Как сделать настольную сварочную массу

Если у вас в мастерской имеется металлический сварочный верстак, и большую часть работ по сварке вы выполняете именно на нем, то имеет смысл изготовить настольную сварочную массу.

Фишка в том, что ее не надо крепить к заготовке, поскольку крепится масса напрямую к столу, на котором происходит сварка.

Настольную сварочную массу можно установить как сверху стола, так и под столом. Неодимовые магниты обеспечивают надежную фиксацию к поверхности.

Пример использования сварочной массы под столом

Материалы для изготовления сварочной массы найдутся в любой мастерской или гараже. По факту, кроме магнитов, покупать больше ничего не надо.

Перечень необходимых материалов:

металл толщиной 8-10 мм;

удлиненные муфты;

винты и гайки к нему;

латунный болт с гайками;

пружина;

неодимовые магниты.

Пошаговый процесс изготовления настольной сварочной массы

В качестве основания самоделки используется кусок толстого металла. Отрезаем заготовку требуемой длины, после чего закругляем острые углы. Размечаем заготовку, и высверливаем в ней три отверстия.

Далее берем две муфты, устанавливаем их над крайними отверстиями, и обвариваем. Сварные швы нужно зачистить щеткой по металлу.

В муфты вставляем шестигранные гайки (под диаметр крепежных винтов), и обвариваем их. Место сварки зачищаем болгаркой.

На следующем этапе подготавливаем крепежные винты с гайками и круглые неодимовые магниты. Важно, чтобы по центру магнитов было отверстие.

Прикладываем неодимовые магниты к верхней части муфт, крепим при помощи длинных винтов. С другой стороны основания сварочной массы крепежные винты фиксируем гайками.

Берем латунный болт, и надеваем на него пружину. Вставляем болт в центральное отверстие в основании, и накручиваем на него гайку. Далее надеваем на болт наконечник сварочного кабеля, и фиксируем второй гайкой.

На этом процесс изготовления настольной сварочной массы можно считать завершенным. Приспособление получилось простым в изготовлении. И самое главное — практически бесплатным. Из плюсов самоделки стоит отметить:

быструю фиксацию; удобство использования; компактные размеры.