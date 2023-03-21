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Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Пройдет какое-то время, и об этих ребятах заговорят во всем мире, они станут влиять на умы современников, добьются небывалых высот в своей сфере деятельности. Ну а пока, в тот момент, когда были сделаны эти снимки, они всего лишь никому неизвестные милые дети или бесшабашные подростки. Как знать, может быть, сейчас где-то рядом с вами ходит в коротких штанишках будущий президент, гениальный актер или виртуозный музыкант…

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Далай-лама, 2 года (1937 г.). Далай-лама XIV, Тэнцзин Гьямцхо, в возрасте 2 лет был выбран в качестве тулку (следующей инкарнации) далай-ламы

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Джордж Клуни, 7 лет (1968 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Теодор Рузвельт, 18 лет (1876 г.). Теодор «Тедди» Рузвельт — 26-й президент США

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Барак Обама, 4 года (1965 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Билл Клинтон, 12 лет (1958 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Фидель Кастро, 17 лет (1943 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Арнольд Шварценеггер, 19 лет (1967 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Мохаммед Али (Кассиус Клей), 12 лет (1954 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Джон Уэйн, 19 лет (1926 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Шер, 13 лет (1959 г.). Шер арестовали после того, как она «позаимствовала» автомобиль своей матери

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Фрэнк Синатра, 10 лет (1925 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Мэрилин Монро, 19 лет (1945 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Стиви Уандер, 13 лет, с Мохаммедом Али, 21 год (1963 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Робин Уильямс, 18 лет (1969 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Джон Леннон, 17 лет, с подругой и будущей женой Синтией (1957 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Пол Ньюман, 18 лет (1943 г.). Пол Ньюман служил в Военно-морском флоте США

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Энди Уорхол, 8 лет (1936 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Томми Ли Джонс, 19 лет (1965 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Уинстон Черчилль, 14 лет, в школьной форме (1889 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Дуэйн Джонсон, 15 лет (1987 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Бен Стиллер, 13 лет, во время поездки в Нью-Йорк с отцом Джерри (1978 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Курт Кобейн, 19 лет (1986 г.). Арестован за граффити с надписью «Бог — гей»

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Роберт Де Ниро, 7 лет (1950 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Стивен Уильям Хокинг, 12 лет (1954 г.)

Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Пол Маккартни, 8 лет, с отцом (1950 г.)

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