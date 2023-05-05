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Белые пятна биографии Михаила Шолохова: гений или плагиатор?

Скандалы и споры вкруг имени Нобелевского лауреата, писателя Михаила Шолохова не утихают до сих пор. Причиной их возникновения в свое время стал сам факт того, что автором романа-эпопеи «Тихий Дон» оказался 23-летний юноша с 4-мя классами образования. В биографии Михаила Шолохова до сих пор остается столько белых пятен, что это заставляет некоторых исследователей усомниться в самом существовании писателя с таким именем. Кем же он был на самом деле – гениальным самоучкой, вором-плагиатором или даже личным агентом Сталина, скрывавшимся под чужим именем?

Белые пятна биографии Михаила Шолохова: гений или плагиатор?

Белые пятна биографии Михаила Шолохова: гений или плагиатор?

Как бы абсурдно ни звучали некоторые версии, возникающие в наши дни, они имеют под собой определенное основание. Сохранять объективность при воссоздании биографии Шолохова литературоведам и историкам мешали две противоположные тенденции: канонизация писателя в советский период, когда его тщательно «причесанная» и лишенная «ненужных» подробностей биография печаталась во всех школьных учебниках, и стремление низвергнуть мнимого кумира с пьедестала в 1980-90-х гг.

Белые пятна биографии Михаила Шолохова: гений или плагиатор?

Шолохов не любил афишировать подробности своей жизни. Известно, что он родился 11 (24) мая 1905 г., хотя по мнению некоторых биографов, и эта дата нуждается в уточнении: в его гимназическом деле указан 1903 г. Согласно официально версии, во время гражданской войны Шолохов в качестве комиссара командовал продотрядом, однако не нашлось ни одного свидетеля, который мог бы это подтвердить. Весь отряд якобы попал в плен к Махно, но Шолохова после беседы с батькой отпустили. Была ли эта встреча на самом деле, и если да, почему он остался невредимым – опять же не известно. В 1922 г. его судил ревтрибунал за превышение власти и приговорил к расстрелу. Якобы именно тогда он указал 1905 г. рождения, чтобы его как несовершеннолетнего пощадили.

Белые пятна биографии Михаила Шолохова: гений или плагиатор?

После войны Шолохов приехал в Москву с целью поступить на рабфак, но из-за отсутствия необходимого трудового стажа устроился работать грузчиком, мостить улицы, а год спустя получил должность счетовода. Однако не сохранилось ни одного документа, подтверждающего эти факты.

Белые пятна биографии Михаила Шолохова: гений или плагиатор?

Наибольшее количество споров вызвала публикация «Тихого Дона». Говорили, что юноша не мог написать такой роман, что он опубликовал под своим именем найденную рукопись неизвестного белого офицера, расстрелянного большевиками. А. Серафимович, написавший предисловие к «Тихому Дону», объяснял эти слухи завистью к таланту молодого писателя. Но его самого некоторые исследователи называют в числе вероятных авторов романа.

Белые пятна биографии Михаила Шолохова: гений или плагиатор?

В 1929 г. по указу Сталина специальная комиссия провела исследование рукописей и черновиков и подтвердила авторство Шолохова. В 1937-1938 гг. появилась версия о том, что настоящим автором романа был казачий писатель, участник Белого движения Федор Крюков, умерший в 1920 г. от тифа. В 1970-х гг. это предположение отстаивает автор книги «Кто написал «Тихий Дон» Рой Медведев.

Белые пятна биографии Михаила Шолохова: гений или плагиатор?

В 1974 г. в плагиате Шолохова обвинил А. Солженицын: «23-х летний дебютант создал произведение на материале, далеко превосходящем свой жизненный опыт и свой уровень образованности (4-х классный). Юный продкомиссар, а затем московский чернорабочий и делопроизводитель домоуправления на Красной Пресне, опубликовал труд, который мог быть подготовлен только долгим общением со многими слоями дореволюционного донского общества».

Белые пятна биографии Михаила Шолохова: гений или плагиатор?

Факт покровительства Сталина, неоднократных личных встреч с ним и переписки, служба фронтовым корреспондентом в чине полковника (при полном отсутствии военного образования), история строительства дома для Шолохова на деньги ЦК партии дали повод предположить К. Смирнову и В. Анохину, что под именем писателя скрывался личный агент Сталина А. Попов. Якобы опытного разведчика отправили на Северный Кавказ, и для внедрения в казачью среду он назвался именем погибшего Шолохова.

Белые пятна биографии Михаила Шолохова: гений или плагиатор?

На сегодняшний момент личность автора «Тихого Дона» так и остается загадкой. Тем не менее в 1965 г. Шолохов получил Нобелевскую премию в области литературы и вошел в число пяти русских писателей, ставших Нобелевскими лауреатами.

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