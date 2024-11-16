Откуда у майки-алкоголички взялось такое название

Майка-алкоголичка/ фото: spetsialny.livejournal.com , thesymbol.ru
Майка-алкоголичка популярна не только в России, но и за рубежом. Сначала ее использовали в качестве нижнего белья и как верхнюю часть купальника. Затем белая майка стала символом алкоголизма и домашнего насилия. И лишь в нулевых - неотъемлемой частью стильного гардероба.
Из истории эволюции знаменитой белой майки известно, что она совсем не связана с алкогольной тематикой и появилась в 19 веке.
1. Из нижнего белья в купальники
Майка - удобный купальник тех времен/ фото: artyushenkooleg.ru
Белую майку использовали в качестве нижнего белья для взрослых и детей. В «безрукавке» было удобно даже заниматься спортом. В начале 20 века мужчины носили купальники в виде комбинезона, что доставляло массу неудобств. Но с появлением такой майки купальный костюм трансформировали — разделили на верхнюю и нижнюю часть. По сути, спортсмены стали носить плавательную майку и трусы, — это было очень удобно!
2. Скандал на Олимпийских играх
Майки получили название A-shirt/ фото: cont.ws
Но вскоре белая майка стала главным героем скандала в Британии. Так, женская сборная по плаванию вышла в купальниках, верх которых состоял из майки, что нарушало все установленные нормы. В те времена оголять женские руки было запрещено, несмотря на то, что мужчины уже носили аналогичные костюмы. Но после того, как страсти утихли, майку утвердили в качестве верхней части купальника. Она была удобной, быстро снималась и надевалась, и не сковывала движения. Майка официально получала свое первое название A-shirt, что в переводе с английского означает «спортивная футболка».
3. Убийца в белой майке
Кадр из фильма/ фото: afisha.ru
Постепенно майка, предназначенная для спорта, стала доступна для всех граждан Европы. Ее изготавливали из хлопка и рекламировали уже не как часть нижнего белья, а полноценную спортивную одежду. Она стала трендом, но все изменил неожиданный случай.
В 1947 году в полицию поступила информация об убийстве женщины. Как потом выяснилось, некий гражданин США Джеймс Хатфорд избил свою супругу — женщина скончалась, не приходя в сознание. Во время ареста преступник находился в белой майке. На протяжении нескольких месяцев в местных новостях показывали его фото. Белая майка стала символом домашнего насилия. Она была переименована в «wife beater», что означает «избивающий жену». Такую майку стали надевать на отрицательных героев в кино. Ее можно увидеть в пьесе «Трамвай желаний», «Афера», «Бешеный бык».
4. Советский дресс-код для пьющего мужчины
Пьяницы носили майки без рубашки/ фото: emilia-spanish.ru
В СССР белая майка относилась к нижнему белью. Мужчины всегда надевали ее под рубашку. А вот пьющий гражданин мог забыть надеть поверх майки рубашку. Причем, зимой мог выйти из дома в одной майке, сверху которой была надета расстегнутая куртка. Конечно, это считалось неприлично! Мужчины, злоупотребляющие алкоголем, все чаще стали появляться в обществе, а затем на картинах и в кинолентах в растянутой белой майке, которая вскоре получила название «алкоголичка».
5. Важная часть гардероба советских спортсменов
Шурик надевал майку под рубашку/ фото: krasavica.info
Однако у белой майки есть и другая история. В советские времена она была и предметом спортивной униформы. В криминальной комедии «Джентльмены удачи» преступная группировка была одета в белые «алкоголички». Главный герой, которого сыграл Евгений Леонов, демонстрировал агрессию — рвал майку на груди, а после он со своими друзьями бежал по городским улицам в белой майке, притворяясь спортсменом.
Также увидеть белую майку-алкоголичку можно и в других фильмах. Так, Александр Демьяненко в «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» носил под рубашкой «алкоголичку», но при этом не относился к алкоголикам, а является студентом.
6. «Алкоголичку» стали носить супермодели
В нулевых белая майка стала трендом/ фото: grazia.ru
В наши дни белая майка считается неотъемлемой частью модного гардероба. Новое отношение к ней появилось после выхода супермоделей в «алкоголичке». В 2016 году женский журнал о моде Vogue публикует коллекцию итальянского дизайнера Джамбаттиста Валли, в которой модели были в юбках и майках-алкоголичках. Отсюда начинается новая мода на майку. Теперь ее носят мужчины, женщины и дети. Майка продолжается носить прежнее название, несмотря на свою неоднозначную «репутацию».
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