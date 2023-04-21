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10 случаев, когда люди инсценировали собственную смерть и прокололись

Рекордсменом по количеству фейковых смертей можно по праву считать чешского писателя Ярослава Гашека. Его дважды «расстреливали», трижды «вешали» и один раз даже «четвертовали». Окончательно «убили» писателя в пьяной драке с одесскими матросами. Гашек относился к появляющимся некрологам с юмором и даже сам распускал слухи о своей смерти. Поэтому когда писатель по-настоящему умер, в это никто долго не мог поверить.

На инсценировку собственной смерти людей толкают разные причины. Кто-то хочет избежать наказания за преступление, кто-то скрыться от кредиторов, а кто-то — просто стать другим человеком. Мы собрали для вас десять удивительных случаев, когда людям почти удалось убедить всех, что они мертвы, и сбежать от проблем, но что-то пошло не так.
Смерть с косой


Инсценировка смерти ради денег



10 случаев, когда люди инсценировали собственную смерть и прокололись
Джон Дарвин со своей первой женой


В начале двухтысячных бывший тюремный охранник Джон Дарвин погорел на неудачных покупках недвижимости. А вскоре он вышел в море на своём каноэ и пропал. Его разыскивали год, но тело так и не обнаружили. Зато нашли остатки лодки. Это позволило признать Дарвина мёртвым. Его вдова получила 32 тысячи долларов пособия от страховой компании, выплачиваемого в случае смерти застрахованного. Большая часть этих денег ушла на выплату долгов Джона. А в 2007 внезапно обнаружилось, что он жив!

Целых пять лет Дарвин умудрялся жить в квартире по соседству с домом своей жены никем не узнанный. Он специально изменил свою внешность: похудел, сменил стрижку и отрастил бородку, а ещё начал прихрамывать. Однажды он даже столкнулся со своим отцом на улице, и тот его не узнал. Прокололся Дарвин на том, что устал прятаться и отправился со своей женой на отдых. Там-то их афера и раскрылась. Джону Дарвину предъявили обвинения в мошенничестве и дали восемь лет. Такое же наказание постигло и его жену, покрывавшую «мертвеца».

Секретный проход в спальной, соединяющий дом Джона с домом его жены.
Секретный проход в спальне, соединяющий дом Джона с домом его жены


А не так давно Джон развёлся со своей первой женой и женился на девушке с Филиппин. Та знает о его фейковой смерти, но не обращает на это внимание. Из-за денег, точнее их отсутствия, инсценировал свою смерть и известный финансист.

Инсценировка самоубийства финансиста



Самуэль Израиль III
Самуэль Израиль III


Самуэль Израиль Третий в начале двухтысячных организовал самую настоящую финансовую пирамиду и закономерно прогорел на этом. Его обвинили в мошенничестве и дали 20 лет тюрьмы. До вступления приговора в действие Самуэля отпустили под залог, а 9 июня 2008 года он должен был самостоятельно прибыть в тюрьму в Массачусетсе. Но до места назначения финансист так и не доехал.

Тем же вечером его автомобиль был обнаружен на мосту через реку Гудзон. На лобовом стекле внедорожника явственно читалась надпись «Самоубийство — это не больно». Спасатели прочесали реку, но тело Израиля так и не обнаружили. Некоторые подозрения об инсценировке самоубийства у полиции, конечно, появились, но доказать они ничего не могли. До того момента, пока сам Израиль не прокололся.

Израиль воспользовался своей кредиткой на одном интернет-аукционе. После этого полиция его всё-таки выследила и доставила в тюрьму. И как только человек, обманувший сотни людей, смог допустить такую ошибку?

Погибший бизнесмен оказался живым



Маркус Шренкер
Маркус Шренкер


Маркуса Шренкера можно назвать коллегой Самуэля Израиля. Этот бизнесмен тоже обдурил своих компаньонов и прибрал к рукам их деньги. А когда понял, что его могут поймать, решился на инсценировку смерти. И всё прошло бы хорошо, если бы Шренкер не совершил ошибку в расчётах.

