Зачем в Вене и Берлине в статуи забивают гвозди (спойлер: не из-за скуки)

Как появились «гвоздодеры»?

Железный Воин в Вене. / Фото: bangkokbook.ru

Зачем в статую вбивали гвозди?

Много веков назад гвозди забивали в деревья. / Фото: laminarts.ru

Stock im Eisen в Вене. / Фото: kirpet.ru

За все нужно платить

Вбить гвоздь в меч рыцаря было дороже, чем в локоть. / Фото: mirtesen.ru

Железный Гинденбург

Люди становятся в очередь, чтобы забить гвоздь в Гинденбурга. / Фото: warspot.ru