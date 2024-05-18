Вещи, которые нельзя хранить в шкафу

Рассказываем, из-за каких вещей шкаф любого человека неминуемо превращается в бездну хаоса (и вы не исключение).







Три эксперта по организации пространства в доме рассказали, чего не стоит держать в шкафу, если вы хотите полностью привести в порядок свое пространство в доме, а не захламлять его.



Одежда не по размеру

Памятные вещи

Костюмы

Одежда на возврат

Повседневная обувь

Деньги и подарочные карты

Закуски

Если вы поймали себя на том, что оставляете одежду большего или меньшего размера до лучших времен, поверьте, вы не одни.Эксперт Эшли Мерфи объясняет: «Реальность такова, что, когда вы сможете влезть в эти вещи, скорее всего, они уже будут не в тренде». Пока вы привязаны к мысли о возможной носке этой одежды в далеком будущем, она только занимает место в шкафу и усложняет поиск нужных вещей во время спешных сборов. В случае, если неподходящие по размеру вещи имеют для вас какую-то ностальгическую ценность, сложите их в специальную коробку, отдельную от повседневного гардероба.К слову о ностальгии. Лучше не хранить дорогое сердцу любовное письмо или фотографию из детства в шкафу, а вместо этого поместить его в рамку и поставить на видное место, чтобы каждый раз при беглом взгляде на вещицу прокручивать в памяти приятные моменты прошлого. То же самое касается рисунков, подаренных вашими детьми, и свадебной фотографии старших родственников. В конце концов, любимые памятные вещи не заслуживают того, чтобы желтеть и собирать пыль в дальнем углу шкафа, в то время как могут оживлять ваши трогательные воспоминания раз за разом.Парики, поражающие своим размером каблуки и жакеты с бахромой — вот, что мы имеем в виду под этим пунктом. Профессиональный организатор Марисса Хагмейер настоятельно рекомендует, если вы не покупаете наряды для вечеринки чаще, чем раз в год, не заполнять ими шкафы в спальне. Для них, как и для вещей не по размеру, имеет смысл выделить отдельную коробку или закрытый контейнер.Как вспомнить о необходимости вернуть платье с сохраненной этикеткой в течение ближайших 30 дней, если оно запрятано где-то в недрах шкафа? Чтобы не забыть о возврате и не дотянуть до истечения гарантийного срока, положите ту же сумочку в машину, а не на дальнюю полку шкафа: таким образом вы невольно будете возвращаться к мыслям о ней и навсегда попрощаетесь с пропущенными окнами возврата.Пара повседневных кроссовок или сандалий всегда должна находиться под рукой, а не быть глубоко запрятанной в шкафу, чтобы при каждом желании выйти из дома не нужно было бродить по всему дому в поисках обуви. Упростить этот процесс достаточно просто: поставить одну-две пары (не больше, чтобы не разводить беспорядок) в прихожей на коврике или уместить на миниатюрную этажерку, чтобы туфли не валялись по всему коридору.Эксперт Эрика Томпсон клятвенно заверяет: последнее, что стоит оставлять в шкафу — это деньги и сертификаты. И хотя внезапно обнаруженная спустя несколько месяцев пачка денег действительно может обрадовать, другая сторона медали явно показывает, что, вероятнее всего, вы нуждались в этих деньгах гораздо раньше. Что касается подарочных карт в шкафу, вопрос еще прозрачнее. Вместо приятного сюрприза подарочные сертификаты с истекшим сроком действия только разочаруют после того, как вы обнаружите их, разбираясь с хаосом в шкафу.Не верится, что это требует дополнительного объяснения, но тем не менее. Иногда соблазн оставить в шкафу сэндвич в пластиковом контейнере, чтобы не забыть его взять на работу или учебу в качестве перекуса, может быть сильнее здравого смысла, но не нужно ему поддаваться. Очевидно, что припрятанная на полках еда (даже тщательно запакованная!) привлечет насекомых и пропитает запахом съестного одежду внутри шкафа, поэтому — холодильник. Только холодильник.