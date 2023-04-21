10 случаев, когда люди инсценировали собственную смерть и прокололись

На инсценировку собственной смерти людей толкают разные причины. Кто-то хочет избежать наказания за преступление, кто-то скрыться от кредиторов, а кто-то — просто стать другим человеком. Мы собрали для вас десять удивительных случаев, когда людям почти удалось убедить всех, что они мертвы, и сбежать от проблем, но что-то пошло не так.
Инсценировка смерти ради денег
В начале двухтысячных бывший тюремный охранник Джон Дарвин погорел на неудачных покупках недвижимости. А вскоре он вышел в море на своём каноэ и пропал. Его разыскивали год, но тело так и не обнаружили. Зато нашли остатки лодки. Это позволило признать Дарвина мёртвым. Его вдова получила 32 тысячи долларов пособия от страховой компании, выплачиваемого в случае смерти застрахованного. Большая часть этих денег ушла на выплату долгов Джона. А в 2007 внезапно обнаружилось, что он жив!
Целых пять лет Дарвин умудрялся жить в квартире по соседству с домом своей жены никем не узнанный. Он специально изменил свою внешность: похудел, сменил стрижку и отрастил бородку, а ещё начал прихрамывать. Однажды он даже столкнулся со своим отцом на улице, и тот его не узнал. Прокололся Дарвин на том, что устал прятаться и отправился со своей женой на отдых. Там-то их афера и раскрылась. Джону Дарвину предъявили обвинения в мошенничестве и дали восемь лет. Такое же наказание постигло и его жену, покрывавшую «мертвеца».
А не так давно Джон развёлся со своей первой женой и женился на девушке с Филиппин. Та знает о его фейковой смерти, но не обращает на это внимание. Из-за денег, точнее их отсутствия, инсценировал свою смерть и известный финансист.
Инсценировка самоубийства финансиста
Самуэль Израиль Третий в начале двухтысячных организовал самую настоящую финансовую пирамиду и закономерно прогорел на этом. Его обвинили в мошенничестве и дали 20 лет тюрьмы. До вступления приговора в действие Самуэля отпустили под залог, а 9 июня 2008 года он должен был самостоятельно прибыть в тюрьму в Массачусетсе. Но до места назначения финансист так и не доехал.
Тем же вечером его автомобиль был обнаружен на мосту через реку Гудзон. На лобовом стекле внедорожника явственно читалась надпись «Самоубийство — это не больно». Спасатели прочесали реку, но тело Израиля так и не обнаружили. Некоторые подозрения об инсценировке самоубийства у полиции, конечно, появились, но доказать они ничего не могли. До того момента, пока сам Израиль не прокололся.
Израиль воспользовался своей кредиткой на одном интернет-аукционе. После этого полиция его всё-таки выследила и доставила в тюрьму. И как только человек, обманувший сотни людей, смог допустить такую ошибку?
Погибший бизнесмен оказался живым
Маркуса Шренкера можно назвать коллегой Самуэля Израиля. Этот бизнесмен тоже обдурил своих компаньонов и прибрал к рукам их деньги. А когда понял, что его могут поймать, решился на инсценировку смерти. И всё прошло бы хорошо, если бы Шренкер не совершил ошибку в расчётах.
В январе 2009 года Маркус отправился на своём одномоторном самолёте в полёт. Через некоторое время он связался с диспетчерами и сообщил, что попал в зону турбулентности, получил травму и теперь истекает кровью. Сам же Шренкер после этого выпрыгнул с парашютом где-то над Алабамой. По его расчётам, самолёт должен был долететь до Мексиканского залива и там упасть. Тогда полиции бы не удалось установить, что Маркуса не было в кабине. Но топлива хватило только на то, чтобы самолёт долетел до Флориды.
Самого же Шренкера обнаружили полицейские. Пока они устанавливали его личность, Маркус назвался другим именем и сказал, что он просто турист, попавший в аварию на лодке и лишившийся всех документов. В конце концов Шренкера разоблачили и приговорили к 10 годам лишения свободы — какая трагедия! А вот случай инсценировки смерти Бенни Винтом можно назвать весьма курьёзным.
Наркоторговец инсценировал смерть
Бенни Винт не был законопослушным гражданином США, долгое время он торговал наркотиками и сам употреблял их. На фоне этого у него развилась паранойя, что его в самом ближайшем времени поймают. Тогда он решил инсценировать свою смерть. Бенни отправился плавать, заплыл за буйки и не вернулся на берег. Полиция посчитала, что он утонул.
Между тем Винт проплыл много миль и обосновался в Каролине. Там-то он и прокололся 20 лет спустя после инсценировки смерти. Его машину остановил полицейский для проверки документов, и быстро понял, что они фальшивые. Винта доставили в отделение, где установили, что он «погиб» в 1989 году. Да, Винту сообщили, что его искали, но не чтобы арестовать, а чтобы убедиться в его смерти. Действительно, паранойя до добра не доводит.
Подделка свидетельства о смерти
Британец Альфредо Санчез глупейшим образом прокололся на подделке документов о собственной смерти. В 2004 году он и его супруга скопили столько долгов, что решили, что Санчезу будет проще умереть. Тем более, что он был застрахован, и эти деньги покрыли бы все долги. Тогда они решили инсценировать похороны в Эквадоре на родине Санчеза.
