20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Супермодель Линда Евангелиста однажды сказала: «Меньше чем за десять тысяч долларов я даже с кровати не встану», и похоже, с тех пор в модельном бизнесе ничего не изменилось.



Например, Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян, всего за год превратилась в одну из самых высокооплачиваемых моделей мира и у нее миллионы поклонников в социальных сетях. Бренды знают, что если Кендалл разместит фото в их наряде в Instagram или Twitter, поклонники раскупят всю коллекцию.



По последним данным Forbes можно узнать, кто в модельном бизнесе зарабатывает больше всех. Предлагаем вашему вниманию топ-20 самых-самых.



Джордан Данн: 3,5 млн долларов

Кейт Аптон: 3,5 млн долларов

Хилари Рода: 3,5 млн долларов

Кендалл Дженнер: 4 млн долларов

Дарья Вербова: 4,5 млн долларов

Лю Вен: 4,5 млн долларов

Кейт Мосс: 4,5 млн долларов

Кэролин Мерфи: 4,5 млн долларов

Estée Lauder, Ugg и Oscar de la Renta.

Кэндис Свейнпол: 5 млн долларов

Алессандра Амбросио: 5 млн долларов

Лара Стоун: 5 млн долларов

Джоан Смоллс: 5,5 млн долларов

Миранда Керр: 5,5 млн долларов

Наталья Водянова: 7 млн долларов

Даутцен Крус: 7,5 млн долларов

Адриана Лима: 9 млн долларов

Кара Делевинь: 9 млн долларов

Жизель Бюндхен: 44 млн долларов