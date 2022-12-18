Бывшая мормонская школьница стала самым необычным глотателем мечей в мире

Знакомьтесь, это Хезер Холлидей, один из самых необычных глотателей мечей в мире. Хезер росла в Нью-Йорке как последовательница мормонизма. В 17 лет она начала стажироваться в цирке на Кони-Айленде и тренировалась глотать мечи, да так увлеклась, что вскоре научилась всовывать в свое тело до 60 сантиметров стали, а также неоновые лампы и даже огонь. Девушка всего 158 сантиметров ростом, но вытворяет такое, что у зрителей просто дух захватывает. У нее множество тату и ярких костюмов, и сейчас Хезер со своими нестандартными навыками по глотанию мечей ушла довольно далеко от соблюдения традиций мормонского воспитания.

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