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20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Супермодель Линда Евангелиста однажды сказала: «Меньше чем за десять тысяч долларов я даже с кровати не встану», и похоже, с тех пор в модельном бизнесе ничего не изменилось.

Например, Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян, всего за год превратилась в одну из самых высокооплачиваемых моделей мира и у нее миллионы поклонников в социальных сетях. Бренды знают, что если Кендалл разместит фото в их наряде в Instagram или Twitter, поклонники раскупят всю коллекцию.

По последним данным Forbes можно узнать, кто в модельном бизнесе зарабатывает больше всех. Предлагаем вашему вниманию топ-20 самых-самых.

Джордан Данн: 3,5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Модельные агентства нашли Данн в лондонском филиале Primark — магазина одежды с демократичными ценами. Теперь она заключает контракты с Maybelline и Calvin Klein. Также Данн работает моделью для Tommy Hilfiger и Burberry.

Кейт Аптон: 3,5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

С прошлого года заработок Аптон уменьшился вдвое, но пиком ее карьеры стали съемки в ролике игры «Game of War» для Суперкубка. Стоимость ролика оценивают в 40 млн долларов.

Хилари Рода: 3,5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Остается одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, однако ее заработок уменьшился с тех пор, как Кендалл Дженнер достался контракт Рода с Estée Lauder. Хилари остается моделью марок Via Spiga, Elie Tehari и Chopard.

Кендалл Дженнер: 4 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Сестра Ким Кардашьян самостоятельно пришла к успеху в мире высокой моды. Она заняла место в этом списке благодаря сотрудничеству с Estée Lauder, Calvin Klein, Fendi, Marc Jacobs и Karl Lagerfeld. Активность Дженнер в социальных сетях также помогает ей получать работу.

Дарья Вербова: 4,5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Вербова невероятно успешна: за время своей карьеры она появилась на 50 обложках международного журнала Vogue. Большую часть заработка ей приносит работа на Lancôme.

Лю Вен: 4,5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Лю стала первой китайской моделью на подиуме Victoria’s Secret. Теперь, покинув эту фирму, большую часть денег Лю получает от производителя нижнего белья La Perla и за работу моделью для Massimo Dutti, H&M и MO&Co.

Кейт Мосс: 4,5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

В возрасте 41 года она — одна из самых старших в списке моделей с наибольшим заработком, но продолжает получать миллионы от крупных контрактов с David Yurman, Decorté Skincare и Burberry. Кроме того, Мосс уже 14 лет сотрудничает с маркой косметики Rimmel.

Кэролин Мерфи: 4,5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

40-летняя модель почти вдвое старше многих в этом списке, но ее характерная американская внешность обеспечивает ей солидные контракты с

Estée Lauder, Ugg и Oscar de la Renta.


Карли Клосс: 5 млн долларов

20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Сняв ангельские крылья Victoria’s Secret, лучшая подружка Тейлор Свифт начала сотрудничать с L’Oréal, Joe Fresh и Kate Spade. Также работает со школой района Флэтайрон в Нью-Йорке над созданием стипендии «Код с Карли», предназначенной молодым девушкам-программистам.

Кэндис Свейнпол: 5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Ее доходы с прошлого года почти удвоились после того, как она стала одним из лиц Max Factor. Также у нее есть контракт на рекламу ароматов Versace.

Алессандра Амбросио: 5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Большую часть дохода ей приносит Victoria’s Secret, но Абросио преумножает состояние с помощью собственной линии купальников и одежды для Planet Blue и других проектов, где она выступает как модель.

Лара Стоун: 5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Модельные агентства нашли ее в возрасте 12 лет в Париже, а теперь она стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. У Стоун заключены контракты на работу с L’Oréal и линией нижнего белья Calvin Klein; в рамках последнего была создана эта реклама с Джастином Бибером.

Джоан Смоллс: 5,5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Смоллс работала в рекламе Joe Fresh, Calvin Klein и Marc Jacobs, в результате чего ее доходы с прошлого года выросли на 2 млн долларов. Кроме того, ее можно увидеть на показах чаще большинства моделей из этого списка.

Миранда Керр: 5,5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Керр закончила сотрудничать с Victoria’s Secret в 2013 году, но зарабатывает огромные суммы, работая на других производителей нижнего белья, например, Wonderbra. Бывшая жена актера Орландо Блума также является лицом Escada Joyful Fragrance, украшений Swarovski и Clear Hair.

Наталья Водянова: 7 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Водянова — лицо Stella McCartney и Theory. Кроме того, она получает огромные суммы от производителя косметики Guerlain и двух линий парфюмерии: Calvin Klein Euphoria и Guerlain Shalimar Souffle de Parfum.

Даутцен Крус: 7,5 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Крус сделала себе имя, будучи моделью Victoria’s Secret, но теперь зарабатывает на контрактах с Tiffany & Co., Samsung и Calvin Klein.

Адриана Лима: 9 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги

Лима дольше всех была «ангелом» Victoria’s Secret. Также подписала контракты с Marc Jacobs, Maybelline и линейкой солнцезащитных очков Vogue Eyewear.

Кара Делевинь: 9 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги
Делевинь сделала себе имя в мире высокой моды, но ее активное присутствие в социальных сетях (19 млн подписчиков в Instagram, 3,7 млн читателей в Twitter и 240 тыс. поклонников в Facebook) способствует заключению контрактов. Она была моделью DKNY и Burberry, однако теперь больше занимается актерской работой и появится в долгожданном фильме «Отряд самоубийц».

Жизель Бюндхен: 44 млн долларов


20 топ-моделей, которым платят невообразимые деньги
По заработку Бюндхен оставила далеко позади и юных конкуренток, и своего мужа Тома Брэди, игрока в американский футбол. В этом году Бюндхен покинула подиумы, но большую часть денег получает по контрактам на рекламу товаров для красоты и парфюмерии с компаниями Chanel и Carolina Herrera, а также за создание собственных моделей обуви для других брендов.

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