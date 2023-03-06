Средство для унитаза, которое есть на любой кухне

Сделайте свой собственный, отличный чистящий порошок для унитаза. Он удалит загрязнения, налёт, желтизну, а также обеззаразит поверхность, при этом никак ей не навредив.

Возьмите 3 ст. л. муки, 2 ст. л. соли и 1 ст. л. соды. Всё смешайте. Данные ингредиенты будут отлично обеззараживать, очищать и полировать унитаз.







Чтобы смесь лучше прилипла, спустите воду, чтобы стенки были влажными. Затем просыпьте смесь по поверхности унитаза. Оставьте на 20-30 минут.







Затем ёршиком почистите унитаз. Вы увидите, как вся грязь, налёт, желтизна растворяются на глазах!







Спустите воду и полюбуйтесь результату!









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