10 новых фактов о человеческом организме

Гениальные идеи приходят во время обычной рутины
Учёные уверены, что у вас гораздо больше шансов поймать вдохновение в душе или во время уборки, чем в часы усердной работы над проблемой. Ежедневная рутина не требует полного включения головного мозга в работу, вместо этого активируется «автопилот». Благодаря этому высвобождается энергия, которую мозг тратит на бесцельные размышления: он как будто блуждает в потоке мыслей. Происходит это из-за того, что кора головного мозга — главный командный центр — работает менее интенсивно. Расфокусированному, расслабленному и переключившемуся мозгу легче найти оригинальное решение проблемы, над которой вы усердно думали весь день.
Музыка определяет ваше поведение в магазине
Фоновая музыка играет в магазинах не просто так, она в прямом смысле руководит поведением покупателей. Например, ритмичная музыка с хорошим темпом заставляет покупателей двигаться быстрее и совершать покупки без раздумий. Такую музыку иногда ставят в кафе с большим потоком клиентов: люди не тратят много времени на еду, а значит, места освобождаются быстрее, а доход заведения растёт. Медленная музыка, наоборот, расслабляет покупателя. В итоге он ест или ходит по магазинам дольше и тратит больше. Классическая музыка вообще настраивает покупателей на сверхрасходы. Подсознательно мы считаем, что магазин, в котором играет классика, продаёт товары высокого качества, а в ресторане с такой фоновой музыкой подают отличную еду.
В кишечнике у любого человека есть «второй мозг»
«Вторым мозгом» учёные называют огромную нейронную сеть, которая протянулась по всему пищеварительному тракту. В среднем сеть насчитывает 100 миллионов нейронов — больше, чем во всём спинном мозге. Наш «второй мозг», конечно, писать стихи или изобретать новые устройства не умеет, но он влияет на наше настроение. Чувствовали когда-нибудь, как от неожиданного события в животе начинают летать бабочки или как от страха желудок проваливается, будто в яму? Эти сигналы посылает тот самый «второй мозг».
Удивительно ещё и то, что нейронная сеть — только половина мозга. Вторая половина включает в себя разнообразные бактерии, которые соединены с нейротрансмиттерами и передают сигналы головному мозгу, если что-то идёт не так. Когда баланс кишечной среды нарушается, мы чувствуем, как крутит живот и ухудшается общее состояние. Таким методом бактериально-нервная система кишечника, или «второй мозг», предупреждает нас о проблеме.
Беспокойство лишает вас гибкого мышления
Учёные доказали, что беспокойство не просто отвлекает человека, а буквально выключает часть головного мозга. Тревога нарушает нормальное функционирование нейронов в префронтальной коре — зоне, которая отвечает за огромное количество действий. Например, именно она строит долгосрочные планы, оценивает риски, рассчитывает вознаграждения, регулирует эмоции и, в конце концов, принимает решения и разбирается с проблемами. Подавляемый стресс, а вместе с ним и тревога отключают все эти функции. В итоге вы не можете ни новые туфли в магазине выбрать, ни решиться на увольнение с нелюбимой работы. Вот почему психологи рекомендуют хорошенько отдохнуть перед тем, как принимать сложные решения, которые требуют оценки и подготовки.
Если насыпать сахар на рану, она заживёт быстрее
Медики подтверждают, что сахаром можно заменить антисептик, если под рукой больше ничего нет. Достаточно полностью засыпать рану или порез сахаром и наложить сверху повязку. Сахар отлично впитывает жидкость, благодаря чему рана долго будет оставаться сухой. А там, где нет влаги, нет и среды для размножения бактерий. Сахар в качестве антисептика могут использовать даже диабетики: из-за повязки уровень сахара в крови человека не подскочит. Сахар в глюкозу превращает фермент сахараза, который выделяется только в том случае, если мы едим сладости. Аналогичными качествами обладает мёд, который, к тому же, может облегчать боль.
Отношения на расстоянии не хуже, чем обычные
Стереотипы подсказывают нам, что отношения на расстоянии, когда пара видится раз в неделю или месяц, заканчиваются трагедией. Однако психологи доказали, что и такие пары создают крепкие союзы. Всё зависит от того, как человек воспринимает отношения. Любовь на расстоянии может превратиться в диссонанс, который постоянно мучает пару, или в удивительное событие. В результате большее значение имеет психологическая уверенность в отношениях, чем физический контакт. Кроме того, учёные подчёркивают, что в любви на расстоянии есть свои преимущества. Например, партнёры не видят друг друга в повседневной жизни, и это неведение положительно сказывается на романтике.
Разговор с собой помогает решить проблемы
Причём учёные нашли наиболее оптимальный метод ведения таких разговоров. Восполнить моральные силы или решить сложную проблему поможет отвлечённая беседа с собой, когда голос в голове обращается к вам во втором или третьем лице. Фраза «Ты сможешь это сделать» или «У Ани всё получится» работает лучше, чем самовнушение в стиле «Я всё смогу». Такой подход помогает отстраниться от проблемы и взглянуть на ситуацию объективно. Вспомните, как легко вы даёте советы окружающим, когда они просят помощи. Почему? Потому что вы не втянуты в проблему и смотрите на неё без эмоций.
Смех не только продлевает жизнь
Искренний смех влияет на организм всесторонне. После интенсивного смеха тело остаётся расслабленным ещё 45 минут, за счёт чего уходят напряжение и стресс. Вдобавок во время смеха организм вырабатывает эндорфины, которые временно улучшают настроение и подавляют боль. Смех влияет и на иммунитет: он снижает уровень кортизола, в результате увеличивается количество антител. Помогает смех и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, так как кровь в этот момент интенсивно циркулирует по организму. И даже против лишнего веса смех эффективен, так как 10–15 минут веселья в день сжигают в среднем 40 калорий. Хотите жить дольше и иметь меньше проблем со здоровьем? Чаще смейтесь.
Человеческое тело содержит золото
В среднем тело человека весом 70 килограмм содержит около 0,2 миллиграммов золота. Драгоценный металл в виде тысяч частиц плавает по кровотоку и выполняет ряд важных функций. В частности золото помогает электрическим сигналам быстрее передвигаться по организму за счёт того, что золото — прекрасный проводник. Концентрация драгоценного металла может возрастать до одного грамма в нескольких случаях. Во-первых, наночастицы золота просачиваются в кровоток через кожу, если вы постоянно носите золотые украшения. Во-вторых, органические соединения золота, или «соли золота», используют для лечения ревматоидного артрита.
Громкая музыка расслабляет и успокаивает
Мы привыкли к стереотипу о том, что громкая музыка, особенно тяжёлая, делает нас агрессивными. Эксперименты развеяли этот миф, доказав пользу громкой музыки. Несколько громких треков снижают уровень стресса и снимают раздражение. Благодаря громкой музыке человек становится спокойнее. Плюс, после прослушивания треков на максимуме в наушниках вы заряжаетесь энергией и можете работать с новыми силами. Громкая музыка буквально перезагружает мозг, отвлекая его от рутинных задач и включая механизм выработки гормонов удовольствия, которые нормализуют эмоциональное состояние.
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