Как снизить расход любимых косметических средств и существенно сэкономить

Если вы тщательно следите за собой, то ваш кошелёк точно пустеет быстрее, чем у тех, кто этого не делает. Материал расскажет о том, как снизить расход ваших любимых средств по уходу за собой и, разумеется, автоматически экономить.







1. Использовать бальзам для волос в качестве несмываемой сыворотки

2. Наносить крем для лица/тела на влажную кожу

3. Отказаться от уходовых средств любимой линейки с пометкой «увлажнение» или компонентом «пантенол»

4. Красить ресницы тушью в ванной как можно скорее после душа

5. Тщательно очищать область депиляции перед ней

Вот это да!Все великие открытия совершаются случайно. Данное открытие вовсе не великое, зато полезное. Перед автором материала в жуткой спешке возникла дилемма: времени на использование бальзама для волос нет, а без него волосы невозможно уложить в адекватную причёску. Решение было найдено: бальзам в объёме малюсенькой горошины был растёрт между ладонями и нанесён на кончики волос «расчёсывающими движениями». Эффект превзошёл ожидания: волосы даже не заметили обмана, легко расчёсывались и укладывались феном. Нужно ли тратить деньги на покупку дополнительно товара — несмываемой сыворотки? А ещё таким образом можно экономнее использовать бальзам для волос, если он вам очень подходит, но, казалось, чрезмерно дорог для регулярного использования.Наносить все врема на влажную кожу.Нынче даже мужчины в курсе: «промежуточным» уходовым средством для многих стали сыворотки, поскольку они улучшают впитываемость основного продукта (крема, молочка), способствуют его проникновению в глубокие слои эпидермиса. В вы когда-нибудь задумывались, как работают сыворотки? Их легчайшая текстура, по сути, призвана выполнять функции воды, являющейся в природе универсальным проводником. Итак, очевидно, что сухая кожа хуже реагирует на уходовые средства. Поэтому оптимальным вариантом является нанесение крема/молочка сразу по выходе из душа: поры чистые и раскрытые, уходовое средство и без всяких сывороток сработает по максимуму. И его потребуется на треть меньше привычного.Нет для сухой кожи!Итак, у вас сухая кожа. Логично, что цель посещения магазина косметики — выбор увлажняющего крема. Но тут, увы, ловушка. Увлажняющий крем лёгкий по текстуре именно потому, что в нём много воды. Вспомним школьную физику: естественное свойство воды — испаряться. В результате крем не только не увлажнит, но и испарит часть и без того дефицитной влаги из вашего эпидермиса. Некоторые дамы, спасаясь от сухости кожи рук, могут доходить до того, что выдавливают на кисти увлажняющий крем более 10 раз в сутки. А кожа всё суше и суше. Но что же делать, если линейка средств нравится: гипоаллергенна конкретно для вас, приятно пахнет, рекомендована как безопасная нормальными косметологами? Никаких проблем: выбирайте средство с пометкой «питание». Как правило, корректный питательный крем за несколько использований стабилизирует уровень увлажнённости. Таким образом и расход существенно снизится.Далее. Совершенно непонятно, почему с современной косметологии этот компонент идёт вкупе с пометкой «увлажнение». Хороший пример: пантенолом смазывают свежие татуировки, чтобы корочка подсушивалась (подсушивалась, Карл!) Более того: пантенол используют на ожоги, именно из-за его подсушивающего эффекта (да-да, Карл!) Пантенол неплох для кожи с прыщами, но почему его продолжают назначать косметологи для людей с сухой кожей – загадка.Красить ресницы сразу после душа.Этот пункт разрывает сознание тех, кто привык к традиционному пониманию хранения и эксплуатации декоративки. Чаще всего мы наносим тушь прямо перед выходом из дому. Но что если мы скажем вам, что будет куда круче, если вы нанесете тушь сразу же после умывания и нанесения крема? И прямо в ванной! Да, во влажном воздухе! Если вы сделаете так, то окажется, что туши для нанесения отличного эффекта вам понадобится НАМНОГО МЕНЬШЕ! Почему? Ваши ресницы сейчас немного влажны. А тушь за влажную основу цепляется намного быстрее, гуще и крепче. Кисточка сохнет медленнее, и вы ещё и реже станете покупать тушь. Лайфхак на миллион, девочки.Важно, девочки!Если вы используете специальную пенку для депиляции, то, возможно, сталкивались со следующей ситуацией: вечером вы наносите пенку на подмышечные впадины, но обнаруживаете, что бритвенный станок плохо скользит. И в результате вам приходится наносить её ещё один раз. А то и два. О какой экономии речь-то тут идти может? Ошибка здесь в том, что вы не смыли дезодорант-антиперспирант, который нанесли утром. Чтобы не растрачивать средство, обильно смойте дезодорант мылом или гелем для душа, лучше даже дважды. Потому что «тальковая» текстура антиперспирантов не только препятствует скольжению станка, но ещё и «забивает» лезвия, так что покупать чаще придётся не только пенку для депиляции, но и картриджи для станка.