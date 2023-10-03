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  • Николай
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Ошибки при мытье посуды, которые допускает каждая хозяйка

Рассказываем о некоторых ошибках, не допуская которые вы сделаете посуду более безопасной для вас и вашей семьи.

Ошибки при мытье посуды, которые допускает каждая хозяйка

Мытье посуды кажется простым набором действий, которые многие из нас совершают с детства. Однако к этому стоит относиться с должным уровнем отвественности, ведь мы едим из этой посуды, а значит, потребляем все, что на ней находится. Поэтому стоит избегать распространенных ошибок, связанных с мытьем посуды, ведь это делает потребление пищи более безопасным.

Замачивание посуды



Многие из нас думают, что замачивание посуды помогает избавиться от большей части трудноотделяемой грязи на ней. К тому же, так посуда якобы моется сама, и когда мы спускаем мыльную воду, она оказывается чистой. На самом деле, такой способ облегчить мытье посуды вредит вам, и вы не догадываетесь как сильно. Дело в том, что, когда вы замачиваете посуду в обильном мыльном растворе, она им пропитывается. А, учитывая то, что вы потом еще раз пройдитесь по ней губкой в моющем средстве, она оказывается в двойном слое мыла. И какой бы горячей водой вы не мыли ее после, вам не удастся смыть такое большое количество моющего средства. И если вы не хотите мыльного налета на любимой тарелке, который вам потом придется потреблять вместе с пищей, откажитесь от этого способа. 

Растрата воды



Некоторые из хозяек до сих пор уверены, что посудомойка — это привилегия обеспеченных людей. Но в современном мире, когда вопрос экономной растраты ресурсов становится все более актуальным, это можно сказать скорее о тех из нас, кто моет посуду в ручную. Да, купить посудомойку дороже, чем купить губку для мытья посуды и моющее средство. Однако мытье посуды вручную расходует в 10 раз больше воды, чем мытье в посудомойке, так что какой способ меньше вредит вашему кошельку — еще надо подумать. 

Ошибки при мытье посуды, которые допускает каждая хозяйка

Если вы все же решили мыть посуду вручную, рекомендуем для начала намылить ее без включенной воды, а затем включить воду только для того, чтобы смыть мыло. Дело в том, что, когда мы мылим и обмываем каждый предмет посуды отдельно, то, как правило, вода все время включена и большая ее часть утекает, так и не израсходованная. 

Мытье посуды в грязной раковине



Многие из нас вряд ли помыли бы посуду в раковине в ванной, ведь она кажется нам едва ли не самым грязным местом в доме. Но, если подумать, то она даже чище, чем раковина на кухне. Дело в том, что в кухонной раковине копится более 10 000 бактерий, среди которых сальмонелла и прочие. Так что рекомендуем каждый день мыть свою раковину специально заведенной губкой.

Ошибки при мытье посуды, которые допускает каждая хозяйка

Неправильное мытье посуды



Несмотря на то, что посудомойка является отличной альтернативой ручному мытью, некоторую посуду в ней мыть запрещено. К этой категории относятся различные деревянные принадлежности для готовки: доски, ложки, ручки и подобное. Все потому, что повышенная влажность влияет на образование не всегда видимых трещин на посуде, а в них копится большое количество бактерий. Поэтому, чтобы продлить жизнь посуде из дерева, которая, если она хорошего качества, часто стоит недешево, обмывайте ее вручную.

Неверная загрузка посудомойки



Те из нас, у кого есть посудомоечная машинка, наверняка знакомы с ситуацией, когда некоторая посуда по окончании мойки не до конца вымыта. Это может быть связано с некачественными капсулами для машинки, а также с неверным размещением посуды в ней. Так, следите за тем, чтобы между посудой было несколько сантиметров, а также чтобы одна посуда не лежала на другой.
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