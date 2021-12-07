Грозный бесшумный пистолет времен Второй мировой войны,который использовали разведчики со всего мирa

Хорошо сидит в руке.
Уникальный британский бесшумный пистолет появился в годы войны с нацистской Германией и использовался спецподразделениями и разведками разных стран вплоть до конца XX столетия. Посмотрим же, почему это оружие было таким желанным, и чем оно так полюбилось бойцам невидимого фронта.
Уникальное оружие из Великобритании.
В годы Второй мировой войны инженеры Туманного Альбиона значительно преуспели в разработке и производстве бесшумного оружия для своих специальных подразделений. Достаточно вспомнить один только карабин De Lisle, который неформально считается лучшим представителем бесшумного оружия середины XX века. Но сейчас речь пойдет совсем не о нем, а о другом любопытном изделии британских оружейников – пистолете Welrod, который оказался так хорош, что пользовались им спецподразделения разных стран вплоть до 90-х годов XX века.
Грозное оружие разведки.
Пистолет Welrod был сделан еще в 1942 году и существовал в нескольких вариантах. На вид это очень простое оружие. Глушитель у пистолета интегрирован в конструкцию. Все механизмы прячутся в трубке-корпусе. Первая модель использовала патрон 9х19 мм. Весило оружие 1.5 кг, при этом пистолет имел достаточно большую длину – 36 см. Вторая модель стала легче – 1.1 кг, а также короче – 31 см. Но при этом у неё оставался такой же длинный ствол – 9.5 см.
Не такой уж он и большой.
Любопытно, что у пистолета нет рукоятки. Ее функцию выполнял магазин, который оборачивался резиновым кожухом. Без магазина пистолет идеально подходил для скрытого ношения. Спусковой крючок у оружия специфический, выполнен буквой «Г», которая расположена прямо перпендикулярно рукояти. Сразу за ней – предохранитель. Таким образом, пока пистолет не ляжет в руку бойца, он находится на блокировке.
Вот так осуществляется перезарядка.
Зарядка и экстракция гильз в Welrod осуществляется в ручную. Связано это с тем, что создатели хотели сделать оружие, как можно тише. Касается это не только пороховых газов, но и движущихся механизмов пистолета. Выброс гильзы происходит только после поворота специальной крышки. Правда, глушитель у пистолета был весьма недолговечный. Менять его приходилось уже после 15-20 выстрелов.
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