Идеи для маленькой детской комнаты в стиле сказочного мира

Ребенку в любом возрасте важно выделить свое место в квартире. Если у вас позволяет площадь дома, то сделайте для него комнату. Если хотите, чтобы он проводил в ней много времени, тогда выбирайте сказочный стиль.



Оригинальная кровать

3D-эффекты

Сказочный светильник

Необычные полки

Качели

Сказочный домик

Декор на потолке

Акцентная стена

Выбирая кровать малышу, учитывайте не только удобство, но и оригинальность модели. К примеру, сейчас популярны кровати-домики, которые можно украсить балдахином. Его необязательно расправлять, он может быть просто дополнительным декором.Маленькая комната требует очень внимательного подбора деталей. Чтобы добавить помещению глубины, можно выбрать объемные элементы. Это могут быть обои, картина, выступающие с отделкой полки, необычные шкафы.Дети любят сказки, поэтому в комнате у ребенка должна быть хотя бы одна такая деталь. Отлично смотрятся в небольших детских большие светильники в форме сказочных персонажей. Пусть малыш засыпает с улыбкой на устах, так как знает, что с ним рядом его лучший друг.Для миниатюрной детской комнаты правильным решением станут объёмные полки в необычном формате. К примеру, на картинке можно увидеть полки в виде ромбов, расположенных по вертикали. Один такой декор и комната превращается в сказку.Если детская комната длинная, но узкая, то ради разнообразия в интерьер можно добавить качели. Дети будут в восторге от такого решения. Главное – это убедиться в надежности крепления механизма.Решить все проблемы сразу можно при помощи многофункционального домика, который отлично поместится в небольшую детскую. В этом домике есть все: место для сна, игр, горки, полки и ящики.Чтобы добавить немного сказки, стоит рассматривать необычные варианты декора. Интересно в интерьере детской выглядят зонтики, которые прикреплены к потолку. Причем такое интерьерное решение понравится не только малышам, но и детям постарше.Добавьте в комнату к ребёнку акцентную стену. Лучше всего для этого выбрать фотообои со сказочными персонажами. Делайте ставку на большие рисунки, это позволит визуально расширить пространство детской комнаты.Сказочный стиль идеально подходит малышам и дошкольникам. Детская в таком оформлении станет самой любимой комнатой для ребенка. Причем размер этого помещения будет играть самую последнюю роль.