукт содержит много калорий и жира, но в нем есть и много полезного. Например, витамин А, необходимый для здоровья кожи и зрения, и витамин Е, действующий как антиоксидант. А еще сливочное масло может помочь похудеть. Оно является отличным источником конъюгированной линолевой кислоты, которая способна уменьшать жировые отложения.Консервированные продукты считаются не очень полезной едой, но помидоры — исключение. Содержание ликопина в этих консервированных овощах выше, чем в свежих. Это вещество снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует улучшению здоровья полости рта и укреплению костей.Диетологи рекомендуют не отказываться от хлеба, но употреблять в пищу только цельнозерновой продукт. Он повышает уровень серотонина, который не только улучшает настроение, но и снижает тягу к сладкому. А еще цельнозерновой хлеб богат клетчаткой, которая помогает переваривать пищу и снижать вес, и витамином B, помогающим улучшать состояние кожи и волос.Многие не любят печень за специфический запах и вкус, но это едва ли не самый богатый питательными веществами продукт. В ней содержится, например, наиболее усвояемое организмом железо, употребление которого снижает риск анемии, и витамин К, укрепляющий кости.В семенах подсолнечника достаточно много полезных жиров, обладающих противовоспалительными свойствами и помогающих работе сердца. А еще семечки богаты витаминами и минералами, в том числе цинком, который действует как антиоксидант, и селеном, который используется для профилактики болезни Альцгеймера.