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8 светильников, которые помогут создать особую атмосферу


Потрясающие светильники, удивляющие своим дизайном.

Потрясающие светильники, удивляющие своим дизайном.

Освещение играет одну из самых главных ролей в дизайне любого помещения. Светильники помогают создать уютную атмосферу в комнате и могут стать настоящей изюминкой интерьера. В нашем обзоре несколько уникальных моделей осветительных приборов, которые будут изумительно смотреться дома, в офисе, творческой мастерской или заведении общественного питания.

Кто-то любит почитать в кровати перед сном хорошую книгу, кто-то предпочитает заканчивать работу, лежа в постели с ноутбуком, а кто-то обожает секретничать с родными и близкими, а также смаковать чашечкой ароматного чая или кофе на кухне при мягком свете. И правильное освещение - залог хорошего отдыха и продуктивной работы.

1. Светильник-книга


Прикроватный светильник в форме книги с открытыми станицами, которые светятся.

Прикроватный светильник в форме книги с открытыми станицами, которые светятся.

 

Светильник в виде раскрытой книги со светящимися страницами отлично приживется на прикроватной тумбочке любителей прочесть несколько строк перед тем, как уснуть.

2. Кошки-гляделки


Оригинальные светильники в виде кошек с лучами из глаз.

Оригинальные светильники в виде кошек с лучами из глаз.

 

Очень стильно и необычно смотрится этот светильник в форме пары кошек. Одним кажется, что они играют в гляделки, другим - что грациозные животные пронзают друг друга взглядами, как лазерами.

3. Пара птиц


Нежные светильники в форме двух птичек.

Нежные светильники в форме двух птичек.

 

Светильник в виде птичек с элементами, изготовленными из металла, поможет сделать комнату светлой и уютной.

4. Падающая чашка с чаем


Яркий светильник в виде опрокинутой чашки, из которой выливается жидкость.

Яркий светильник в виде опрокинутой чашки, из которой выливается жидкость.

 

В кухонный интерьер отлично впишется светильник в форме белой чашки с "чаем", зафиксированной в момент падения. Также такая опрокинутая чашка будет здорово смотреться в кафе или ресторане.

5. Месяц


Прикроватный светильник в форме месяца.

Прикроватный светильник в форме месяца.

 

Светильник в виде месяца прекрасно будет смотреться на прикроватной тумбочке в спальне.

6. Летающая тарелка


Забавный светильник в виде НЛО, похищающего корову.

Забавный светильник в виде НЛО, похищающего корову.

 

Тем, кто верит в существование инопланетных цивилизаций, придется по душе этот светильник в форме летающей тарелки. Когда включается свет, создается впечатление, что инопланетяне похищают с планеты Земля... корову.

7. Капли света


Лампы для тех, кому нужно всего несколько капель света.

Лампы для тех, кому нужно всего несколько капель света.

 

Светильники в виде кранов, из которых "капают" лампы, будут потрясающе выглядеть в ванной комнате. Наиболее впечатляюще такие осветительные приборы будут смотреться в композиции из ламп разных размеров.

8. Кофейные чашки


Уютный светильник в виде перевернутых белых кофейных чашечек.

Уютный светильник в виде перевернутых белых кофейных чашечек.

 

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8 светильников, которые помогут создать особую атмосферу

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