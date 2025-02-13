Идеи для обустройства малогабаритки, подсмотренных в квартире дизайнера

Вдохновляйтесь и берите на заметку!





Дизайнер Лина Князева на примере своей квартиры-студии площадью всего 33 кв. м показала, что даже в маленьком помещении можно красиво организовать хранение большого количества вещей и обеспечить комфортное проживание. Показываем интересные идеи из проекта, которые точно не оставят вас равнодушными.

1. Угловой гарнитур в контрастных оттенках





2. Красивое зонирование

3. Стильная геометрия





4. Рабочее место и хранение за шторами





5. Зеркальная стена





6. Функциональная гардеробная

7. Полноценная постирочная





Для кухни выбрали угловую модель гарнитура. Это позволило организовать удобную рабочую зону и разместить все необходимое. Для фасадов выбрали контрастное сочетания бордового и белого. Верхний ярус в цвет стен не кажется громоздким и смотрится легко.Для зонирования использовали плотные шторы. С их помощью разделили спальню и гостиную, а также гардеробную у входа. Текстиль делает пространство уютным, обеспечивает приватность или, наоборот, помогает объединить зоны.Диван стандартного размера и дизайна не вписывался в гостиную. Альтернативой стала модель оригинальной формы — в виде терракотовой фасолинки. Так как в интерьере есть скругленная стена, форму дивана зарифмовали с ней.За шторами в спальне скрыли хранение, рядом — рабочее место. Это хорошее и удобное решение для небольшой комнаты. Можно легко скрыть зоны от чужих глаз, просто задернув штору. В остальное же время их можно держать открытыми, что визуально сделает комнату более просторной, а шторка останется в качестве стильного аксессуара.За зеркальной стеной в прихожей располагается санузел. Зеркала создают настоящий вау-эффект при входе и визуально увеличивают пространство. К тому же, в них очень удобно смотреться из разных зон в квартире.По правую руку от входа сделали полноценную гардеробную. В ней организовано основное хранение вещей и располагается станция для робота-пылесоса. Одна стена полностью зеркальная. Для хранения вещей предусмотрено самое различное наполнение, сделан верхний качественный свет и подсветка полок.Площадь санузла позволила обустроить полноценную постирочную, для которой намеренно выстроили нишу. Кроме стиральной и сушильной машин в ней есть секции для хранения бытовой химии, рейл для досушивания одежды, место для стремянки, утюга и прочих принадлежностей. Чтобы обеспечить быстрый доступ и сделать яркий акцент, постирочную скрыли за яркой терракотовой шторой.