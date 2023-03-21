Фото детей и подростков задолго до того, как они стали всемирно известными

Пройдет какое-то время, и об этих ребятах заговорят во всем мире, они станут влиять на умы современников, добьются небывалых высот в своей сфере деятельности. Ну а пока, в тот момент, когда были сделаны эти снимки, они всего лишь никому неизвестные милые дети или бесшабашные подростки. Как знать, может быть, сейчас где-то рядом с вами ходит в коротких штанишках будущий президент, гениальный актер или виртуозный музыкант…







Далай-лама, 2 года (1937 г.). Далай-лама XIV, Тэнцзин Гьямцхо, в возрасте 2 лет был выбран в качестве тулку (следующей инкарнации) далай-ламы







Джордж Клуни, 7 лет (1968 г.)







Теодор Рузвельт, 18 лет (1876 г.). Теодор «Тедди» Рузвельт — 26-й президент США







Барак Обама, 4 года (1965 г.)







Билл Клинтон, 12 лет (1958 г.)







Фидель Кастро, 17 лет (1943 г.)







Арнольд Шварценеггер, 19 лет (1967 г.)







Мохаммед Али (Кассиус Клей), 12 лет (1954 г.)







Джон Уэйн, 19 лет (1926 г.)







Шер, 13 лет (1959 г.). Шер арестовали после того, как она «позаимствовала» автомобиль своей матери







Фрэнк Синатра, 10 лет (1925 г.)







Мэрилин Монро, 19 лет (1945 г.)







Стиви Уандер, 13 лет, с Мохаммедом Али, 21 год (1963 г.)







Робин Уильямс, 18 лет (1969 г.)







Джон Леннон, 17 лет, с подругой и будущей женой Синтией (1957 г.)







Пол Ньюман, 18 лет (1943 г.). Пол Ньюман служил в Военно-морском флоте США







Энди Уорхол, 8 лет (1936 г.)







Томми Ли Джонс, 19 лет (1965 г.)







Уинстон Черчилль, 14 лет, в школьной форме (1889 г.)







Дуэйн Джонсон, 15 лет (1987 г.)







Бен Стиллер, 13 лет, во время поездки в Нью-Йорк с отцом Джерри (1978 г.)







Курт Кобейн, 19 лет (1986 г.). Арестован за граффити с надписью «Бог — гей»







Роберт Де Ниро, 7 лет (1950 г.)







Стивен Уильям Хокинг, 12 лет (1954 г.)







Пол Маккартни, 8 лет, с отцом (1950 г.)



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