В январе 2009 года Маркус отправился на своём одномоторном самолёте в полёт. Через некоторое время он связался с диспетчерами и сообщил, что попал в зону турбулентности, получил травму и теперь истекает кровью. Сам же Шренкер после этого выпрыгнул с парашютом где-то над Алабамой. По его расчётам, самолёт должен был долететь до Мексиканского залива и там упасть. Тогда полиции бы не удалось установить, что Маркуса не было в кабине. Но топлива хватило только на то, чтобы самолёт долетел до Флориды.

Самого же Шренкера обнаружили полицейские. Пока они устанавливали его личность, Маркус назвался другим именем и сказал, что он просто турист, попавший в аварию на лодке и лишившийся всех документов. В конце концов Шренкера разоблачили и приговорили к 10 годам лишения свободы — какая трагедия! А вот случай инсценировки смерти Бенни Винтом можно назвать весьма курьёзным.

Наркоторговец инсценировал смерть


Бенни Винт не был законопослушным гражданином США, долгое время он торговал наркотиками и сам употреблял их. На фоне этого у него развилась паранойя, что его в самом ближайшем времени поймают. Тогда он решил инсценировать свою смерть. Бенни отправился плавать, заплыл за буйки и не вернулся на берег. Полиция посчитала, что он утонул.

Между тем Винт проплыл много миль и обосновался в Каролине. Там-то он и прокололся 20 лет спустя после инсценировки смерти. Его машину остановил полицейский для проверки документов, и быстро понял, что они фальшивые. Винта доставили в отделение, где установили, что он «погиб» в 1989 году. Да, Винту сообщили, что его искали, но не чтобы арестовать, а чтобы убедиться в его смерти. Действительно, паранойя до добра не доводит.

Подделка свидетельства о смерти



Альфредо Санчез
Альфредо Санчез


Британец Альфредо Санчез глупейшим образом прокололся на подделке документов о собственной смерти. В 2004 году он и его супруга скопили столько долгов, что решили, что Санчезу будет проще умереть. Тем более, что он был застрахован, и эти деньги покрыли бы все долги. Тогда они решили инсценировать похороны в Эквадоре на родине Санчеза.

Супруги смогли подделать сертификат о кремации, и Софи предъявила поддельное свидетельство о смерти в страховую компанию. На удивление, ей поверили и выплатили полагающееся пособие в случае смерти. Не поверила безутешной вдове только полиция. Полицейские проверили сертификат о смерти и заметили на нём одну интересную деталь — отпечатки пальцев «мёртвого» Санчеза! В итоге «мертвеца» вместе с детьми обнаружили в Австралии. А вот надел бы он перчатки, когда подделывал документы, не прокололся бы. Поразительная глупость, не правда ли? На подделке документов засыпалась и жительница Омска.

Фейковая смерть и глупая ошибка


Жительница Омска Мария Росохина в 2012 году подделала медицинское заключение о собственной смерти и с его помощью получила настоящее свидетельство о смерти. На такой шаг её толкнула ипотека и страхование жизни. Если бы она умерла, пока ещё платила ипотеку, то страховая компания покрыла бы её долг и выплатила наследникам определённый процент. Так что решиться на инсценировку смерти омичке было довольно легко.

10 случаев, когда люди инсценировали собственную смерть и прокололись
Мария Рассохина и её брат Александр Никитин на суде


Брат Росохиной предъявил подделку свидетельства о смерти в страховую компанию. Ему поверили и оплатили долг перед банком, попутно перечислив 42 000 рублей брату «внезапно почившей». Однако странная смерть молодой женщины насторожила страховщиков. Было проведено расследование, не давшее результатов. А спустя год Мария прокололась. К ней пришли полицейские в рамках другого расследования. В ходе обыска они обнаружили, что Мария подделывала санитарные книжки. А заодно нашли и фальшивое свидетельство о смерти. В отношении Росохиной завели уголовное дело. А вот не взялась бы за старое, так бы до конца жизни, наверное, и прожила тихо-мирно с новым мужем.

