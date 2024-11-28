Зачем в Вене и Берлине в статуи забивают гвозди (спойлер: не из-за скуки)

Забить гвоздь в стену может, пожалуй, каждый, и это не вызовет никаких вопросов. Но если то же самое сделать с памятником…В начале ХХ века в центре Вены установили скульптуру рыцаря в доспехах, и на церемонии открытия один из политиков вбил в нее гвоздь. За ним повторили другие представители власти, а через неделю на рыцаре насчитывалось уже более 1600 гвоздей.
Как появились «гвоздодеры»?
Железный Воин в Вене. / Фото: bangkokbook.ru
После того, как австрийский эрцгерцог Леопольд Сальватор вбил первый гвоздь в рыцаря, люди стали делать это регулярно. Через несколько месяцев на скульптуре не осталось «живого» места – так появился первый Железный Воин (оригинальное название «Wehrmann in Eisen»).
Вскоре подобные памятники стали появляться не только в столице, но и по всей Австро-Венгерской империи. Не осталось в стороне и соседняя Германия – ее жители переняли традицию забивать гвозди в деревянные скульптуры, которые позже стали называть nagelobjekte (в переводе с немецкого – «гвоздодер»).
Памятники были самыми разными: одни из них посвящались историческим личностям, героям мифов и легенд, а другие просто изображали мечи или кресты. Любопытным является тот факт, что через некоторое время после установки скульптур люди забывали, что изначально они были деревянными, ведь поверхность за считанные недели полностью покрывалась гвоздями.
Зачем в статую вбивали гвозди?
Много веков назад гвозди забивали в деревья. / Фото: laminarts.ru
А теперь переходим к самому интересному: причине таких странных действий. Оказывается, в древности люди верили, что если потереть гвоздь о больную часть своего тела, а затем вбить его в дерево, можно передать ему свои болезни и страдания. Считалось, что дерево заберет всю боль себе, а человек вскоре выздоровеет. С этой же целью гвозди вбивали в кресты, а иногда даже в камни. Традиция была популярна в Европе вплоть до XIX века – проезжая мимо городов и деревень, можно было увидеть неподалеку множество деревьев с вбитыми в них гвоздями.
Интересный факт: Одна из местных достопримечательностей Вены – ствол ели за стеклянной витриной, который называется Stock im Eisen («железный посох»). Согласно легенде, ремесленники и кузнецы вбивали в него гвозди на удачу. Даже когда дерево спилили, они продолжали свою традицию, поэтому сейчас ель полностью покрыта старыми гвоздями, за которыми даже ствол разглядеть невозможно.
Stock im Eisen в Вене. / Фото: kirpet.ru
Памятник рыцарю возродил этот обычай, однако в ХХ веке в него вкладывали уже другой смысл. Гвозди были призваны не излечить человека – с их помощью собирали пожертвования на войну, а также поднимали патриотический дух среди граждан страны. Коллективные действия не только облегчали сбор средств, но также сплачивали людей вокруг единой национальной идеи. Имена тех, кто вбивал гвозди, упоминали в газетах – в результате каждый хотел увековечить свое имя за счет благотворительности.
За все нужно платить
Вбить гвоздь в меч рыцаря было дороже, чем в локоть. / Фото: mirtesen.ru
Конечно, люди не могли просто так подойти к памятнику и «украсить» его гвоздем – за все нужно было платить. Цена менялась в зависимости от материала гвоздя. Самые дешевые были из железа – чаще всего их покупали малообеспеченные люди, у которых не хватало средств. А вот человек, который занимал высокий пост в стране и хорошо зарабатывал, мог себе позволить забить в статую серебряный или даже позолоченный гвоздь.
Также имело значение и то, куда люди хотели забить гвоздь. Например, локоть обходился гораздо дороже, чем меч. Расценки были самыми разными, начиная от 1 марки и заканчивая 300 марками. Это было сделано для того, чтобы каждый человек мог выбрать пожертвование, которое не сильно бы ударило по его карману.
Со временем «гвоздодеры» стали невероятно популярными. В местных газетах постоянно появлялись статьи, в которых сообщалось, сколько в деревянные фигуры было вбито гвоздей, например, за неделю или за месяц. В каждом городе появился свой «любимчик»: в Берлине – железный Гинденбург, в Висбадене ― железный Зигфрид, а в Гейдельберге ― железный крест.
После того, как война закончилась, правительство приняло решение уничтожить скульптуры, так как видело в них символ монархического строя. Единственный «гвоздодер», который остался, сейчас радует туристов и местных жителей в центре Вены. На много лет его убирали из города, но в 1934 году вернули на почетное место, как исторический памятник.
Железный Гинденбург
Люди становятся в очередь, чтобы забить гвоздь в Гинденбурга. / Фото: warspot.ru
В то время как в Австрии невероятно популярным является Железный воин, в Берлине все мечтают забить гвоздь в Гинденбурга. После того, как в битве при Танненберге войско под предводительством Пауля фон Гинденбурга одержало сокрушительную победу над царской армией, возник настоящий культ полководца. Причем, это был тот самый момент, когда одного и того же человека боготворили как простые люди, так и те, кто был у власти. Полководца изображали на плакатах, конфетах, коробках сигар, но на этом власти не остановились. В 1915 году на центральной площади в Берлине возвели 12-метровую статую. Пожалуй, это было апогеем возвеличивания Гинденбурга.
По настоянию императрицы статую возвели из дерева, чтобы каждый желающий мог вбить в нее гвоздь в знак уважения к полководцу. Как и в случае с Железным воином, это было не бесплатно. Люди покупали гвозди, а вырученные деньги власти отправляли на фронт, чтобы помочь скорейшему выздоровлению раненых солдат.
Чтобы люди могли вбить гвоздь, куда захотят, статуя Гинденбурга была оборудована четырьмя ярусами. Интересно, что уже через три года после возведения, памятник из деревянного превратился в железный – из-за шляпок вбитых гвоздей истинного материала уже не было видно. Всего было вбито 780000 стальных гвоздей, 75000 серебряных и 5600 золотых.
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