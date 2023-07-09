Не только растительное: 9 видов масла, которые можно использовать для готовки

Знания по готовке никогда не поздно углублять. /Фото: golos.ua
На кухне мы привыкли использовать растительное, сливочное и оливковое масло. Но на самом деле разновидностей масла гораздо больше и каждое из них имеет свои преимущества и недостатки для готовки, специфический вкус и запах, которые не стоит оставлять без внимания. Подборка от редакции Novate.ru поможет определиться с тем, какое масло является лучшим выбором для того, что нужно приготовить на кухне.
1. Подсолнечное масло
Привычный выбор в магазине. /Фото: kr.informator.ua
Подсолнечное масло — предпочтительный выбор для выпечки. Оно обладает невероятно тонким ароматом, который не перебивает другие ингредиенты, и способствует долгой сохранности любых блюд из духовки. В подсолнечном масле с высоким содержанием олеина содержится наибольшее количество полезного жира, поэтому именно его лучше выбирать для готовки.
2. Соевое масло
Полезное приобретение для любой кухни. /Фото: agrozernoholding.com
Соевое масло не имеет выраженного вкуса, поэтому его можно использовать для любых блюд, зная, что оно не перебьет их насыщенности. Доступность соевого масла является еще одним позитивным качеством. Если вы любите использовать оливковое масло для заправки и соусов, можно разбавить его или заменить соевым маслом, чтобы сэкономить на цене без потери качества.
3. Кунжутное масло
Полезно для приготовления азиатских блюд. /Фото: royal-forest.org
Технически это масло, так как оно изготавливается из семян кунжута. Однако этот продукт не подходит для приготовления пищи, но, тем не менее, пригодится на кухне. Это сладкое масло с насыщенным ореховым запахом, поэтому его лучше использовать в качестве ароматизатора. Зачастую этот продукт — ключевой компонент в азиатских блюдах. Кунжутное масло отлично улучшит вкус жареной и холодной лапши, а также азиатских рецептов с креветками и говядиной. Так что его следует всегда держать в шкафу на кухне, пока не захочется улучшить блюдо парой капель ароматной добавки натурального происхождения.
4. Кокосовое масло
Модные тренды - не всегда лучший выбор для здоровья. /Фото: diet-health.info
Сейчас это масло в тренде: все хвалят его натуральность и эффективность не только на кухне, но и в косметических процедурах. Оно считается более полезным для здоровья, чем многие другие разновидности масел, поэтому активно используется в блюдах, где приветствуется насыщенный сладкий запах кокоса. Масло идеально подходит для всевозможных рецептов выпечки. Кокосовое масло имеет твердую консистенцию при комнатной температуре, так что для использования его можно нагреть на сковороде, чтобы растаяло, или добавлять твердым в качестве загустителя.
Полезная информация: В кокосовом масле много насыщенных жиров, которые вызывают повышение уровня холестерина. Поэтому его употребление должно быть осторожным и в ограниченных количествах.
5. Пальмовое масло
Вместо этого масла лучше использовать более экологически чистые альтернативы. /Фото: storage1.censor.net
Ученые признали, что крупномасштабное производство пальмового масла оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду, в том числе мест обитания тигров, слонов и носорогов, ставя под угрозу исчезновения некоторые виды животных. Помимо этого оно считается одним из самых неполезных масел, используемых в кулинарии. Преимуществами пальмового масла считаются его твердая консистенция при комнатной температуре, благодаря чему его можно использовать вместо сала при жарке.
6. Рапсовое масло
Хорошее качественное масло, которое используется в разных рецептах. /Фото: ocdn.eu
Рапсовое масло используется уже долгое время, но ему зачастую предпочитают более популярные современные альтернативы. Масло изготавливается из цветков канолы, принадлежащих к семейству рапса и представляющих собой особый гибрид, созданный канадскими учеными в 1970-х годах. Оно не лучше и не хуже любого другого вида масла и считается довольно хорошим выбором для готовки благодаря своей относительной безопасности для здоровья. При использовании рапсовое масло лучше не подвергать высокой температуре, потому что при жарке, начинается химическая реакция, которая превращает ненасыщенные жиры в транс-жиры, разрушая полезные продукты и увеличивая количество вредного жира.
7. Масло из виноградных косточек
Дорогостоящее, но полезное масло. /Фото: ostrnum.com
Виноградное масло производится как побочный продукт виноделия. Оно имеет высокую стоимость, поскольку на небольшое количество масло уходит довольно много косточек. Их просеивают после того, как виноград отжимается для вина, и после работы пресса получается слегка ароматизированное масло, которое только подчеркивает вкус блюда, но не перебивает его. Виноградное масло можно использовать для жарки любых блюд, и других рецептов в которых предусмотрено действие сверхвысоких температур. Масло из виноградных косточек содержит много фенолов и полезных жиров и обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, так что его определенно стоит попробовать.
8. Сафлоровое масло
Разнообразие никогда не повредит. /Фото: img-s1.onedio.com
Сафлоровое масло изготавливается из сафлора, растения, которое очень походит на подсолнух. Оно имеет высокую температуру копчения, а также нейтральный запах и вкус, что делает его идеальным для жарки и готовке при высокой температуре. Сафлоровое масло рекомендуется использовать и для приготовления соусов, так как оно не изменит вкуса, а только его подчеркнет.
9. Масло авокадо
Обязательно стоит попробовать это масло в домашней готовке. /Фото: images.livemint.com
Масло авокадо имеет богатую текстуру и немного более маслянистый вкус по сравнению с оливковым маслом. Оно отлично подходит для приготовления блюд, которые не требуют термической обработки, таких как заправки и соусы. Масло авокадо помогает усваивать все питательные вещества, содержащиеся в овощах, что очень полезно для здоровья. Масло можно использовать и в горячих блюдах, однако особенно хорошо оно подходит для изготовления домашнего майонеза.
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