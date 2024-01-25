Как разумно обустроить место для отдыха на балконе

Практически каждый из нас мечтает о своём укромном уголке — том самом месте, где можно отдохнуть душой и телом наедине с чашкой чая\кофе, книгой или любимым фильмом. Таким местом для релакса и посиделок с друзьями может стать балкон. Главное обустроить его так, чтобы было уютно и комфортно.







А как это сделать мы расскажем в нашем обзоре.



1. Шаг первый: генеральная уборка

2. Шаг второй: зона для отдыха

3. Шаг третий: мебель

4. Шаг четвёртый: освещение

5. Шаг пятый: растения

6. Шаг шестой: декор

Первоначально избавляемся от хлама на балконе.Прежде чем приступить к обустройству балкона в зону для отдыха, его стоит привести в порядок. Вынести весь хлам, избавиться от скопившегося мусора и ненужных вещей. А после провести уборку: вымыть окна, подоконники, полы и стены. Пройтись щёткой и влажной тряпкой по потолку и только после всего этого привносить уют.Не стоит забывать и про технику с климат-контролем.Чтобы обустроить зону для отдыха на балконе, нужно позаботиться не только о практичной, многофункциональной и комфортабельной мебели, а и уютной атмосфере независимо от времени года. Для этого нужно обзавестись занавесками или жалюзи, а также климатической техникой с функциями обогревателя, вентилятора и увлажнителя воздуха. Так вы сможете в любое время года чувствовать себя комфортно, сидя на балконе, наслаждаясь видом за окном и вдыхая свежий воздух.Выбирайте качественную и практичную мебель.Балконная мебель может быть абсолютно любой как мягкой, так и плетеной, напольной и подвесной в виде кресла-качели. Но главный принцип всегда остаётся неизменным – это износостойкость, практичность и многофункциональность. Выбирайте такие шкафы, столики, полки, стулья и кресла, чтобы при необходимости их можно было легко перенести, убрать, сложить или спрятать. Так же мебель должна быть лёгкой в уходе, поэтому обязательно присмотритесь к материалам, из которых она изготовлена. Текстиль желательно брать с пропиткой и водоотталкивающим эффектом. То же самое касается и другой мебели.Создайте уютное и комфортное освещение.Также стоит подумать и про освещение, особенно, если вы планируете читать на балконе. Помимо основных осветительных приборов, есть смысл добавить и дополнительные. Это могут быть как светодиодные гирлянды и фонарики, создающие волшебную, но при этом умиротворяющую атмосферу, так и различные светильники от настенных до напольных. Таким образом вы сможете достичь желаемого результата и создать подходящую для отдыха обстановку.Разбавьте интерьер балкона растениями.Какая зона комфорта и без растений? Так что если вы решили обустроить райский уголок – озеленение в помощь. Прежде всего это должны быть неприхотливые растения, такие как: суккуленты, декоративная трава, лианы, пальмы и фикусы. Ко всему прочему можно разбавить вазоны травами, такими как мята, базилик, ромашка, чабрец и другими. При желании можно выращивать микро перцы и помидоры черри, а также укроп, петрушку и листовую зелень.Добавьте элементы декора.И, пожалуй, завершающий штрих в обустройстве места для отдыха на балконе – это элементы декора, придающие атмосфере уютные нотки. Это могут быть как декоративные подушки и пледы, так и книги, журналы, оригинальные вазы и статуэтки.