Не только растительное: 9 видов масла, которые можно использовать для готовки

Знания по готовке никогда не поздно углублять . /Фото: golos.ua

1. Подсолнечное масло

Привычный выбор в магазине. /Фото: kr.informator.ua

2. Соевое масло

Полезное приобретение для любой кухни. /Фото: agrozernoholding.com







3. Кунжутное масло

Полезно для приготовления азиатских блюд. /Фото: royal-forest.org

4. Кокосовое масло

Модные тренды - не всегда лучший выбор для здоровья. /Фото: diet-health.info

5. Пальмовое масло

Вместо этого масла лучше использовать более экологически чистые альтернативы. /Фото: storage1.censor.net

6. Рапсовое масло

Хорошее качественное масло, которое используется в разных рецептах. /Фото: ocdn.eu

7. Масло из виноградных косточек

Дорогостоящее, но полезное масло. /Фото: ostrnum.com

8. Сафлоровое масло

Разнообразие никогда не повредит. /Фото: img-s1.onedio.com

9. Масло авокадо

Обязательно стоит попробовать это масло в домашней готовке. /Фото: images.livemint.com