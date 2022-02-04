 Как с помощью цвета сделать интерьер визуально дороже

Цвет в интерьере — один из главных инструментов. С его помощью можно создать нужное настроение, зрительно расширить пространство или добавить в обстановку роскоши и благородства.

Рассказываем, какие цвета сделают интерьер дороже без увеличения затрат на ремонт.







Глубокий синий вместо ярко-синего

Экрю вместо белого

Изумрудный вместо зелёного

Тёплый серый вместо нейтрального серого

Пудровый вместо розового

Графитовый вместо чёрного

Пыльный мятный вместо голубого

Вы хотите покрасить стену в лазурный или выбрать мебельную обивку небесного цвета? Учитывайте, что чистые цвета выглядят современно и броско, но быстро начинают раздражать взгляд. Насыщенные оттенки хорошо смотрятся в детских комнатах, но удешевляют интерьер гостиной или спальни.Тёмно-синий оттенок давно завоевал популярность у дизайнеров по всему миру. Он отлично сочетается с деревом, кремовым фоном, жёлтыми деталями. Глубокая гамма делает обстановку таинственней и визуально дороже.Чтобы сделать помещение с тёмно-синими стенами светлее, добавьте прозрачных материалов: поставьте консоль или журнальный столик из стекла, большую вазу, повесьте хрустальную люстру. Блики добавят интерьеру лёгкости.Когда в моду вошёл скандинавский стиль, наши соотечественники открыли для себя волшебство белых стен. На белоснежном фоне отлично смотрится тёмная мебель и декор. Белый расширяет пространство и объединяет интерьер, в нём нет ничего лишнего.Но если вы создаёте респектабельное пространство, исключите чистый белый «из банки»: лёгкая колеровка обязательна. В условиях нашего климата и с учётом небольших окон, выбирайте оттенок экрю с тёплым подтоном, который добавит уюта.Роскошный изумрудный оттенок, как драгоценный камень, сделает обстановку заметно богаче. Достаточно одной окрашенной стены, чтобы создать эффектный акцент. Прекрасно сочетается с золотыми деталями, ненавязчиво вписанными в пространство, а также горчичным и кремовым цветом. Если вы выбираете диван с зелёной обивкой, остановитесь на бархатистой фактуре ткани, которая сделает мягкую мебель главной изюминкой обстановки.Помещение будет выглядеть дороже и живописнее, если расположить рядом с изумрудной стеной крупные цветы в горшках. Крона смотрится ещё более пышно на тёмном фоне, который даёт ощущение глубины.В обиход дизайнеров прочно вошло выражение «серый — новый бежевый». Он действительно стал востребованным цветом, который сочетается с любой гаммой, служит прекрасным фоном для мебели и декора, а также успокаивающе действует на психику. Но если вы хотите подчеркнуть свою статусность, выбирайте тёплый оттенок серого.Уместен как в классических интерьерах, в том числе неоклассике, так и в современных. Можно дополнять чёрными контрастами, серебристыми деталями и глянцевыми поверхностями.Стереотипы о том, что розовый цвет предназначен только для маленьких принцесс, давно в прошлом: он больше не говорит о женской принадлежности интерьера. Сложный пудровый оттенок при правильном освещении добавляет обстановке изысканности и свежести, а также создаёт атмосферу умиротворения.Припылённый оттенок с холодным или тёплым подтоном идеально сочетается с серым, белым и золотым. Чтобы добавить брутальности, используйте чёрные аксессуары и мебель из дерева.Несмотря на то, что в природе не существует чистого чёрного, в дизайн-проектах можно встретить интерьеры с максимально тёмными стенами или мебелью. Нередко чёрный цвет используется на глянцевых фасадах кухни, но этот приём не только непрактичен, но и изжил себя.Вместо бескомпромиссного чёрного цвета предпочтительней использовать графитовый оттенок — он даёт более сложный «матовый» эффект и выглядит гораздо интересней. Выступает великолепным фоном для ярких акцентов.Неоднозначный цвет, который прекрасно смотрится акцентом в спокойном интерьере, но может выступать и основным фоном. Светлая, очень комфортная гамма подходит для плитки, текстиля, краски на стене. Хорошо сочетается с розовым, серым, жёлтым. Удачно комбинируется со стеклом и хромом, добавляя помещению блеска.Пыльный мятный в интерьере ещё не успел надоесть обывателям, поэтому если вы хотите создать оригинальный дизайн-проект, смело его используйте. Он придаёт обстановке мягкости и изящества, одновременно освежая её и наполняя чистотой.Все приведённые цвета делают интерьер визуально дороже благодаря своей сложной палитре, когда при взгляде на оттенок, невозможно сразу определить его название. Этот приём позволяет обогатить интерьер без особых затрат.