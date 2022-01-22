Самые необычные автомобили в истории человечества: часть первая

Автомобили будущего, которое так и не наступило.
История автопрома буквально усеяна самыми разнообразными смелыми попытками создать что-то такое, чего ранее свет не видывал. Благодаря этому стремлению появлялись самые невероятные, фантастические, футуристические концепты и модели. Некоторым из них даже удавалось пробиться на большую дорогу! Именно о таких авто сейчас и пойдет речь.
1. Stout Scarab
Смелый проект от строителей самолетов.
Этот причудливый автомобиль был сконструирован в 1936 году инженером-авиаконструктором Уильямом Стаутом. Автомобиль работал на двигателе Ford V-8 и отличался вытянутым алюминиевым кузовом. К сожалению, машина так и не вышла в массовое производство, во многом по причине того, что ее производство оказалось астрономически дорогим мероприятием, по тем давним временам.
2. Oeuf electrique
Один из первых полноценных электромобилей.
Этот похожий на яйцо автомобиль был сконструирован в 1942 году. Машина имела три колеса, очень необычный кузов и работала на электродвигателе. Работал образец просто отлично! Примечательно, что авто было спроектировано Полом Арзенсом, который специализировался на создании локомотивов. Большая часть кузова, к слову, была также сделана из алюминия.
3. Norman Timbs Special
Невероятный стиль Norman Timbs Special.
Невероятно роскошный (даже по сегодняшним меркам) Norman Timbs Special был спроектирован в 1947 году. Единственное и главное отличие этого автомобиля заключалось в его невероятном дизайне. Баловал (по тем временам) автомобиль и мощностью двигателе. Любопытно, что рассчитана эта самая красота была всего на одного человека.
4. General Motors Firebird 1 XP-21
Это не автомобиль, это настоящий самолет на колесах.
Творение от 1953 года. Даже сегодня этот прототип с легкостью обгонит самые мощные и быстрые суперкары и спорткары. А все потому, что детище General Motors не совсем-то и автомобиль, это скорее настоящий реактивный самолет, поставленный на четыре колеса. Само собой, создатели даже не планировали выводить этот смелый эксперимент в серию.
5. Chrysler (Ghia) Streamline X "Gilda"
Красивые плавники.
Невероятный футуристический дизайн, роскошный салон, мощный двигатель – все это невероятный Streamline X от 1955 года. Машина выделяется своими стильными плавниками и гибкостью форм. В 50-е годы XX столетия предполагалось, что именно так будут выглядеть абсолютно все автомобили уже недалекого будущего.
6. Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo
Максимальная обтекаемость.
Автомобиль Ferrari 512 S Modulo создавался специально для такого крупного события, как Женевский автосалон. Было это в далеком 1970 году. Создатели данного концепта вовсе не стремились к красоте и стилю, зато попытались достичь максимальной обтекаемости кузова, а заодно пофантазировать, как должны будут выглядеть спортивные авто лет через 10-20. Конечно, не угадали.
7. Lancia (Bertone) Stratos HF Zero
Самый низкий автомобиль.
Стильный и в тоже время невероятный HF Zero был собран во все том же 1970 году. Машины, конечно же, была исключительно концептуальной. Ее главной особенностью стала невероятно малая высота кузова – всего 83.82 см. Строение авто было таким, что водителям приходилось залазить через откидывающееся лобовое стекло!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии