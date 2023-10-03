Ошибки при мытье посуды, которые допускает каждая хозяйка

Рассказываем о некоторых ошибках, не допуская которые вы сделаете посуду более безопасной для вас и вашей семьи.







Мытье посуды кажется простым набором действий, которые многие из нас совершают с детства. Однако к этому стоит относиться с должным уровнем отвественности, ведь мы едим из этой посуды, а значит, потребляем все, что на ней находится. Поэтому стоит избегать распространенных ошибок, связанных с мытьем посуды, ведь это делает потребление пищи более безопасным.



Замачивание посуды

Растрата воды

Мытье посуды в грязной раковине

Неправильное мытье посуды

Неверная загрузка посудомойки

Многие из нас думают, что замачивание посуды помогает избавиться от большей части трудноотделяемой грязи на ней. К тому же, так посуда якобы моется сама, и когда мы спускаем мыльную воду, она оказывается чистой. На самом деле, такой способ облегчить мытье посуды вредит вам, и вы не догадываетесь как сильно. Дело в том, что, когда вы замачиваете посуду в обильном мыльном растворе, она им пропитывается. А, учитывая то, что вы потом еще раз пройдитесь по ней губкой в моющем средстве, она оказывается в двойном слое мыла. И какой бы горячей водой вы не мыли ее после, вам не удастся смыть такое большое количество моющего средства. И если вы не хотите мыльного налета на любимой тарелке, который вам потом придется потреблять вместе с пищей, откажитесь от этого способа.Некоторые из хозяек до сих пор уверены, что посудомойка — это привилегия обеспеченных людей. Но в современном мире, когда вопрос экономной растраты ресурсов становится все более актуальным, это можно сказать скорее о тех из нас, кто моет посуду в ручную. Да, купить посудомойку дороже, чем купить губку для мытья посуды и моющее средство. Однако мытье посуды вручную расходует в 10 раз больше воды, чем мытье в посудомойке, так что какой способ меньше вредит вашему кошельку — еще надо подумать.Если вы все же решили мыть посуду вручную, рекомендуем для начала намылить ее без включенной воды, а затем включить воду только для того, чтобы смыть мыло. Дело в том, что, когда мы мылим и обмываем каждый предмет посуды отдельно, то, как правило, вода все время включена и большая ее часть утекает, так и не израсходованная.Многие из нас вряд ли помыли бы посуду в раковине в ванной, ведь она кажется нам едва ли не самым грязным местом в доме. Но, если подумать, то она даже чище, чем раковина на кухне. Дело в том, что в кухонной раковине копится более 10 000 бактерий, среди которых сальмонелла и прочие. Так что рекомендуем каждый день мыть свою раковину специально заведенной губкой.Несмотря на то, что посудомойка является отличной альтернативой ручному мытью, некоторую посуду в ней мыть запрещено. К этой категории относятся различные деревянные принадлежности для готовки: доски, ложки, ручки и подобное. Все потому, что повышенная влажность влияет на образование не всегда видимых трещин на посуде, а в них копится большое количество бактерий. Поэтому, чтобы продлить жизнь посуде из дерева, которая, если она хорошего качества, часто стоит недешево, обмывайте ее вручную.Те из нас, у кого есть посудомоечная машинка, наверняка знакомы с ситуацией, когда некоторая посуда по окончании мойки не до конца вымыта. Это может быть связано с некачественными капсулами для машинки, а также с неверным размещением посуды в ней. Так, следите за тем, чтобы между посудой было несколько сантиметров, а также чтобы одна посуда не лежала на другой.