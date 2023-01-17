Ошибки при уборке, из-за которых квартира никогда не будет выглядеть чистой

Если вы затеяли дома генеральную уборку, это прекрасно, и мы уверены, что вы проводите ее регулярно. Однако не забывайте про характерные ошибки, которые часто допускают хозяева, приводя квартиру в надлежащий вид.







Специалисты по клинингу помещений рассказали о пяти самых распространённых «ляпах», которые допускают хозяева при уборке квартиры. Такие ошибки, в лучшем случае, заставят вас краснеть, а в худшем – чреваты порчей мебели и другими проблемами.



1.Не тем протёрли...

2.А про бачок-то забыли...

3. Забитая решетка...

4. Сюрприз под диваном

Распространённая ошибка при уборке – использование чистящих средств не по назначению. Например, применение жидкости для мытья стекол или чистки труб при протирке мебели или ламинированного подоконника.А между тем даже безобидные на первый взгляд уксус и сода могут испортить некоторые виды поверхностей. Поэтому всегда читайте внимательно описание к каждому чистящему средству и обращайте внимание на значки, указывающие, на каких поверхностях их можно применять, а на каких – нет.Не перепутайте чистящие средства.Если хозяйка ошибется со средством, помимо кресел и диванов, могут быть окончательно загублены ламинат, изделия из стекла и даже кафель на кухне или в ванной.Спирт вместо душа, лимон вместо дезодоранта: Как люди блюли чистоту, когда средств для гигиены в магазинах не былоМожно до блеска натереть пол, мебель, зеркала, но забыть про сантехнику. Увы, очень часто хозяева не обращают внимания на кран в мыльных разводах, облупившуюся краску на трубах в ванной или на желтизну в унитазе. А, может быть, бачок в туалете работает неисправно? Поверьте, это у вас глаз замылился, а гость обязательно обратит на это внимание и подсознательно воспримет ваш дом как место неопрятное.Ванная и туалет должны быть на особом контроле.Плохой слив воды из-за засора тоже может испортить впечатление о вашей квартире, ведь, придя к вам, гость сразу пойдет мыть руки и это заметит.Не доводите дело до плесени.Кстати, если игнорировать ряд проблем с сантехникой (например, протекающий кран или неисправно работающий сливной бачок), в ванной и туалете может появиться плесень. Плюс (и это уже проблема совсем другого характера) – водосчетчик покажет совсем не те цифры, которые вы хотели бы.При уборке хозяева часто забывают о вентиляционных решетках. А ведь на них копится пыль. Даже если опустить проблему вентиляции помещения как таковую, которая возникнет из-за покрытой слоем пыли решетки и портит качество воздуха в квартире, сам её вид не прибавит вашему жилищу аккуратности. Например, если речь идет о кухне, вентиляционные отверстия покроются в добавок ко всему жиром и копотью. Это еще одна деталь, на которую домочадцы часто не обращают внимания. В отличие от гостей.Вентиляционную решетку нужно регулярно чистить по целому ряду причин.А ведь достаточно чистить вентиляционную решетку хотя бы раз в пару месяцев – и впечатления о вашей квартире будут совсем другими.Часто, убирая квартиру, хозяева забывают про труднодоступные места. Например, не вытирают пыль с высокого шкафа либо не отодвигают диваны, считая, что пыль под ними никто не заметит. Однако в этом случае можно попасть впросак.Вот лишь пара примеров из жизни невнимательных хозяев. К одним людям пришла в гости знакомая очень высокого роста и не задумываясь положила свою шляпу и перчатки прямо на стоящий в коридоре холодильник (да, вот такая странная дама). А на нем был толстый слой пыли. Второй пример. К хозяевам с детьми пришел в гости их друг – тоже с ребенком. Малыши играли в мячики-попрыгунчики и один из них закатился под диван. «Нет проблем сейчас достану! – сказал гость, отодвинул диван, а там – целый склад: паззлы, детский носок, кусочек засохшего яблока… Ну и, конечно, гора пыли.Не забывайте про самые труднодоступные места.В общем, не стоит лениться: вытирайте пыль на шкафах, пылесосьте и мойте пол за холодильником и стиральной машиной, под диванами, коврами и, конечно, не забывайте про плинтуса.Три секрета быстрой уборкиПомимо ошибок, которые могут поставить вас в неловкое положение, есть ещё и ошибки иного рода – это неправильно организованный процесс.Во-первых, на эффективность уборки уменьшает ее бессистемность, а точнее, неправильная последовательность. Например, если хозяйка начинает работу с мытья полов, а затем переходит на протирку пыли, чистку плиты и уборку мусора с кухонного стола, пыль, копоть и крошки будут падать на чистый пол. В итоге его придется потом вымыть снова. Алгоритм должен быть таким: сначала – раскладывание вещей по местам и удаление сухой пыли, потом, мытье мебели, окон и зеркал, а уже после этого стоит заняться полом.Делайте всё последовательно.Во-вторых, затормозить процесс или вовсе остановить его может многозадачность. Если хозяйка берется за одну часть комнаты или за один фронт работ, а потом отвлекается на другое, это чревато тем, что она в итоге не сделает ни того, ни другого. Нужно сконцентрироваться на том, чем вы занимаетесь в данный момент и не думать о других делах.