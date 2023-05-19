9 лучших карибских пляжей

Чистая, голубая вода. Теплое море, белый песок, пальмы и солнце. Ни о чем не хочется думать. Карибы – настоящий рай на Земле. Лучшие карибские пляжи в нашей сегодняшней подборке.









Розовые пески, Харбор – Айленд на Багамских островах, вероятно, самый красивый пляж в мире. В лучах заходящего солнца этот пляж становится будто с другой планеты. Розовые пески – идеально место, чтобы просто отдохнуть или понырять с маской и трубкой в защищенной коралловыми рифами бухте.







Варадеро – город на Кубе, где пляжи с чистым белым песком. Пляжи Варадеры настолько велики, что на них всегда есть место даже в жаркий сезон.







Гранд — Анс, Гренада. Большой пляж с золотым песком, с которого видно Сент-Джордж, столицу Гренады. На пляжах Гранд-Анс много ресторанов и спортивных объектов. Спокойная вода и песчаное морское дно.







Shoal Bay, Ангилья. Пляж с ослепительно белым песком и бюрюзовым морем. Нижняя часть пляжа – пустынна, а верхняя застроена виллами и коттеджами. Наблюдать закат в Shoal Bay – одно удовольствие.







Дикенсон Бэй, Антигуа и Барбуда. Антигуа имеет 365 пляжей. Дикенсон Бей лежит на северо-западном побережье и является лучшим пляжем для непринужденного отдыха. Много баров и ресторанов, теплое море, приятный песок.







Seven Mile Beach, Большой Кайман. Пляж длиной почти 9 км усыпанный белым коралловым песком, считается одним из лучших пляжей в мире.







Пти-Сент-Винсент, Гренадины. Если ваш бюджет позволяет вам частную жизнь на острове – то это пляж будет отличным местом для отдыха. Белый песок огибает 50 га зеленого леса.







Маллинс Бич на Барбадос пользуется популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей. Мелкий песок, водные виды спорта, лежаки, отличный ром, мороженное и холодное пиво. Вот, что ждет вас на этом пляже.







Пляж Пинни в Сент — Китс и Невис растянулся почти на 5 ми. Отличное место, чтобы позагорать и поиграть в волейбол.



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