Капитан подлодки похоронил себя при жизни


Майкл Уорд, бывший капитаном подлодки, инсценировал собственную смерть, чтобы порвать с девушкой, с которой он познакомился в интернете. Он написал ей письмо от имени некоего Боба, в котором сообщил, что Уорд скончался. Девушка не до конца поверила в это и решила разобраться во всём самостоятельно.

Главным проколом Уорда, инсценировавшего собственную смерть, было то, что он дал подруге по переписке свой домашний адрес. Явившись к нему домой, девушка с удивлением узнала, что её возлюбленный не только жив, но ещё и женат, и имеет детей. Такого он в переписке ей не сообщал. Девушка придала инсценировку смерти капитана подлодки огласке, и его отстранили от должности.

Инсценировка смерти во время теракта 11 сентября


В 2011 году Стивена Чин Люна арестовали по подозрению в мошенничестве с документами. А вскоре случился печально известный теракт в Нью-Йорке. Стивен воспользовался моментом, позвонил адвокату, представившись собственным братом, и сказал, что, к сожалению, Стивен Чин Люн погиб в башнях-близнецах. Ему поверили и внесли в списки погибших в теракте.

Чин Люна нашли спустя всего лишь год, когда он, наплевав на маскировку, отправился получить письма в почтовом отделении на Манхэттене. До инсценировки смерти Стивену угрожал лишь условный срок, но теперь он получил срок вполне реальный — четыре года тюрьмы. Из-за угрозы оказаться за решёткой собственную смерть инсценировал и один известный писатель.

Инсценировка самоубийства Кена Кизи



Кен Кизи
Кен Кизи


Одной из самых известных инсценировок смерти, пожалуй, является «смерть» писателя Кена Кизи. Он известен благодаря своей книге «Пролетая над гнездом кукушки». В 1965 году писателя задержал полицейский и обнаружил у него пакетик с запрещённым веществом. Кизи выпустили под залог, а он вместо того, чтобы дожидаться нового заседания суда, инсценировал самоубийство.

Кизи попросил приятелей отвезти его грузовик на берег моря и оставить там предсмертную записку. Сам же писатель в это время пробрался в Мексику, спрятавшись в багажнике машины других приятелей. И вот нет бы ему остаться в Мексике и жить под другим именем! Нет, спустя некоторое время Кизи почему-то решил, что его больше никто не разыскивает, и отправился обратно в США. На том и погорел. Обвинения в хранении наркотиков с Кизи к тому моменту никто не снял, и он отправился за решётку.

Пропавший без вести политик



Джон Стоунхаус
Джон Стоунхаус


Долгое время английский политик Джон Стоунхаус был весьма известной фигурой и даже попал в центр скандала, когда его обвинили в шпионаже. Был он также и бизнесменом, правда, не очень успешным. За короткое время он оказался должен целой толпе людей. Стоунхаусу ничего не оставалось, кроме как инсценировать свою смерть.

Политик, оставив свою одежду на берегу одного пляжа в Майами, отправился плавать. И не вернулся. Спустя два часа организовали поиски, но тела не обнаружили. Спасатели решили, что Стоунхауса съела акула. На самом деле же он улетел к своей любовнице. И из-за своей недальновидности попался властям.

Джон Стоунхаус даёт интервью журналистам
Джон Стоунхаус даёт интервью журналистам


Оказавшись в Новой Зеландии, Стоунхаус по поддельным документам совершил перевод другому человеку, тоже ненастоящему. Банку показалось это подозрительным, работники заявили в полицию. Вскоре Джона Стоунхауса арестовали и депортировали в Великобританию. А там его ждали суд и семь лет тюрьмы. Если бы не жажда денег, ушлый политик мог бы и никогда не попасться властям.

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10 случаев, когда люди инсценировали собственную смерть и прокололись

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10 случаев, когда люди инсценировали собственную смерть и прокололисьПодписаться на мой Instagram
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