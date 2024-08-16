Femme Fatales: известные женщины ХХ века, которые смело шли против навязанных стереотипов

Актриса Мэй Уэст и танцовщица Айседора Дункан.
Во все времена находились такие женщины, которых без тени стеснения можно было назвать la femme fatale. Они умело манипулировали мужчинами, нарушали общепринятые морально-этические нормы, эпатировали. В этом обзоре представлены известные женщины первой половины ХХ века, которые идеально подходят под определение «роковой красавицы».
Мэй Уэст
Мэй Уэст - актриса «золотого века» Голливуда. | Фото: thevintagenews.com.
Однажды актриса Мэй Уэст заявила, что она должна получить лицензию на изобретение секса, т. к. именно она открыла его для американцев. В 1926 году Мэй Уэст поставила скандальную пьесу «Секс». Публика толпами валила на представление, не забывая при этом осуждать не в меру раскрепощенную актрису.
Мэй Уэст - американская актриса, одна из самых скандальных звезд своего времени. | Фото: fashionlikbez.com.
Когда Мэй Уэст начала сниматься в фильмах, цензура тщательно проверяла каждую киноленту на наличие неприличных сцен. Чтобы картины не запрещались к показу, в сценариях приходилось прописывать не прямые сюжетные линии, а намеки или подтекст на сексуальную тему. Сама актриса хохотала по этому поводу: «Я верю в цензуру, я нажила на ней состояние».
Айседора Дункан
Айседора Дункан в греческой тунике. | Фото: b1.m24.ru.
Айседора Дункан всем известна как танцовщица-новатор, основоположница так называемого свободного танца. С 18 лет она выступала в греческом хитоне и босиком, тем самым шокируя публику. Эта женщина нарушала правила не только в танце, но и в социальных-этических нормах.
Айседора Дункан - танцовщица-новатор. | Фото: kulturologia.ru.
Вся жизнь Айседоры Дункан сопровождалась чередой скандалов, среди которых были симпатия к новому коммунистическому режиму, пропаганда атеистических взглядов, бисексуальные отношения. Такое поведение для начала ХХ века было действительно вызовом общественной морали. Конец Айседоры Дункан стал ужасным, но таким же зрелищным, как и ее выступления. Танцовщица удушилась собственным шарфом, который намотался на колесо движущегося автомобиля.
Луиза Казати
Маркиза Луиза Казати со своей борзой. Джованни Болдини, 1908 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
Луиза Казати была одной из самых богатых женщин начала ХХ века. Она любила эпатировать публику своим поведением. Очень часто Луиза выходила гулять на улицу, ведя на поводке двух гепардов, а вокруг шеи ее обвивали змеи.
Маркиза Казати покровительствовала поэтам, художникам, музыкантам. Эскизы нарядов для нее делали Леон Бакст и Пабло Пикассо. Со многими художниками у нее был роман. Луиза Казати часто любила повторять: «Я хочу быть живым произведением искусства».
Лежащая обнаженная. Джованни Болдини. | Фото: ru.wikipedia.org.
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих - немецкая и американская актриса.
Несмотря на всю свою недосягаемость и «холодность», Марлен Дитрих была предметом вожделения мужчин Америки и Европы. Она смело шла против навязанных стереотипов, шокировала окружающих своим свободомыслием, выходила за рамки общепринятой морали.
Многие критики высказываются о том, что Марлен Дитрих была далеко не величайшей в мире актрисой, однако она сумела выделиться среди остальных, создав себе исключительный образ порочной и невинной, обаятельной и неприступной женщины одновременно.
Бетти Пейдж
Бетти Пейдж - королева пин-апа 1950-х годов. | Фото: cn13.nevsedoma.com.ua.
Бетти Пейдж (Bettie Page) называли королевой пин-апа. Ее ярко-голубые глаза, черные волосы, фирменная узнаваемая челка и идеальная фигура сводили с ума всех американских мужчин того времени. Бетти не стеснялась принимать участие в эротических фотосессиях, снимаясь полностью обнаженной.
Пик популярности Бетти Пейдж пришелся на середину 1950-х годов. Именно тогда фото в стиле «pin-up» с ее изображением можно было увидеть в кабине каждого дальнобойщика. Если обычно девушки работали pin-up-моделями максимум несколько месяцев, Бетти Пейдж приглашали для участия в фотосессиях целых семь лет.
Бетти Пейдж снималась не только в пин-ап-фотосессиях, но и в садомазохистских фильмах. | Фото: colors.life.
Но, помимо безобидной работы в качестве модели для популярных плакатов, Бетти Пейдж стала сниматься в фетишистских и садомазохистских фильмах. Для Бетти кляпы и веревки были всего лишь развлечением, и она искренне не понимала, почему на нее начались гонения со стороны американцев с пуританским взглядами. В итоге Бетти Пейдж быстро исчезла с обложек плакатов и журналов. Сегодня считается, что именно эта девушка стала предтечей сексуальной революции 1960-х годов.
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