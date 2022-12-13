Идеи для маленькой детской комнаты в стиле сказочного мира

Ребенку в любом возрасте важно выделить свое место в квартире. Если у вас позволяет площадь дома, то сделайте для него комнату. Если хотите, чтобы он проводил в ней много времени, тогда выбирайте сказочный стиль.
Оригинальная кровать
Выбирая кровать малышу, учитывайте не только удобство, но и оригинальность модели. К примеру, сейчас популярны кровати-домики, которые можно украсить балдахином. Его необязательно расправлять, он может быть просто дополнительным декором.
3D-эффекты
Маленькая комната требует очень внимательного подбора деталей. Чтобы добавить помещению глубины, можно выбрать объемные элементы. Это могут быть обои, картина, выступающие с отделкой полки, необычные шкафы.
Сказочный светильник
Дети любят сказки, поэтому в комнате у ребенка должна быть хотя бы одна такая деталь. Отлично смотрятся в небольших детских большие светильники в форме сказочных персонажей. Пусть малыш засыпает с улыбкой на устах, так как знает, что с ним рядом его лучший друг.
Необычные полки
Для миниатюрной детской комнаты правильным решением станут объёмные полки в необычном формате. К примеру, на картинке можно увидеть полки в виде ромбов, расположенных по вертикали. Один такой декор и комната превращается в сказку.
Качели
Если детская комната длинная, но узкая, то ради разнообразия в интерьер можно добавить качели. Дети будут в восторге от такого решения. Главное – это убедиться в надежности крепления механизма.
Сказочный домик
Решить все проблемы сразу можно при помощи многофункционального домика, который отлично поместится в небольшую детскую. В этом домике есть все: место для сна, игр, горки, полки и ящики.
Декор на потолке
Чтобы добавить немного сказки, стоит рассматривать необычные варианты декора. Интересно в интерьере детской выглядят зонтики, которые прикреплены к потолку. Причем такое интерьерное решение понравится не только малышам, но и детям постарше.
Акцентная стена
Добавьте в комнату к ребёнку акцентную стену. Лучше всего для этого выбрать фотообои со сказочными персонажами. Делайте ставку на большие рисунки, это позволит визуально расширить пространство детской комнаты.
Сказочный стиль идеально подходит малышам и дошкольникам. Детская в таком оформлении станет самой любимой комнатой для ребенка. Причем размер этого помещения будет играть самую последнюю роль.
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