Индийский город Мумбаи, в котором проживает около 23 миллионов человек, является одним из самых густонаселённых городов мира. Здесь живут люди разного достатка, а высотные новостройки соседствуют со старыми малоэтажными домами и трущобами. Плата за аренду жилья в Мумбаи варьируется от 5 до 2000 долларов США в месяц.
Жилой дом в трущобах Дхарави в Мумбаи, 28 января 2015 года.
Строящийся высотный жилой дом
Высотный жилой дом на западной окраине Мумбаи
Женщины стоят на балконе квартиры в южной части Мумбаи
Жилой дом
Люди на балконе своей квартиры в южной части Мумбаи
Старый жилой дом
Фасад старого жилого дома
Местные житель на балконе своей квартиры
Женщина стоит на балконе своей квартиры
Строящийся высотный жилой дом в центре Мумбаи
Трущобы Дхарави в Мумбаи
Женщина развешивает бельё в старом доме в Мумбаи
Жилой дом в центре Мумбаи
Мужчина запирает дверь своей квартиры в старом доме в Мумбаи
Двери и окна жилого дома
Окна жилого дома на юге
Высотные жилые дома рядом с трущобами Дхарави
Высотный жилой дом
Высотный жилой дом рядом с трущобами
Строящиеся высотные дома рядом с уже заселённым жилым домом (справа)
Строящийся высотный жилой дом на окраине Мумбаи
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Как выглядят жилые дома в Мумбаи
Индийский город Мумбаи, в котором проживает около 23 миллионов человек, является одним из самых густонаселённых городов мира. Здесь живут люди разного достатка, а высотные новостройки соседствуют со старыми малоэтажными домами и трущобами. Плата за аренду жилья в Мумбаи варьируется от 5 до 2000 долларов США в месяц.
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