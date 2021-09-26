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Как сделать настольную сварочную массу

Как сделать настольную сварочную массу

Как сделать настольную сварочную массу

Если у вас в мастерской имеется металлический сварочный верстак, и большую часть работ по сварке вы выполняете именно на нем, то имеет смысл изготовить настольную сварочную массу.

Фишка в том, что ее не надо крепить к заготовке, поскольку крепится масса напрямую к столу, на котором происходит сварка.

Настольную сварочную массу можно установить как сверху стола, так и под столом. Неодимовые магниты обеспечивают надежную фиксацию к поверхности.

Как сделать настольную сварочную массуПример использования сварочной массы под столом

Материалы для изготовления сварочной массы найдутся в любой мастерской или гараже. По факту, кроме магнитов, покупать больше ничего не надо. 

Перечень необходимых материалов:

  • металл толщиной 8-10 мм;
  • удлиненные муфты;
  • винты и гайки к нему;
  • латунный болт с гайками;
  • пружина;
  • неодимовые магниты. 

Пошаговый процесс изготовления настольной сварочной массы

В качестве основания самоделки используется кусок толстого металла. Отрезаем заготовку требуемой длины, после чего закругляем острые углы. Размечаем заготовку, и высверливаем в ней три отверстия. 

Как сделать настольную сварочную массу

Далее берем две муфты, устанавливаем их над крайними отверстиями, и обвариваем. Сварные швы нужно зачистить щеткой по металлу.

Как сделать настольную сварочную массу

В муфты вставляем шестигранные гайки (под диаметр крепежных винтов), и обвариваем их.

Место сварки зачищаем болгаркой. 

Как сделать настольную сварочную массу

На следующем этапе подготавливаем крепежные винты с гайками и круглые неодимовые магниты. Важно, чтобы по центру магнитов было отверстие. 

Как сделать настольную сварочную массу

Прикладываем неодимовые магниты к верхней части муфт, крепим при помощи длинных винтов. С другой стороны основания сварочной массы крепежные винты фиксируем гайками. 

Как сделать настольную сварочную массу

Как сделать настольную сварочную массу

Берем латунный болт, и надеваем на него пружину. Вставляем болт в центральное отверстие в основании, и накручиваем на него гайку. Далее надеваем на болт наконечник сварочного кабеля, и фиксируем второй гайкой. 

Как сделать настольную сварочную массу

На этом процесс изготовления настольной сварочной массы можно считать завершенным. Приспособление получилось простым в изготовлении. И самое главное — практически бесплатным. Из плюсов самоделки стоит отметить:

  1. быструю фиксацию;
  2. удобство использования;
  3. компактные размеры. 

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