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Средство для унитаза, которое есть на любой кухне

Сделайте свой собственный, отличный чистящий порошок для унитаза. Он удалит загрязнения, налёт, желтизну, а также обеззаразит поверхность, при этом никак ей не навредив.
Возьмите 3 ст. л. муки, 2 ст. л. соли и 1 ст. л. соды. Всё смешайте. Данные ингредиенты будут отлично обеззараживать, очищать и полировать унитаз.

Средство для унитаза, которое есть на любой кухне

Чтобы смесь лучше прилипла, спустите воду, чтобы стенки были влажными. Затем просыпьте смесь по поверхности унитаза. Оставьте на 20-30 минут.

Средство для унитаза, которое есть на любой кухне

Затем ёршиком почистите унитаз. Вы увидите, как вся грязь, налёт, желтизна растворяются на глазах!

Средство для унитаза, которое есть на любой кухне

Спустите воду и полюбуйтесь результату!

Средство для унитаза, которое есть на любой кухне


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