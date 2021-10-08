Можно ли добавлять аспирин при консервировании? Для кого это полезно, а кому опасно?

Каждая хозяйка имеет свои секреты на кухне. Одни такие секреты, действительно, мало кому известны. В то время как другие, уже давно перестали быть тайной. Это, например, в полной мере можно отнести к добавлению аспирина в заготовки на зиму. Часто ацетилсалициловую кислоту добавляют в помидоры, в заготовку огурцов, грибов и некоторые другие. Одни считают, что таблеткам в заготовках не место. А другие – что аспирин в банках с овощами несёт только пользу. Как же дело обстоит на самом деле?

Зачем аспирин добавляют в консервацию огурцов, помидоров и прочих овощей?

Раз это делают, значит такая добавка действительно чем-то полезен для сохранения овощей!? Так мы думаем. И часто не знаем, как именно работает ацетилсалициловая кислота в заготовках. На самом деле всё предельно просто.

Для чего добавляют аспирин в заготовки?

Благодаря ацетилсалициловой кислоте продукты гораздо лучше сохраняются в банке, чем без неё. К тому же, вреда при таком применении, аспирин в себе не несёт для здоровых людей.

Кому будут полезны такие заготовки?

Как известно, аспирин является весьма неплохим профилактическим средством для сердечников. Гипертоникам и тем, кто страдает стенокардией он тоже весьма полезен. Подобного рода препараты многие пожилые люди принимают при артрозе и остеохондрозе.

Что касается здорового человека, то аспирин в зимних «закрутках» присутствует в незначительном количестве и угрозы никакой для здоровья не представляет.

Кому противопоказаны заготовки с аспирином?

Если у человека есть язвенная болезнь, то с аспирином ему нужно быть осторожным, как, впрочем, и с острыми заготовками в целом. Людям с бронхиальной астмой и тем, кто аспирин просто не переносит по индивидуальным показателям, такие заготовки также противопоказаны.

А в этом видео вам покажут простой рецепт помидор, где тоже присутствует аспирин.