Великолепные платья, аксессуары и скульптуры из бумаги

Необычные бумажные наряды от дизайнера Аси Козиной.

Шаман. Автор: Ася Козина.

Замечательная серия работ Барокко. Автор: Ася Козина.

Серия работ «Шахматные кони» была создана специально для компании «Дикая Орхидея», специализирующейся на выпуске нижнего белья. Автор: Ася Козина.

Ася специально выбрала для работы чёрную и белую бумагу, чтобы эти бумажные кони походили как можно больше на шахматные фигуры.

Потрясающее сочетание красоты и грации . Автор: Ася Козина.

Детализация костюма из серии работ Шаман. Автор: Ася Козина.

Потрясающее бумажное платье из серии работ Бумажные куклы. Автор: Ася Козина.

Трудно поверить в то, что это роскошное платье выполнено из бумаги. Автор: Ася Козина.

Бумажные парики в стиле барокко . Автор: Ася Козина.