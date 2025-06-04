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Дайверы нашли затерянный город, ушедший под воду тысячи лет назад

Несколько лет назад ученые обнаружили Египетскую Атлантиду – затерянный город, который находился у побережья современного Египта. Больше тысячи лет назад он ушел под воду в результате сил стихии и с тех пор исчез со всех карт. Дайверы нашли затерянный город, ушедший под воду тысячи лет назад

С момента нахождения подводных первых следов города в 2000 году, ученые начали тщательное изучение затерянного города. В последнем погружении они решили использовать новую аппаратуру – спектрометры позволяющие заглянуть внутрь морского дна.

Уже первое сканирование показало наличие огромных строений, покрытых тысячелетними отложениями и водорослями. Дайверы уже видели не поверхности остатки колонн и статуй, но теперь они смогли оценить размеры построек. Судя по всему здесь был главных храм древнего города. Дайверы нашли затерянный город, ушедший под воду тысячи лет назад Подводные раскопки обнаружили под слоями водорослей золотые монеты эпохи Птолемея и ювелирные изделия. Им больше 2000 лет. Рядом с храмом также были найдены остовы древних кораблей. Это говорит о том, что храм находился на берегу бухты, возможно рядом с ним был порт. Дайверы нашли затерянный город, ушедший под воду тысячи лет назадДайверы нашли затерянный город, ушедший под воду тысячи лет назад С момента открытия города ученые тщательно исследуют дно моря, пытаясь определить границы Египетской Атлантиды. Дайверы нашли затерянный город, ушедший под воду тысячи лет назад Последние исследования показали, что вместе с Гераклионом стихия поглотила и соседний город – Канопа. Строения находят под водой на глубинах до 50 метров.

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