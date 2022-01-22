Самые необычные автомобили в истории человечества: часть первая

Автомобили будущего, которое так и не наступило.

1. Stout Scarab

Смелый проект от строителей самолетов.

2. Oeuf electrique

Один из первых полноценных электромобилей.

3. Norman Timbs Special

Невероятный стиль Norman Timbs Special.

4. General Motors Firebird 1 XP-21

Это не автомобиль, это настоящий самолет на колесах.

5. Chrysler (Ghia) Streamline X "Gilda"

Красивые плавники.

6. Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo

Максимальная обтекаемость.

7. Lancia (Bertone) Stratos HF Zero

Самый низкий автомобиль.