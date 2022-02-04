 Как с помощью цвета сделать интерьер визуально дороже

Цвет в интерьере — один из главных инструментов. С его помощью можно создать нужное настроение, зрительно расширить пространство или добавить в обстановку роскоши и благородства.
Рассказываем, какие цвета сделают интерьер дороже без увеличения затрат на ремонт.
Глубокий синий вместо ярко-синего
Вы хотите покрасить стену в лазурный или выбрать мебельную обивку небесного цвета? Учитывайте, что чистые цвета выглядят современно и броско, но быстро начинают раздражать взгляд. Насыщенные оттенки хорошо смотрятся в детских комнатах, но удешевляют интерьер гостиной или спальни.
Тёмно-синий оттенок давно завоевал популярность у дизайнеров по всему миру. Он отлично сочетается с деревом, кремовым фоном, жёлтыми деталями. Глубокая гамма делает обстановку таинственней и визуально дороже.
Чтобы сделать помещение с тёмно-синими стенами светлее, добавьте прозрачных материалов: поставьте консоль или журнальный столик из стекла, большую вазу, повесьте хрустальную люстру. Блики добавят интерьеру лёгкости.
Экрю вместо белого
Когда в моду вошёл скандинавский стиль, наши соотечественники открыли для себя волшебство белых стен. На белоснежном фоне отлично смотрится тёмная мебель и декор. Белый расширяет пространство и объединяет интерьер, в нём нет ничего лишнего.
Но если вы создаёте респектабельное пространство, исключите чистый белый «из банки»: лёгкая колеровка обязательна. В условиях нашего климата и с учётом небольших окон, выбирайте оттенок экрю с тёплым подтоном, который добавит уюта.
Изумрудный вместо зелёного
Роскошный изумрудный оттенок, как драгоценный камень, сделает обстановку заметно богаче. Достаточно одной окрашенной стены, чтобы создать эффектный акцент. Прекрасно сочетается с золотыми деталями, ненавязчиво вписанными в пространство, а также горчичным и кремовым цветом. Если вы выбираете диван с зелёной обивкой, остановитесь на бархатистой фактуре ткани, которая сделает мягкую мебель главной изюминкой обстановки.
Помещение будет выглядеть дороже и живописнее, если расположить рядом с изумрудной стеной крупные цветы в горшках. Крона смотрится ещё более пышно на тёмном фоне, который даёт ощущение глубины.
Тёплый серый вместо нейтрального серого
В обиход дизайнеров прочно вошло выражение «серый — новый бежевый». Он действительно стал востребованным цветом, который сочетается с любой гаммой, служит прекрасным фоном для мебели и декора, а также успокаивающе действует на психику. Но если вы хотите подчеркнуть свою статусность, выбирайте тёплый оттенок серого.
Уместен как в классических интерьерах, в том числе неоклассике, так и в современных. Можно дополнять чёрными контрастами, серебристыми деталями и глянцевыми поверхностями.
Пудровый вместо розового
Стереотипы о том, что розовый цвет предназначен только для маленьких принцесс, давно в прошлом: он больше не говорит о женской принадлежности интерьера. Сложный пудровый оттенок при правильном освещении добавляет обстановке изысканности и свежести, а также создаёт атмосферу умиротворения.
Припылённый оттенок с холодным или тёплым подтоном идеально сочетается с серым, белым и золотым. Чтобы добавить брутальности, используйте чёрные аксессуары и мебель из дерева.
Графитовый вместо чёрного
Несмотря на то, что в природе не существует чистого чёрного, в дизайн-проектах можно встретить интерьеры с максимально тёмными стенами или мебелью. Нередко чёрный цвет используется на глянцевых фасадах кухни, но этот приём не только непрактичен, но и изжил себя.
Вместо бескомпромиссного чёрного цвета предпочтительней использовать графитовый оттенок — он даёт более сложный «матовый» эффект и выглядит гораздо интересней. Выступает великолепным фоном для ярких акцентов.
Пыльный мятный вместо голубого
Неоднозначный цвет, который прекрасно смотрится акцентом в спокойном интерьере, но может выступать и основным фоном. Светлая, очень комфортная гамма подходит для плитки, текстиля, краски на стене. Хорошо сочетается с розовым, серым, жёлтым. Удачно комбинируется со стеклом и хромом, добавляя помещению блеска.
Пыльный мятный в интерьере ещё не успел надоесть обывателям, поэтому если вы хотите создать оригинальный дизайн-проект, смело его используйте. Он придаёт обстановке мягкости и изящества, одновременно освежая её и наполняя чистотой.
Все приведённые цвета делают интерьер визуально дороже благодаря своей сложной палитре, когда при взгляде на оттенок, невозможно сразу определить его название. Этот приём позволяет обогатить интерьер без особых затрат.
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