Супруги смогли подделать сертификат о кремации, и Софи предъявила поддельное свидетельство о смерти в страховую компанию. На удивление, ей поверили и выплатили полагающееся пособие в случае смерти. Не поверила безутешной вдове только полиция. Полицейские проверили сертификат о смерти и заметили на нём одну интересную деталь — отпечатки пальцев «мёртвого» Санчеза! В итоге «мертвеца» вместе с детьми обнаружили в Австралии. А вот надел бы он перчатки, когда подделывал документы, не прокололся бы. Поразительная глупость, не правда ли? На подделке документов засыпалась и жительница Омска.
Фейковая смерть и глупая ошибка
Жительница Омска Мария Росохина в 2012 году подделала медицинское заключение о собственной смерти и с его помощью получила настоящее свидетельство о смерти. На такой шаг её толкнула ипотека и страхование жизни. Если бы она умерла, пока ещё платила ипотеку, то страховая компания покрыла бы её долг и выплатила наследникам определённый процент. Так что решиться на инсценировку смерти омичке было довольно легко.
Брат Росохиной предъявил подделку свидетельства о смерти в страховую компанию. Ему поверили и оплатили долг перед банком, попутно перечислив 42 000 рублей брату «внезапно почившей». Однако странная смерть молодой женщины насторожила страховщиков. Было проведено расследование, не давшее результатов. А спустя год Мария прокололась. К ней пришли полицейские в рамках другого расследования. В ходе обыска они обнаружили, что Мария подделывала санитарные книжки. А заодно нашли и фальшивое свидетельство о смерти. В отношении Росохиной завели уголовное дело. А вот не взялась бы за старое, так бы до конца жизни, наверное, и прожила тихо-мирно с новым мужем.
Капитан подлодки похоронил себя при жизни
Майкл Уорд, бывший капитаном подлодки, инсценировал собственную смерть, чтобы порвать с девушкой, с которой он познакомился в интернете. Он написал ей письмо от имени некоего Боба, в котором сообщил, что Уорд скончался. Девушка не до конца поверила в это и решила разобраться во всём самостоятельно.
Главным проколом Уорда, инсценировавшего собственную смерть, было то, что он дал подруге по переписке свой домашний адрес. Явившись к нему домой, девушка с удивлением узнала, что её возлюбленный не только жив, но ещё и женат, и имеет детей. Такого он в переписке ей не сообщал. Девушка придала инсценировку смерти капитана подлодки огласке, и его отстранили от должности.
Инсценировка смерти во время теракта 11 сентября
В 2011 году Стивена Чин Люна арестовали по подозрению в мошенничестве с документами. А вскоре случился печально известный теракт в Нью-Йорке. Стивен воспользовался моментом, позвонил адвокату, представившись собственным братом, и сказал, что, к сожалению, Стивен Чин Люн погиб в башнях-близнецах. Ему поверили и внесли в списки погибших в теракте.
Чин Люна нашли спустя всего лишь год, когда он, наплевав на маскировку, отправился получить письма в почтовом отделении на Манхэттене. До инсценировки смерти Стивену угрожал лишь условный срок, но теперь он получил срок вполне реальный — четыре года тюрьмы. Из-за угрозы оказаться за решёткой собственную смерть инсценировал и один известный писатель.
Инсценировка самоубийства Кена Кизи
Одной из самых известных инсценировок смерти, пожалуй, является «смерть» писателя Кена Кизи. Он известен благодаря своей книге «Пролетая над гнездом кукушки». В 1965 году писателя задержал полицейский и обнаружил у него пакетик с запрещённым веществом. Кизи выпустили под залог, а он вместо того, чтобы дожидаться нового заседания суда, инсценировал самоубийство.
Кизи попросил приятелей отвезти его грузовик на берег моря и оставить там предсмертную записку. Сам же писатель в это время пробрался в Мексику, спрятавшись в багажнике машины других приятелей. И вот нет бы ему остаться в Мексике и жить под другим именем! Нет, спустя некоторое время Кизи почему-то решил, что его больше никто не разыскивает, и отправился обратно в США. На том и погорел. Обвинения в хранении наркотиков с Кизи к тому моменту никто не снял, и он отправился за решётку.
Пропавший без вести политик
Долгое время английский политик Джон Стоунхаус был весьма известной фигурой и даже попал в центр скандала, когда его обвинили в шпионаже. Был он также и бизнесменом, правда, не очень успешным. За короткое время он оказался должен целой толпе людей. Стоунхаусу ничего не оставалось, кроме как инсценировать свою смерть.
Политик, оставив свою одежду на берегу одного пляжа в Майами, отправился плавать. И не вернулся. Спустя два часа организовали поиски, но тела не обнаружили. Спасатели решили, что Стоунхауса съела акула. На самом деле же он улетел к своей любовнице. И из-за своей недальновидности попался властям.
Оказавшись в Новой Зеландии, Стоунхаус по поддельным документам совершил перевод другому человеку, тоже ненастоящему. Банку показалось это подозрительным, работники заявили в полицию. Вскоре Джона Стоунхауса арестовали и депортировали в Великобританию. А там его ждали суд и семь лет тюрьмы. Если бы не жажда денег, ушлый политик мог бы и никогда не попасться властям.
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